Венгер пропустит четыре матча. Главное — в обзоре дня

«Зенит» в первом контрольном матче на сборе в Испании встречался с 10-й командой последнего чемпионата Норвегии «Волеренгой». Завершилась игра победой подопечных Мирчи Луческу со счётом 1:0.Единственный гол на 11-й минуте забил новичок сине-бело-голубых. Бразильцу удался точный удар в девятку.На 17-й минуте «Волеренга» могла сравнять счёт, но не сумела реализовать пенальти. Мяч угодил в перекладину ворот Андрея Лунёва.Следующий контрольный матч команда из Санкт-Петербурга проведёт 28 января. Соперником станет польская «Легия».Футбольная ассоциация Англии дисквалифицировала главного тренера «Арсенала»на четыре матча за его поведение в ходе игры чемпионата Англии с «Бёрнли», которая состоялась 22 января в Лондоне и завершилась победой «канониров» со счётом 2:1. Кроме того, французский специалист оштрафован на £ 25 тыс., сообщает официальный сайт FA.В концовке матча с «Бёрнли» Венгер оскорбил резервного арбитра, после того как в ворота «Арсенала» назначили пенальти, и был удалён на трибуну. Затем он оттолкнул судью, который пытался выдворить его из технической зоны.Нападающий «Вильярреала»близок к переходу в китайский клуб «Тяньцзинь Цюаньцзянь», сообщает сайт журналиста Ди Марцио.По информации источника, сделка близка к успешному завершению. Новый клуб 27-летнего бразильскогоигрока заплатит «Вильярреалу» за трансфер около € 18 млн. Пато будет зарабатывать в «Тяньцзинь Цюаньцзянь» € 6,5 млн в год.Ранее главный тренер «Вильярреала» Фран Эскриба подтвердил информацию о том, что Пато уже этой зимой может покинуть команду, так как и клуб, и игрок получили выгодные предложения.Алешандре перешёл в испанский клуб из «Коринтианса» летом 2016 года. В нынешнем сезоне он принял участие в 14 матчах за «Вильярреал» в чемпионате Испании, забил два гола и отметился голевой передачей.«Саутгемптон» планирует арендовать защитника «Спартака»и уже вступил в переговоры с московским клубом, утверждает Daily Mail. Сообщается, что 29-летний немецкий футболист готов отправиться в Англию в ближайшие выходные.В то же время другое британское издание, The Sun, информирует, что «Саутгемптон» может купить Таски за £ 4 млн (€ 4,7 млн). Контракт защитника со «Спартаком» истекает летом, поэтому красно-белые могут продать игрока сейчас, чтобы он не ушёл летом на правах свободного агента.Нападающийможет покинуть ЦСКА в нынешнее трансферное окно. Турецкое интернет-издание Fanatik сообщает, что в аренде ивуарийского форварда заинтересован «Бешикташ».Траоре выступает за ЦСКА на правах аренды, а его трансфер принадлежит «Монако». В декабре арендовать игрока выразила желание «Малага», но в итоге сделка не состоялась.«Бешикташ» лидирует в чемпионате Турции после 18 туров.По информации «Чемпионата», защитник «Терека»может продолжить карьеру в «Анжи». 24-летний футболист выступает за грозненскую команду с июня 2016 года, когда перешёл из «Спартака».В текущем сезоне Брызгалов провёл в составе «Терека» в Российской футбольной Премьер-Лиге четыре встречи, в которых не отметился результативными действиями.Контракт футболиста с «Тереком» рассчитан до 2020 года. «Анжи» после 17 туров занимает в турнирной таблице РФПЛ 11-е место.Главный тренер ПСВ Филлип Коку ожидает, что полузащитникне покинет команду в зимнее трансферное окно. Сегодня голландское издание Voetbal International сообщило, что 25-летний футболист близок к переходу в «Зенит».«Предполагаю, что этот сезон Проппер закончит в составе ПСВ», — сказал Коку журналистам на пресс-конференции.При этом голландское издание NU отмечает, что ПСВ отклонил предложение «Зенита», так как Коку выступает против этого трансфера.В нынешнем сезоне голландского чемпионата Проппер принял участие в 19 матчах, забил 4 гола и сделал 2 голевых паса.