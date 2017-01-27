Футбол
РФПЛ ФНЛ - Первый дивизион Лига чемпионов Лига Европы Англия Испания Италия
Германия Кубок России ПФЛ - Второй дивизион Молодёжное первенство Сборная России Чемпионат мира 2018 Кубок конфедераций
Южная Америка Украина Франция Женский футбол Прочие турниры Молодёжные сборные Лига Чемпионат.com
Любители Студенческий футбол Рейтинг УЕФА Рейтинг ФИФА MVP РФПЛ
Хоккей
КХЛ НХЛ МХЛ ВХЛ ЧМ по хоккею 2016 Евротур Кубок мира по хоккею
Чемпионат мира U18-U20 Ночная Лига MVP КХЛ
Биатлон
Кубок мира-2016/17. Мужчины Кубок мира-2016/17. Женщины ЧМ-2017 Рождественская гонка 2016 ЧЕ-2017
Теннис
Australian Open 2017 WTA ATP Кубок Дэвиса Кубок Федерации Кубок Кремля Рио 2016
Авто
Формула-1 Мотогонки Ралли Младшие серии DTM/WTCC/Туринг Дакар/Ралли-рейды Америка/WEC/Формула-Е
Бокс/ММА
Профессионалы Любители Женский бокс ММА
Баскетбол
НБА Евролига Единая лига ВТБ Еврокубок Евробаскет-2017
Волейбол
Суперлига мужчины Суперлига женщины Лига чемпионов Еврокубки Кубок России Пляжный волейбол Сборные
Международный волейбол
Другие
Биатлон Мини-футбол Фигурное катание Водные виды спорта Конькобежный спорт Лёгкая атлетика Лыжный спорт
Пляжный футбол Гандбол Конный спорт Хоккей с мячом Велоспорт Шахматы Прочие виды спорта
Европейские игры 2015 Ride The Planet
Фэнтези
Бизнес
Ставки
Киберспорт
Dota 2 Counter-Strike: Global Offensive FIFA League of Legends
Лента новостей Билеты на спорт Фэнтези футбол Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Футбольные трансферы Допинг Купить билет на Кубок Легенд!
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра
Гаджи Гаджиев
Фото: fc-amkar.org
Текст: Данила Игнатов

7 фейковых трансферных новостей: Это`О в «Амкаре». Зобнин в «МЮ»

После истории «перехода» Это’О в «Амкар» вспоминаем другие трансферные «утки», выданные за правду.
27 января 2017, пятница. 13:30. Футбол

Кака и аренда из «Реала» в «МЮ», 2012 год


Ещё пять лет назад «твиттер»-пользователь @footballagent49, выдававший себя за авторитетного, но пожелавшего остаться неизвестным футбольного агента и на тот момент собравший 40 тысяч подписчиков, генерировал трансферные бомбы и вбрасывал их в информационное пространство. В слух о том, что «Реал» собирается отдать Кака в аренду «МЮ», поверили несколько английских журналистов из Daily Mail и The Guardian и быстро распространили его. Тогда же @footballagent49 написал, что «Челси» собирается обменять Торреса на Фалькао из «Атлетико», и эту новость подхватила даже испанская Marca.




Спустя два месяца 18-летнему англичанину надоело разыгрывать журналистов, и он раскрыл себя: «Я долго дурил вас, на самом деле я не футбольный агент. Я горд тем, что мои слухи, которые были обычными выдумками, перепечатывали BBC и Sky Sports».

Салах и «Ливерпуль», 2014 год


История с «футбольным агентом» из «Твиттера» ничему не научила английских журналистов. Через два года другой 16-летний английский подросток Сэм Гардинер решил раскрутить свой аккаунт, представившись Самуэлем Родесем, экспертом и инсайдером, и взяв чужую фотографию.
После того как Сэм угадал с новостью о том, что «Челси» собирается уволить Ди Маттео, за день до официального объявления, он стал популярным и набрал 25 тысяч подписчиков. Затем он распустил слух, что Салах согласился перейти в «Ливерпуль», и её выдавали за правду многие авторитетные издания в Англии.

