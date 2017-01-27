Пушка Эрнани выстрелила в Испании. «Зенит» начал сбор с победы

Новосельцева и Кержакова-старшего заменил Каккоев

Лунёв опять не пропустил с пенальти!

«Зенит» отправился на второй зимний сбор, чтобы продолжить подготовку к февральским матчам 1/16 финала Лиги Европы с «Андерлехтом» и возобновлению выступлений в чемпионате России. Главный тренервзял в Испанию 30 игроков – это вратари; защитникиполузащитникинападающиеПо сравнению с первым сбором состав «Зенита» претерпел кое-какие изменения. В списке отсутствуют защитники нападающий. Новосельцев, как стало известно «Чемпионату», остался в Петербурге залечивать микротравму, полученную ещё в ходе первого этапа подготовки. По Кержакову-старшему поступает разная информация: лучший снайпер в истории «Зенита» то ли лечит спину, то ли готовится к переходу в «Уфу» вместе с полузащитником, которого Луческу снова не взял тренироваться с основной обоймой. Есть и новая фигура – 17-летний защитник Каккоев. Пока сине-бело-голубые работали в Дубае, Каккоев выиграл со сборной России петербургский мемориал Гранаткина и был признан лучшим игроком турнира. Кроме того, продолжает восстанавливаться по индивидуальной программе, так что 30-летнего полузащитника тоже нет на испанском сборе.Тем временем с приближением закрытия зимнего трансферного рынка множатся слухи вокруг новых покупок петербуржцев. Вслед за защитником «Челси» Браниславом Ивановичем в Северную столицу сватают центрального полузащитника ПСВ. В Нидерландах пишут о том, что «Зенит» заплатит за Проппера 17 млн евро, а ещё около 8 млн евро клуб из Эйндховена может заработать благодаря бонусам. Впрочем, в ПСВ не спешат подтверждать договорённость по Пропперу — в частности, тренервыразил надежду на то, что один из лидеров команды доиграет сезон до конца. Коку не хочет отпускать Проппера.Кстати, «Зенит» интересовался Дэви и полгода назад, но тогда вроде бы сам игрок отказался ехать в Россию. В нынешнем чемпионате Нидерландов у Проппера четыре гола и два голевых паса за 19 матчей. Статистика по итогам прошлого сезона впечатляла, конечно, больше: 10 голов и семь голевых пасов за 33 матча. Мы помним Проппера по матчам ПСВ с «Ростовом» в Лиге чемпионов — 2016/17, а годом раньше он в ЛЧ забил ЦСКА.В день прилёта в Испанию Луческу сделал игрокам приятный подарок – дал возможность сыграть в футбол. Сегодня сине-бело-голубые провели спарринг с норвежской «Волеренгой». Интересно, что «Волеренга» – первый соперник в истории «Зенита» в матчах главного еврокубка. Осенью 1985 года петербуржцы дважды обыграли эту команду в 1/16 финала Кубка чемпионов с одинаковым счётом 2:0. С тех пор «Волеренга» только раз выиграла чемпионат Норвегии, а минувший сезон завершила на 10-м месте.Румынский тренер выпустил сегодня всех пятерых дебютантов «Зенита» –. Но из игроков основы вместе с ними на поле вышел только. Означает ли это, что Луческу пока не видит никого из подписанных зимой новичков в стартовом составе, или просто так совпало, нам остаётся лишь гадать.Каждый из квинтета оставил неплохое впечатление. Полевые игроки выдали хороший объём, своевременно закрывали свои зоны и практически не принимали неоправданных решений. Лунёв, правда, ошибся на выходе в эпизоде на 15-й минуте и угодил кулаком по голове норвежца. Судья назначил пенальти, но, как и на сборе в Дубае, Лунёву с «точки» не забили. Гайас Захид пробил в перекладину, мяч ударился о линию и вылетел в поле, где голкипер «Зенита» накрыл его. Зато перед перерывом Лунёв повысил свои шансы на место в основе двумя блестящими сейвами: сперва он парировал удар в упор, а вскоре после этого отбил мяч после удара из-за штрафной в красивом прыжке.Героем первого тайма стал Эрнани, действовавший в этой игре на месте не опорника, а атакующего центрального полузащитника. Пушка бразильца наконец-то принесла сине-бело-голубым гол. Эрнани здорово пробил из-за штрафной — и «Зенит» повёл в счёте. Правый защитник Зуйков держал позицию и старательно взаимодействовал с Молло, который тоже не избегал оборонительной работы. Впрочем, в атаке чуть острее смотрелась связка Чернов – Мак слева. Молло мог стать автором голевой передачи, когда «Зенит» попытался исполнить явно наигранный розыгрыш штрафного. Француз вместо подачи хитро набросил мяч на ход партнёру, забегавшему за «стенку» соперника, вот только передача получилась чуть-чуть неточной. Ибрагим Цаллагов помогал юномуоберегать подступы к собственной штрафной. В целом этот пока что непривычный болельщикам дуэт с задачей справлялся, пусть даже Мусаев из-за недостатка опыта пару раз фолил 25-30 метрах от ворот Лунёва.Если на предыдущем сборе у Луческу играли два разных состава по 45 минут, то теперь тренер «Зенита» увеличил нагрузку на футболистов. Второй тайм спарринга с «Волеренгой» начали всё те же люди, за исключением Мака, заменённого на талантливого украинского дриблёра Лесового. Полтайма провёл и залечивший тяжелую травму. Сейчас сам факт участия португальца в игре важнее того, что он продемонстрировал.После перерыва команды выдали куда менее увлекательный футбол. «Волеренге» недоставало класса, чтобы чем-то удивить «Зенит», а петербуржцы, казалось, больше были заняты отработкой контроля мяча и выхода из обороны в контратаку через несколько передач. Активно подключали к этому даже Лунёва. Хотя один супермомент норвежцы всё же создали: экс-чемпионов России спас от пропущенного гола рывок капитана Ломбертса, вынесшего мяч с линии.Эрнани мог оформить дубль, когда получил разрезающий пас от другого новичка — Молло. Бразилец был готов убежать один на один, однако как следует разогнаться и толком пробить по воротам у него не получилось. В третий раз «Волеренгу» со счётом 2:0 всё-таки не обыграли. «Зенит» ограничился минимальной победой, но результат, конечно, имел значение только с точки зрения поднятия настроения в начале очередного тренировочного цикла. На испанском сборе «Зенит» сыграет ещё четыре товарищеских матча: 28 января – с польской «Легией», 1 февраля – с норвежским «Оддом», 3-го – с чешской «Спартой» и 5-го – с датским «Оденсе».