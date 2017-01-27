Тест. Какой из тебя Бубнов? Угадай футболиста по ТТД

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Мы все в душе – футбольные аналитики. Иногда знаем, что и как нужно сделать лучше тренеров. Но насколько глубоки наши знания? Можно ли угадать футболиста по количеству ударов по воротам? Или по отборам или другим статистическим показателям? Можно ли отличить Роналду от Месси? Эксперименты в редакции показали, что да, это возможно. Поэтому мы выбрали несколько интересных цифровых значений, и предлагаем вам поучаствовать. Проверьте свои познания в технико-тактических действия и попробуйте угадать футболиста по количеству или качеству совершённых действий. Это сложно, зато смешно. В награду – возможность почувствовать себя экспертом.