Позже Сэм сам себя рассекретил и дал интервью нескольким медиа, где рассказал, что просто хотел набрать больше просмотров и завоевать популярность среди фанатов его любимого лондонского «Арсенала».

Зобнин и «МЮ», 2015 год


Два года назад британский The Telegraph на сайте опубликовал обзор трансферных слухов: якобы Луи ван Гал заинтересован в Романе Зобнине и готов забрать россиянина в обмен на ненужного в Манчестере Чичарито, который усилит атаку «Динамо». Английские коллеги восприняли эту новость как достоверную и везде сослались на авторитетный The Telegraph, она же взорвала инфополе в России. Позже журналист The Telegraph Марк Огден заявил, что этот слух не имеет никакого отношения к газете: «Новость про Зобнина и Эрнандеса взята с итальянского сайта Tuttomercatoweb. Что касается Зобнина, то я впервые слышу это имя. Сомневаюсь, что этот футболист смог бы получить рабочую визу в Англии».

>>> 10 самых крутых воспитанников «Динамо»

Кокорин и «Арсенал», 2015 год


Тогда же в «Твиттере» пытались продать другого игрока «Динамо» в английский клуб. Популярный аккаунт о французском футболе с 50 тысячами подписчиков в своём посте о почти состоявшемся переходе Кокорина в «Арсенал» сослался на авторитетное издание France Football, где на самом деле подобной новости не было. Позже сам футболист рассказал, что действительно мог оказаться в Лондоне, но перешёл в «Зенит».




>>> «И тут звонит Венгер: «А спроси про Аршавина у Газзаева!»

Фернандо Вурст и «Арсенал», 2016 год


Комедийные британские актёры Вуди и Клайни решили разыграть фанатов лондонского «Арсенала». Первый исполнял роль назойливого журналиста, второй — «известного футболиста» Фернандо Вурста, который приехал в Лондон, чтобы подписать контракт с «канонирами». Чтобы сфотографироваться или взять автограф у ненастоящего футболиста, выстроилась целая очередь из фанатов «Арсенала». Фернандо Вурста успели назвать главной надеждой лондонского клуба в сезоне, а болельщики «Челси» пожалели, что этот футболист не присоединился к их команде.


Йердсс Селзавон и «Абердин», 2017 год


В начале этого года многие медиа, в том числе BBC, опубликовали новость: «Турецкий полузащитник Yerdss Selzavon переходит в шотландский клуб “Абердин”». Дело в том, что в шотландском интернет-сообществе есть мем-оскорбление «yer da sells avon», что означает «твой отец продаёт продукцию Avon». Эта «утка» попала во многие авторитетные СМИ и продержалась в новостях достаточно долго.

Это’О и «Амкар», 2017 год


«Амкар» проводит свой зимний сбор в Турции, где Самуэль Это'О выступает за местный клуб «Антальяспор». В одном из ресторанов в Анталье известный футболист встретился с главным тренером пермской команды Гаджи Гаджиевым, которые знакомы друг с другом по работе в «Анжи». Камерунец стал гостем команды, с которой он совместно провёл обед. Самуэлю была вручена клубная футболка c 36-м номером, приуроченным к предстоящему дню рождения игрока.

Тем не менее английское медиа Daily Mail уже сообщило своим читателям о возвращении игрока в РФПЛ и даже уточнило, что Это'О поставил подпись под краткосрочным соглашением. The Sun отметило, что в последние годы футболист уже привык позировать с футболкой нового клуба в руках. Утвердительно о возвращении Это'О в РФПЛ сообщило и популярное португальское СМИ Record. Ещё дальше пошло бразильское издание Zero Hora, которому даже стали известны точные сроки действия контракта игрока — до лета 2018 года.


Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Всего голосов: 5
Теги
Александр Кокорин Кака Мохамед Салах Роман Зобнин Самуэль Это'О
Новости. Футбол
27 января 2017, пятница
14:19 Ломбертс находится в сфере интересов четырёх бельгийских клубов
14:07 Саматов: понравилось, как игроки «Крыльев» выполняли работу, которую я предлагал
14:02 Ташуев: я нахожусь в шорт-листе одного израильского клуба
13:55 «Ростов» заявил Девича под 33-м номером
13:54 «Саутгемптон» вступил в переговоры со «Спартаком» по поводу Таски
13:47 Риера: если Это’О привели в Россию деньги, то меня – стремление играть
13:36 «Манчестер Юнайтед» зимой Янга продавать не собирается
13:36 Экс-наставник «Сельты» считает, что Зидан намеренно проиграл в Кубке Испании
13:35 ФАС признала нарушение закона в контракте почти на 1 млрд руб на «Крестовский»
13:31 Мутко: есть вариант с переносом Кубка Содружества в Азербайджан
13:22 Куртуа близок к переходу в «Реал», а Конте требует Морату
13:20 Источник: Каррере действительно интересен Фернандес, но ЦСКА его не продаст
13:09 «Дармштадт» расстался с Бен-Хатирой из-за подозрений в связях с террористами
13:02 Хельмер: неучастие Гётце в матче с «Вердером» является пощёчиной для него
12:55 Хангеланд: мы работали в тренажёрном зале, а Адебайор пил кофе и ел булочку
12:53 «Бешикташ» хочет арендовать нападающего ЦСКА Траоре
12:52 «Вольфсбург» нацелился на Черчи
12:51 Китайские клубы опровергли заинтересованность в приобретении Руни
12:47 Экс-хавбек «Анжи» Эбесилио перешёл в АПОЭЛ
12:36 Марадона: Икарди – предатель и даже до уровня Батистуты недотягивает
12:30 «Матч ТВ» ведёт переговоры по показу контрольных матчей «Спартака»
12:20 Федерация футбола Молдавии сообщила о переходе Карпа в «Уфу»
12:08 Деулофеу по ошибке написал, что «Милан» проиграет «Удинезе»
11:54 О. Иванов: если не буду нужен клубу, тогда уйду, но сейчас я игрок «Терека»
11:53 Новосельцев не полетел с «Зенитом» на второй сбор из-за микротравмы
11:50 Марадона: впервые попробовал наркотики в «Барселоне»
11:42 Караваев отправился со «Спартой» на второй сбор в Испанию
11:37 Маскерано: в браке Месси – «Барселона» всё ещё много любви
11:34 В Ростове-на-Дону установят указатель расстояния до городов ЧМ-2018
11:26 Экс-хавбек «Краснодара» и «Кубани» Пиззелли продолжит карьеру в Греции
11:10 Мюллер: не могу представить себе Лама завершающим карьеру
11:05 Левандовски: голы – самое ценное и сложное в футболе
11:02 Арестованное здание «Томи» оценено почти в 66 млн рублей
10:55 Клаудио Писарро: победа «Вердера» над «Баварией» вполне реальна
10:54 «Шапекоэнсе» сыграл вничью в первом официальном матче после авиакатастрофы
10:53 В Москве к Кубку конфедераций установят около 40 мобильных стоек для туристов
10:29 Черчесов: последнее, что я делаю, — это смотрю в паспорт
10:28 «Боруссия» Д расстанется с Обамейянгом, если получит интересное предложение
10:25 Мората намерен покинуть «Реал», если наставником команды останется Зидан
10:19 Алаба считает, что «Бавария» на верном пути
10:15 Игроки «Зенита» почтили память жертв блокады Ленинграда
10:10 «Зенит» отправился в Испанию без А. Кержакова
10:00 «Спартак» поздравил Глушакова с 30-летием, пожелав осуществления заветной мечты
09:56 Новичок «Юргордена» Зиндога из-за мороза не смог сам завязать шнурки
09:52 Левандовски: Мюллера не стоит оценивать лишь по голам
Все новости RSS
Поможет ли Бранислав Иванович "Зениту" в борьбе за золото РФПЛ?
Архив →
Конфиденциальность Использование информации Контакты Реклама Вакансии | Виджеты Мобильная версия
© championat.com, 2000–2017
RAMBLER&Co
Возрастное ограничение 18+