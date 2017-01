Восток – дело футбольное. Где звёзды зарабатывают на старость

Микаэль Лаудруп в Катаре

Владимир Вайсс-младший в Катаре

У сына бывшего главного тренера “Сатурна” не жизнь, а сказка.

Кристиан Майдана в Саудовской Аравии

После неудачи в «Спартаке» Майдана построил очень неплохую карьеру.

Сейду Кейта в Катаре

Исмаэль Бангура в Саудовской Аравии

С октября Лаудруп числится главным тренером в клубе “Аль-Райян.

Дан Петреску в ОАЭ

Мбарк Буссуфа в ОАЭ

«Xavi with us until 2018!» – этот торжественный твит появился сегодня на официальной страничке клуба “Аль-Садд”. Катарским функционерам есть от чего радоваться – теперь гений футболабудет играть на Ближнем Востоке до лета 2018 года. Предыдущее соглашение истекало в июне 2017-го. Хави в Катаре всё отлично – его обожают фанаты, он забивает голы, раздаёт фирменные мега-передачи, получает призы лучшему игроку месяца. Пенсия великого испанца проходит так, как и должна – в комфорте, богатстве и народной любви. Хави много раз говорил, что “ему в Катаре не хуже, чем в Испании”.Тем более что и времени свободного у испанца навалом – так что он постоянно рассуждает о битве “Барсы” и “Реала”, Криштиану и Месси, да чуть ли не добра и зла. Успевает сниматься в рекламных роликах, прыгать в них с крыш домов, судить конкурсы красоты и вообще наслаждаться жизнью.Если вы скучали по Хави , то утешайте себя тем, что Катар не доставляет ему вообще никаких проблем. Поэтому на день рождения, прошедший вчера, клуб подготовил испанцу лучший подарок – новый контракт.А ведь когда-то тренировал великий российский клуб. Но нынче датчанин трудится вовсе не в “Спартаке”. И даже не в “Суонси”, где очень неплохо работал. Сейчас Микаэль “в шоколаде” – отличная зарплата, шикарная погода, никаких бешеных рубок за результат каждую неделю, как в АПЛ. С октябрячислится главным тренером в клубе “Аль-Райян”.Клуб Микаэля нынче третий, уступая шесть очков “Аль-Садду” Хави и семь – “Лехвии”. Лаудрупом пока все довольны – говорят, при нём “Аль-Райян” стал играть в разы эффектнее. Хотя по результатам резких всплесков не заметно. Так или иначе, на Ближнем Востоке ищут не только игроков с именем. Но и тренеров.У сына бывшего главного тренера “Сатурна” не жизнь, а сказка. Заколачивает миллионы в Катаре, постоянно забивает за “Аль-Гарафу” (10 голов в 16 матчах), играет в комфортном графике, не летает на самолётах по всей Европе. Исключительно талантливый атакующий полузащитник выбрал спокойную и богатую жизнь, избавившись от амбиций. По собственной воле.нынче 27, он очень неплохо себя проявлял в европейском футболе, но уже три года как сотрудничает с катарскими клубами (до этого была “Лехвия”). Человек, забивший сборной России на Евро-2016, теперь огорчает не, а голкиперов местной лиги.“В Катаре я кайфую от футбола, получаю хорошие деньги и абсолютно счастлив. Так зачем мне куда-то уезжать?” — резонное замечание самого Вайсса.Как это часто бывает, после неудачи в «Спартаке» футболист построил очень неплохую карьеру. Майдана был одним из лучших игроков MLS, настоящей звездой лиги, коллекционером голевых передач. Между прочим, про «Спартак» Кристиан отзывается исключительно тепло: «Конечно, я регулярно слежу за тем, что происходит в РФПЛ, в особенности за результатами и игрой московского «Спартака». Постоянно захожу на официальный сайт клуба, просматриваю фотографии, смотрю различные видеозаписи. Очень рад, что у команды появился свой стадион, который, на мой взгляд, выглядит просто супер. Не забываю бывшую команду, одним словом».В этом году Майдана решил поехать в ещё одну “лигу для заработка”, теперь он сотрудник “Аль-Ахли”, крайне популярного в Саудовской Аравии клуба. За новую команду Майдана пока провёл лишь один матч, но мы ведь понимаем, что болельщики ещё обязательно его запомнят, правда?И он тут, представляете? “Марсель”, “Севилья”, “Барселона”, “Валенсия”, “Рома”. Ну неужели не внушает? Трудовая книжка уи правда сногсшибательная. Малиец всегда был чертовски хорош в центре поля – шикарный в единоборствах, жёсткий в отборе и отнюдь не бессмысленный в созидании.Сейчас Кейта уже 37, потому и игра за “Аль-Дзаиш” вполне оправданна. Кейта – рекордсмен сборной Мали по количеству проведённых матчей, да и за свои клубы он всегда выкладывался на 200 процентов. Соответственно заслужил оплачиваемый отпуск на Ближнем Востоке. Тем более что в Катар Кейту зазывал сам Хави Бывший киевлянин уже не так быстр, как раньше. Зато по-прежнему забивает голы. Теперь он делает это в клубе “Аль-Райед” из Саудовской Аравии. В 28 матчах Бангура отличился аж 15 раз. Собственно, в киевском “Динамо” Бангура забивал примерно с таким же процентом. Так что и в 32 года он не снижает планку. Хотя, справедливости ради, на Украине защитники серьёзнее, чем на Ближнем Востоке.Румын никогда не скрывал, что финансовый вопрос в его работе крайне важен. И сейчас уточно полный порядок с деньгами. Дан зарабатывает четыре миллиона евро в год – не так давно он трудился в Китае за похожий гонорар. В чемпионате ОАЭ его “Аль-Наср” лишь шестой и отстаёт от лидера на 16 очков. Но, кажется, Петреску не унывает – в конце концов, его командам не привыкать бороться не за самые высокие места.Между прочим, в составе загадочного лидера играет экс-полузащитник “Локомотива”. В первенстве лидирует “Аль-Джазира”, проигравшая только раз в 15 матчах. Мусульманинотлично чувствует себя на Ближнем Востоке, теперь ему есть где проводить свободное время. В Москве с этим были проблемы – отдыхал Мбарк обычно в «скайпе», часами общаясь с родными и друзьями.Марокканец в “Аль-Джазире” не забывает классно играть в футбол – иногда забивает, постоянно раздаёт радиоуправляемые передачи. Ни с кем не ссорится, тренером доволен. Идиллия, а не жизнь.