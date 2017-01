7 фейковых трансферных новостей: Это`О в «Амкаре». Зобнин в «МЮ»

Кака и аренда из «Реала» в «МЮ», 2012 год

Салах и «Ливерпуль», 2014 год

Зобнин и «МЮ», 2015 год

Кокорин и «Арсенал», 2015 год

Фернандо Вурст и «Арсенал», 2016 год

Йердсс Селзавон и «Абердин», 2017 год

Это’О и «Амкар», 2017 год

Ещё пять лет назад «твиттер»-пользователь @footballagent49, выдававший себя за авторитетного, но пожелавшего остаться неизвестным футбольного агента и на тот момент собравший 40 тысяч подписчиков, генерировал трансферные бомбы и вбрасывал их в информационное пространство. В слух о том, что «Реал» собирается отдатьв аренду «МЮ», поверили несколько английских журналистов из Daily Mail и The Guardian и быстро распространили его. Тогда же @footballagent49 написал, что «Челси» собирается обменятьнаиз «Атлетико», и эту новость подхватила даже испанская Marca.Спустя два месяца 18-летнему англичанину надоело разыгрывать журналистов, и он раскрыл себя: «Я долго дурил вас, на самом деле я не футбольный агент. Я горд тем, что мои слухи, которые были обычными выдумками, перепечатывали BBC и Sky Sports».История с «футбольным агентом» из «Твиттера» ничему не научила английских журналистов. Через два года другой 16-летний английский подростокрешил раскрутить свой аккаунт, представившись, экспертом и инсайдером, и взяв чужую фотографию.После того как Сэм угадал с новостью о том, что «Челси» собирается уволить, за день до официального объявления, он стал популярным и набрал 25 тысяч подписчиков. Затем он распустил слух, чтосогласился перейти в «Ливерпуль», и её выдавали за правду многие авторитетные издания в Англии.Позже Сэм сам себя рассекретил и дал интервью нескольким медиа, где рассказал, что просто хотел набрать больше просмотров и завоевать популярность среди фанатов его любимого лондонского «Арсенала».Два года назад британский The Telegraph на сайте опубликовал обзор трансферных слухов: якобызаинтересован ви готов забрать россиянина в обмен на ненужного в Манчестере, который усилит атаку «Динамо». Английские коллеги восприняли эту новость как достоверную и везде сослались на авторитетный The Telegraph, она же взорвала инфополе в России. Позже журналист The Telegraphзаявил, что этот слух не имеет никакого отношения к газете: «Новость про Зобнина и Эрнандеса взята с итальянского сайта Tuttomercatoweb. Что касается Зобнина, то я впервые слышу это имя. Сомневаюсь, что этот футболист смог бы получить рабочую визу в Англии».Тогда же в «Твиттере» пытались продать другого игрока «Динамо» в английский клуб. Популярный аккаунт о французском футболе с 50 тысячами подписчиков в своём посте о почти состоявшемся переходев «Арсенал» сослался на авторитетное издание France Football, где на самом деле подобной новости не было. Позже сам футболист рассказал, что действительно мог оказаться в Лондоне, но перешёл в «Зенит».Комедийные британские актёрырешили разыграть фанатов лондонского «Арсенала». Первый исполнял роль назойливого журналиста, второй — «известного футболиста», который приехал в Лондон, чтобы подписать контракт с «канонирами». Чтобы сфотографироваться или взять автограф у ненастоящего футболиста, выстроилась целая очередь из фанатов «Арсенала». Фернандо Вурста успели назвать главной надеждой лондонского клуба в сезоне, а болельщики «Челси» пожалели, что этот футболист не присоединился к их команде.В начале этого года многие медиа, в том числе BBC, опубликовали новость: «Турецкий полузащитник Yerdss Selzavon переходит в шотландский клуб “Абердин”». Дело в том, что в шотландском интернет-сообществе есть мем-оскорбление «yer da sells avon», что означает «твой отец продаёт продукцию Avon». Эта «утка» попала во многие авторитетные СМИ и продержалась в новостях достаточно долго.«Амкар» проводит свой зимний сбор в Турции, гдевыступает за местный клуб «Антальяспор». В одном из ресторанов в Анталье известный футболист встретился с главным тренером пермской команды, которые знакомы друг с другом по работе в «Анжи». Камерунец стал гостем команды, с которой он совместно провёл обед. Самуэлю была вручена клубная футболка c 36-м номером, приуроченным к предстоящему дню рождения игрока.Тем не менее английское медиа Daily Mail уже сообщило своим читателям о возвращении игрока в РФПЛ и даже уточнило, что Это'О поставил подпись под краткосрочным соглашением. The Sun отметило, что в последние годы футболист уже привык позировать с футболкой нового клуба в руках. Утвердительно о возвращении Это'О в РФПЛ сообщило и популярное португальское СМИ Record. Ещё дальше пошло бразильское издание Zero Hora, которому даже стали известны точные сроки действия контракта игрока — до лета 2018 года.