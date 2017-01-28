Красота дня. Жена Жонатаса Камила де Жезуз

Форвард казанского «Рубина» Кристиан Жонатас стремительно ворвался в РФПЛ. Бразилец уже отметился восемью голами и делит вторую строчку таблицы бомбардиров чемпионата с Бекимом Балаем и Артёмом Дзюбой. На матчах казанцев на трибуне Жонатаса поддерживает его красавица-жена Камила де Жезус. Кажется, у Казани появились свои любимцы. Кристиан радует жителей города своими голами, а Камила – красотой.
Кристиан и Камила вместе уже почти 10 лет, больше шести из которых в браке. Семья воспитывает двух замечательных дочек – Бьянку и Алиси. За время отношений с Жонатасом Камила очень сильно полюбила футбол. Свою симпатию к самому популярному виду спорта девушка решила показать миру, набив татуировку в виде футбольного мяча. Камила – любящая жена, готовая следовать за мужем в любую точку Земли. Вот и после того как Жонатас согласился перейти в «Рубин», девушка последовала за любимым в Казань. Холодная России бразильянке пришлась по душе. Камила любит проводить время в столице Татарстана и позировать на фоне главного символа города. Все бразильцы любят нежиться под солнцем на пляжах своей страны, и Камила не исключение. Правда, девушка не против полежать и на снегу. Ну а что остаётся делать, если родные края остались далеко. Но согласитесь, в купальнике и на фоне пальм Камила выглядит куда органичнее. Лучше, чем в купальнике, Камила смотрится только в платье. Чтобы так безупречно выглядеть, Камила достаточно времени проводит в спортивном зале. Сейчас Камила брюнетка, но когда-то была блондинкой. Но после рождения второго ребёнка решила вернуться к своему привычному цвету. Как и любая бразильянка, Камила очень трепетно относится к семье. Судя по фотографиям из «Инстаграма», любовь эта безгранична. Чего только стоит этот снимок с празднования дня рождения одной из дочек.