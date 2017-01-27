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175 лет назад 2016
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Ленинград
Фото: РИА Новости
Текст: Полина Куимова

Под звуки разрывающихся бомб. Футбол в блокадном Ленинграде

Ровно 73 года назад советские войска окончательно сняли блокаду Ленинграда. Футбол помогал городу выстоять.
27 января 2017, пятница. 17:00. Футбол
…Уже страданьям нашим не найти
Ни меры, ни названья, ни сравненья.
Но мы в конце тернистого пути
И знаем – близок день освобожденья.

Эти строки принадлежат советской поэтессе Ольге Берггольц, которая в годы Великой Отечественной войны оставалась в блокадном Ленинграде.

День освобождения настал через несколько лет после того, как было написано это стихотворение. Ровно 73 года назад Ленинград был окончательно освобождён от блокады.

Надежда и футбол


…Шёл 1942-й. Ленинградцы пережили первую блокадную зиму, которая выдалась довольно суровой: бывало, что температура падала до минус 32,
а отопление в дома не поступало, канализация и водопровод не работали. Ещё в апреле покровы снега в некоторых местах достигали 52 сантиметров, а воздух оставался холодным вплоть до середины мая.

Но в сердцах людей, несмотря на голод, холод и разрывающиеся вокруг снаряды, было то, что помогало им жить дальше – надежда. Надежда на то, что город выстоит. Во что бы то ни стало. Этот огонёк в душе они старались поддерживать различными способами: кто-то писал стихи и поэмы, кто-то сочинял музыку. А были те, кто играл в футбол.

Удивительно, как в условиях блокадного города кому-то пришла в голову мысль провести футбольный матч, но 6 мая 1942 года Ленгорисполком принял решение: игре – быть!


Архив клуба. 1942 год. Блокадный матч


Собрать игроков оказалось непросто: многие из футболистов воевали, а те, кто работал в городе, были настолько истощены, что вряд ли бы пробежали и несколько десятков метров. Каким-то чудом команды всё же набрали: с Невского Пятачка был вызван вратарь Виктор Набутов, с Карельского перешейка – Дмитрий Фёдоров, отозваны были и Борис Орешкин, Михаил Атюшин, Валентин Фёдоров, Георгий Московцев, и другие футболисты-блокадники. «Динамо» напоминало ту команду, которая была до войны, а вот коллектив Металлического завода, против которого они играли, состоял из тех, кто хоть как-то умел играть и был в силах бегать по полю.

Изначально предполагалось, что матч пройдёт на стадионе «Динамо», но основное поле было настолько изуродовано падавшими снарядами, что игру перенесли на резервное поле по соседству. Всё было как в рядовом матче чемпионата: команды и форму раздобыли, судью пригласили (на игре работал арбитр всесоюзной категории П.П. Павлов), даже болельщики нашлись.

Играть было тяжело. Понятно, что на современный футбол это было совершенно не похоже: большинство игроков были истощены, поэтому у них часто кружилась голова и появлялась одышка. В перерыве между получасовыми таймами никто из них на траву не садился – иначе подняться потом так бы и не смог.

Немцы, услышав по радио трансляцию игры, решили сорвать матч, поэтому в начале второго тайма район стадиона был обстрелян, а один из снарядов упал в угол поля. Все игроки и зрители тут же отправились в бомбоубежище, но после артобстрела матч возобновился и витоге закончился победой «Динамо» со счётом 6:0. Футболисты покидали поле обнявшись.

После этой игры в блокадном городе состоялось ещё несколько матчей этих же команд – 30 июня и 7 июля 1942 года.

Город, который немцы считали мёртвым, был жив.

Забыть нельзя


В 1991 году на одной из стен стадиона была установлена мемориальная табличка: «Здесь, на стадионе «Динамо», в самые тяжёлые дни блокады 31 мая 1942 года ленинградские динамовцы провели исторический блокадный матч с командой Металлического завода».

Последний участник тех матчей, Евгений Улитин, умер в 2002 году.
Фото: memgid.ru
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Новости. Футбол
27 января 2017, пятница
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