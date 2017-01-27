Один звонок Глушакова. Как живёт и тренируется «Спартак» в ОАЭ

Глушаков – хороший мужик. К нему всегда приклеена улыбка, но это ладно. Она много к кому приклеена. Вот случай. Приезжает съёмочная бригада «Матч ТВ» ради интервью с Глушаковым. Бац — освещение у камеры отказало. На улице – темно, вечер, а материал нужно отправить в ближайший час. Что делает Глушаков? Берёт телефон и звонит оператору «Спартак ТВ»: «Спустись, пожалуйста. Надо выручить парней с телека». Не то чтобы поступок Глушакова какой-то фантастический. Нет, просто человечный, но я встречал много футболистов, которые в похожих ситуация либо возмущались, либо вообще разворачивались и уходили.
Интересно было посмотреть на тренера Романа Пилипчука. Он отвечает за аналитику в штабе Карреры. Именно Пилипчук просматривает соперников «Спартака». К примеру, он ездил на товарищеский матч «Краснодара». Увы, с прессой он не общается, но наблюдать за ним со стороны тоже интересно. В отеле «Спартака» он регулярно садился в одну и ту же позу, когда левая нога закинута на правую. Будто именно тогда его мозг разгоняется на полную катушку. Так он сидит не только ежедневно в отеле. Пилипчук находился в этом же положении на товарищеском матчем «Краснодара», который также тренировался в Абу-Даби.
Промес в недавнем интервью рассказал, что Пилипчука в команде уважают. И именно он объясняет, когда стоит менять фланг ради того, чтобы играть против более медленного защитника.
Молчание тренерского штаба, судя по всему, – инициатива Карреры. Кроме того, он практически не открывает тренировки. За девять дней в Абу-Даби была полностью открыта для СМИ только одна тренировка – первая. Периодически открываются утренние занятия на 15 минут, но находиться журналисты должны на трибуне. А планировка стадиона «Заед Сити» не лучше «Лужников» с беговыми дорожками.
>>> Первая тренировка «Спартака» в 2017 году. Как это было
Съёмка тренировок с какого-то момента стала запрещена. Даже безобидное поздравление именинников перед занятием. Хотя казалось бы, какие тактические нюансы здесь можно выдать? Кстати, у тренеров «Краснодара» не будет такой удобной возможности увидеть товарищеские матчи «Спартака». Уж не знаю, случайно или нет, но первая контрольная игра состоится 28 января, когда краснодарцев уже давно не будет в ОАЭ.
Пока занятия «Спартака» можно было снимать, удалось увидеть тренировки… местных военных. Они кружат на вертолётах вокруг стадиона, что в какой-то степени напрягает.
– Да, это мешает, – признался Зобнин в интервью «Чемпионату». – Иной раз не слышен свисток, непонятны слова тренеров. Хорошо, что все упражнения нам уже знакомы. Где-то и без слов понимаем, что делать. Если были бы новые упражнения, то пришлось бы сложнее.
Показалось, что пресс-служба «Спартака» была немного разочарована тем, что информация о вертолётах просочилась в прессу. Мол, роскошный отель, отличное поле, расстояние между ними минимально, а пишут про вертолёты. Так что заверим читателей: отель, поле и расстояние – всё на пять баллов.
Единственное, что удивляет в отеле Ritz, – сирена. Она может врубаться по несколько раз в день. Сотрудники объяснили, что это оповещение о том, что кто-то курит. При этом курить могут в любой части отеля, а сирена звучит во всём помещении и весьма громко. Когда это случилось первый раз, я даже вздрогнул.
Хотя в целом ругать такой отель было бы странно. Здесь как-то раз останавливался «Манчестер Сити». В другой раз приезжали играть в гольф Андрей Шевченко и тренер Роберто ди Маттео, работавшие в «Челси» в разное время. Есть среди сотрудников отеля и русскоязычные. В том числе из Украины. Для них встретить кумира было большим счастьем.
