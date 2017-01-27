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175 лет назад 2016
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Роберт Левандовски
Текст: «Чемпионат»

Как забивает Левандовски. 5 крутых голов польского хищника

Роберт Левандовски всегда много забивал, но 5 его голов не могут не врезаться в память.
27 января 2017, пятница. 11:30. Футбол

2008. «Лех» – «Бельхатув» – 2:3


Когда главный тренер «Леха» Франтишек Смуда поехал просматривать Роберта на матч второй польской лиги, ему хватило 15 минут, чтобы всё для себя понять. Его помощник делал какие-то пометки в блокноте, пока Смуда не встал со своего места со словами: «Ты должен мне денег за потраченный бензин. Поехали в лес, там много таких деревьев». Мяч отскакивал, как от деревяшки, ничего не получалось, но потом Смуда повторно посмотрел на Левандовского. Что-то заметил. Позвал в «Лех» за смешные 1,5 млн злотых.

За два года Роберт Левандовски забил 32 мяча в чемпионате Польши, выиграл Экстраклассу, засветился на обложке компьютерного симулятора, получил полтора десятка контрактов и съездил в «Лужники» проиграть ЦСКА Газзаева.
Чудесных моментов было много, но матч с «Бельхатувом» – самый чудесный: форвард, которого Смуда считал деревом, в полёте замкнул передачу пяткой. Бриллиантовый гол.

2012. «Боруссия» Д – «Бавария» – 1:0


В 2012-м дортмундская «Боруссия» шла к невозможному – к защите титула чемпиона Бундеслиги с живой и сильной «Баварией» в конкурентах. У Левандовского тогда сложилась удалая польская тройка, справа Куба Блащиковски, позади Лукаш Пищек, хоть вместе исполняй краковяк. Оба стабильно кормили Роберта голевыми передачами, и в итоге Левандовски настрелял 22 мяча за сезон. Но свой важнейший и красивейший гол сезона-2011/12 Роберт забил с передачи Кевина Гросскройца, который вообще не задумывал передачу.

Самый лютый фанат «Боруссии» среди футболистов пробил по воротам с подбора, а Левандовски притаился среди баварских защитников, умудрившись не попасть в офсайд, и подставил пятку под летящий мяч. Мануэль Нойер улетел в один угол, мяч в другой, и этот гол стал ключевым во всей немецкой чемпионской гонке. После 2012-го Дортмунд не отнимал у «Баварии» чемпионство.

2012. Польша – Андорра – 6:0


За сборную Польши Левандовски тоже успел настрелять достаточно мячей – 42, в среднем получается почти гол за два матча (42 за 85 игр). Но самый классный гол в футболке с белым орлом Роберт забил не на крупном турнире, а в товарищеской игре со сборной Андорры. Просто получилось на радость эстетам: поймав подачу с правого края, Левандовски принял мяч на грудь первым касанием, а вторым – ударил в падении через себя. Пожалуй, самая красивая бисиклета в карьере Роберта, тут даже не важно, кому и когда он забил.

2014. «Бавария» – «Боруссия» М – 2:2


Роберт не боится больших матчей, от него страдали «Реал» и «Барселона», «Бавария» и дортмундская «Боруссия», но почему-то самые впечатляющие шедевры поляка случаются в товарищеских матчах, где нет никакого давления. Вот как в матче с гладбахской «Боруссией». Левандовски подскочил на добивание после удара партнёра, в календарной игре пробил бы сразу, а тут обвёл одного защитника, убрал мяч от другого, заметил, что вратарь тоже дёрнулся за мячом, и кинул мяч за шиворот всем троим. Стоя. Левандовски сам улыбался во все 32 после этого мяча – конечно, так расслабленно и красиво забивать удаётся нечасто.

2015. «Бавария» – «Вольфсбург» – 5:1


В тот вечер Хосеп Гвардиола хватался за голову, расплывался в улыбке, а после матча откровенно говорил: «Такое можно увидеть всего раз в жизни». Весь первый тайм «Бавария» мучилась, Томас Мюллер не находил себе места, «Вольфсбург» вёл в счёте, намекая на окончание баварского господства… А потом было решение выпустить на поле Роберта Левандовского.

Польский волшебник забил 5 мячей за 9 минут, благодаря чему попал в Книгу рекордов Гиннесса с кучей рекордов: самый быстрый покер в истории футбола, самый быстрый пента-трик в истории футбола, первый игрок в истории Бундеслиги, забивший пять голов после выхода на замену. Своё имя в историю Левандовски внёс очень эффектно. Получил подачу с правого фланга, открылся на линии штрафной, смачно поймал мяч на ногу, приложился в угол – вынимай. Именно тогда Роберт бежал как бешеный, показывая свою раскрытую ладонь, а Гвардиола хватался за голову.

С января у Роберта Левандовского появилось новое оружие – бутсы Nike Hypervenom 3, в разработке которых Роберт принимал непосредственное участие. «Эти бутсы созданы для того, чтобы игроки могли эффективнее завершать атаки. Каждая деталь создана для того, чтобы игрок забивал, – комментирует Макс Блау, вице-президент направления Nike Football Footwear. – Команда дизайнеров создала в общей сложности около 200 прототипов, прежде чем удалось достичь оптимального баланса». «Передняя часть бутс сконструирована специально для резкого изменения движения, а задняя часть слегка приподнята, благодаря чему футболист всегда может совершить внезапный рывок», – поясняет дизайнер обуви Дилан ван Атта.

В новых хищных бутсах ядовитой расцветки Левандовски уже испытал вкус гола – «Фрайбург» получил от поляка два мяча, причём второй получился очень красивым — так разобраться с защитниками в мире могут единицы. Левандовски объявляет очередную охоту. Он стал ещё опаснее.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Бавария Боруссия Д Роберт Левандовски Nike
Новости. Футбол
27 января 2017, пятница
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