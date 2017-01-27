Под звуки разрывающихся бомб. Футбол в блокадном Ленинграде

Надежда и футбол

Архив клуба. 1942 год. Блокадный матч

Забыть нельзя

Фото: memgid.ru

Эти строки принадлежат советской поэтессе, которая в годы Великой Отечественной войны оставалась в блокадном Ленинграде.День освобождения настал через несколько лет после того, как было написано это стихотворение. Ровно 73 года назад Ленинград был окончательно освобождён от блокады.…Шёл 1942-й. Ленинградцы пережили первую блокадную зиму, которая выдалась довольно суровой: бывало, что температура падала до минус 32,а отопление в дома не поступало, канализация и водопровод не работали. Ещё в апреле покровы снега в некоторых местах достигали 52 сантиметров, а воздух оставался холодным вплоть до середины мая.Но в сердцах людей, несмотря на голод, холод и разрывающиеся вокруг снаряды, было то, что помогало им жить дальше – надежда. Надежда на то, что город выстоит. Во что бы то ни стало. Этот огонёк в душе они старались поддерживать различными способами: кто-то писал стихи и поэмы, кто-то сочинял музыку. А были те, кто играл в футбол.Удивительно, как в условиях блокадного города кому-то пришла в голову мысль провести футбольный матч, но 6 мая 1942 года Ленгорисполком принял решение: игре – быть!Собрать игроков оказалось непросто: многие из футболистов воевали, а те, кто работал в городе, были настолько истощены, что вряд ли бы пробежали и несколько десятков метров. Каким-то чудом команды всё же набрали: с Невского Пятачка был вызван вратарь, с Карельского перешейка –, отозваны были ии другие футболисты-блокадники. «Динамо» напоминало ту команду, которая была до войны, а вот коллектив Металлического завода, против которого они играли, состоял из тех, кто хоть как-то умел играть и был в силах бегать по полю.Изначально предполагалось, что матч пройдёт на стадионе «Динамо», но основное поле было настолько изуродовано падавшими снарядами, что игру перенесли на резервное поле по соседству. Всё было как в рядовом матче чемпионата: команды и форму раздобыли, судью пригласили (на игре работал арбитр всесоюзной категории П.П. Павлов), даже болельщики нашлись.Играть было тяжело. Понятно, что на современный футбол это было совершенно не похоже: большинство игроков были истощены, поэтому у них часто кружилась голова и появлялась одышка. В перерыве между получасовыми таймами никто из них на траву не садился – иначе подняться потом так бы и не смог.Немцы, услышав по радио трансляцию игры, решили сорвать матч, поэтому в начале второго тайма район стадиона был обстрелян, а один из снарядов упал в угол поля. Все игроки и зрители тут же отправились в бомбоубежище, но после артобстрела матч возобновился и витоге закончился победой «Динамо» со счётом 6:0. Футболисты покидали поле обнявшись.После этой игры в блокадном городе состоялось ещё несколько матчей этих же команд – 30 июня и 7 июля 1942 года.Город, который немцы считали мёртвым, был жив.В 1991 году на одной из стен стадиона была установлена мемориальная табличка: «Здесь, на стадионе «Динамо», в самые тяжёлые дни блокады 31 мая 1942 года ленинградские динамовцы провели исторический блокадный матч с командой Металлического завода».Последний участник тех матчей,, умер в 2002 году.