К европейцам в ОАЭ очень хорошее отношение. Как к отдыхающим, так и к работающим. Если трудяги пакистанцы и индийцы ютятся по 10-15 человек в комнате, то русскоязычный портье какого-нибудь отеля живёт в комнате с ещё одним-двумя приятелями, имея в распоряжении микроволновку и прочие бытовые удобства. Такое ощущение, будто в крутых отелях принято, что на входе должен встречать человек с европейской внешностью.
Фото: "Чемпионат"
В отеле к спартаковцам иногда подходят и просят расписаться на футболке. Один болельщик сказал, что в случае чемпионства майка станет очень дорогой. «Как память, конечно же. Это не для продажи», – сразу оговаривается коллекционер автографов.
Футболисты регулярно разбиваются на какие-то компании. Я никогда не понимал, почему в этом видят негативное явление. По-моему, вполне естественно. Бразильцы всегда ходят втроём. Часто к ним подключается Зе Луиш, который говорит по-португальски. Тема Адриано и адаптации уже давно неактуальна. Бразилец будто всю жизнь находился между Маурисио и Фернандо. По поведению из бразильцев ярче всех, конечно, Маурисио. Он бы вполне мог стать актёром или шоуменом: «Эй! Как ты сегодня? Семья здорова? Ну давай, старик».
Полная противоположность – Мельгарехо. На моей памяти он практически всегда был один. Кто-то подмигивает, кто-то подкалывает, кто-то присматривается, а Мельгарехо опускает голову вниз и идёт себе. Думает о чём-то своём. Говорят, он всегда такой, словно призрак.
Зато при появлении дочки сразу расцветает.
Фото: "Чемпионат"
На первую неделю сбора Каррера разрешил взять подруг, жён и детей. Половина футболистов от такой возможности отказалась. Зе Луиш утверждает, что хочет сконцентрироваться на тренировках, а Зобнин называет другую причину:
– Лично я никого не стал брать из-за ребёнка. Жене было бы тяжело управляться одной, – объяснил Роман.
>>> Маленький танк. Как Роман Зобнин стал важной частью «Спартака»
Самедов и Промес – вот что сейчас интереснее всего. Оба давно и успешно играют правого полузащитника. Безусловно, они выступали и на других позициях, но их основное место – правый вингер. Тут показательно, что они говорят об этом.
>>> Промес: не знаю, кто выиграет конкуренцию за правый фланг
>>> Самедов: из того, что я наблюдал, Промес не играл справа. Он бегает по всему фронту атаки
Самедов, безусловно, прав. Промес атакует более-менее отовсюду. Только расстановка на поле определяется при обороне команды, когда ты без мяча. И в этот момент едва ли на поле будет два правых полузащитника.
В большинстве случаев Промес — правый полузащитник. Хотя к словам Самедова не придерёшься: «Из того, что я видел». Возможно, у него сложилось такое мнение, на основании именно тех игр, где Промес не был правым полузащитником – не релевантная выборка. В любом случае глупо полагать, что я знаю больше, чем Самедов. Может быть, Промеса продадут летом, а Самедова взяли заранее, чтобы он адаптировался в команде. А вообще, будет интересно взглянуть на позиции Промеса и Самедова в ближайшем товарищеском матче против «Жилины». После интервью с Промесом осталось ощущение, что его не особо радуют вопросы про возможный уход из «Спартака». Но раньше его слова были немного другими:
>>> Промес: не собираюсь уходить из «Спартака», пока не станем чемпионами
Теперь же:
>>> Промес: не уйду никуда, пока в «Спартаке» не случится что-то хорошее
«Что-то хорошее», – это уже не такая конкретная штука. Есть предположение, что Промес понизил планку, чтобы и в случае второго места можно было уйти, не противореча своим словам. Хотя, скорее всего, это изменение формулировки не значит вообще ничего. Ни один человек не запоминает все свои слова. Возможно, Промес даже не задумывался над разницей в выражениях и имел в виду одно и то же.
Едва ли не главное наблюдение на первом сборе «Спартака» – чемпионство никоим образом не обсуждается. Табу. Первое место сейчас ничего не значит. Не дай бог задуматься, что есть какой-то успех. Так можно и накаркать. Как бы ни улыбались Глушаков, Промес и Давыдов, эта мысль их не покидает ни на секунду. И лучше футболистам про возможность титула не напоминать.