Футбол
РФПЛ ФНЛ - Первый дивизион Лига чемпионов Лига Европы Англия Испания Италия
Германия Кубок России ПФЛ - Второй дивизион Молодёжное первенство Сборная России Чемпионат мира 2018 Кубок конфедераций
Южная Америка Украина Франция Женский футбол Прочие турниры Молодёжные сборные Лига Чемпионат.com
Любители Студенческий футбол Рейтинг УЕФА Рейтинг ФИФА MVP РФПЛ
Хоккей
КХЛ НХЛ МХЛ ВХЛ ЧМ по хоккею 2016 Евротур Кубок мира по хоккею
Чемпионат мира U18-U20 Ночная Лига MVP КХЛ
Биатлон
Кубок мира-2016/17. Мужчины Кубок мира-2016/17. Женщины ЧМ-2017 Рождественская гонка 2016 ЧЕ-2017
Теннис
Australian Open 2017 WTA ATP Кубок Дэвиса Кубок Федерации Кубок Кремля Рио 2016
Авто
Формула-1 Мотогонки Ралли Младшие серии DTM/WTCC/Туринг Дакар/Ралли-рейды Америка/WEC/Формула-Е
Бокс/ММА
Профессионалы Любители Женский бокс ММА
Баскетбол
НБА Евролига Единая лига ВТБ Еврокубок Евробаскет-2017
Волейбол
Суперлига мужчины Суперлига женщины Лига чемпионов Еврокубки Кубок России Пляжный волейбол Сборные
Международный волейбол
Другие
Биатлон Мини-футбол Фигурное катание Водные виды спорта Конькобежный спорт Лёгкая атлетика Лыжный спорт
Пляжный футбол Гандбол Конный спорт Хоккей с мячом Велоспорт Шахматы Прочие виды спорта
Европейские игры 2015 Ride The Planet
Фэнтези
Бизнес
Ставки
Киберспорт
Dota 2 Counter-Strike: Global Offensive FIFA League of Legends
Лента новостей Билеты на спорт Фэнтези футбол Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Футбольные трансферы Допинг Купить билет на Кубок Легенд!
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра
Джанлуиджи Буффон
Фото: Reuters
Текст: Сергей Титов

«Я не мог бросить «Ювентус», я воспитан иначе». Буффону – 39

Легендарный вратарь празднует день рождения.
28 января 2017, суббота. 11:00. Футбол
>>> Как изменился мир с дебюта Буффона в Серии А

В Манчестере заканчивался паршивый майский вечер. Кубок чемпионов уходил в миланские руки, а руки Джанлуиджи Буффона не справились с ударом Алессандро Несты с пенальти. Неста бил четвёртым, счёт был 1:1, Буффон был убеждён, что отбил мяч, а он нырнул по какой-то непонятной траектории — и вынимай. Адреналин вышибло. Пятым бил Андрей Шевченко, Буффон вставал по удару, как пушечное мясо. «Когда бил Шевченко, я уже ушёл в раздевалку. Адреналин, сопровождавший меня до удара Несты, бросил меня», – вспоминал Джиджи много лет спустя. А тогда все игроки «Ювентуса» грустно побрели в раздевалку, Буффон остался в коридоре стадиона. Сорвал медаль, повешенную на шею. Закурил. «Когда ж, б**, я получу ещё один шанс, как этот?» – прокручивалось в голове. Потом Джиджи осознал, что сказал это вслух.

Осенью 2003-го, спустя несколько месяцев после проигранного финала Лиги чемпионов, Буффон садился в Fiat, а пока ехал до тренировочной базы «Ювентуса», ноги наливались свинцом. Снаружи Джиджи выглядел обычно, но он был болен. Депрессия, в которую Буффон впал после финала, поработила его. Рассказать о болезни он боялся. «Если бы я уехал на пару месяцев, чтобы выздороветь, то просто закончил бы с футболом», – вспоминал Буффон. Приходилось терпеть тренировки, а потом ездить на приём к психологу. Они общались полгода, а изменения в своей жизни Джиджи заметил, когда приехал на Евро. Италия играла с Данией. Паршивый матч, ничего не получается, но Буффон улыбается.

Спустя два года Джанлуиджи пропустил всего два гола за чемпионат мира — с 11-метрового и от своего же Марко Матерацци — и выиграл главную серию пенальти в жизни.

Тогда Буффону помогла перекладина, взяв на себя удар Давида Трезеге, а в марте 1989-го она была его главным врагом. Приехали в составе городской команды на легендарный «Сан-Сиро», побегать в очередном выставочном матче «на разогреве» у взрослых, вместе с Буффоном в поле были Кристиан Дзанетти, будущий одноклубник Джиджи по «Ювентусу», и Марко Росси.
Буффону было 11, он ещё бегал в поле, мечтал забить на громадной коробке, поражающей воображение, но – бах! – перекладина решила иначе. Джиджи запомнил её звон на всю жизнь.

А впервые по мячу Буффон бил в маленьком городке Пертегада, закутанный в 100 одёжек, на снегу, на глазах у дяди и бабушки. Джиджи был младшим внуком, забирал всё внимание – вы же знаете, как маленькие дети притягивают внимание. Его родные жили на втором этаже, а каждое утро Джиджи спускался на первый, в продуктовый магазин тёти Алдины. Трескал все подряд сладости – и лакричные леденцы, и желейные конфеты, и карамель, а больше всего любил бутерброды с болонской колбасой, которые потом брал на каждую тренировку. Детский сад Буффон терпеть не мог, потому что ел бумагу, когда просили смастерить поделки. Зато к бумаге с футболистами сразу испытывал симпатии. Джиджи было пять лет, когда ему подарили первый пакетик наклеек Panini с игроками «Асколи» Анцивино и Николини. Наклейки стали страстью Буффона на всю жизнь, дома у него хранятся все альбомы с 1961 года.

Это увлечение и помогло Джанлуиджи уйти в ворота. Когда наступил ЧМ-1990, Буффон внезапно заболел сборной Камеруна. Во-первых, на одном стикере изображали двоих камерунцев, как в альбоме Серии В, Джиджи это казалось несправедливым. Во-вторых, ему было жалко чернокожих парней в тёплых костюмах, надетых в жару. В-третьих, там был Томас Н’Коно. Тремя годами ранее он с «Эспаньолом» выбил «Милан» из Кубка УЕФА, а после чемпионата мира стал кумиром Джиджи. «Он иначе интерпретировал матч, необычно для нас, европейцев, – объяснял свой выбор Буффон. – Он хотел сделать сальто во время матча, выбить мяч на 100 метров. Это было необычно».
Эрмес Фулгони, ранее желавший подписать Джиджи любой ценой, тогда сказал вратарю: «В 20 лет ты точно будешь играть в Серии А». Буффон опешил: «А что я буду делать до этого?»

Когда Джиджи влюбился в Н’Коно, папа, Адриано Буффон, тренировавший «Каналетто» и ставивший сына в середину поля, сказал: «А почему бы тебе не попробовать играть в воротах?». Джиджи ухмыльнулся: «Ну, давай». Спустя девять месяцев на очередном турнире Буффон-младший заработал «сухарь» с «Торино», за ним приехали скауты «Милана», но Джиджи укатил в академию «Пармы», где перспектив было меньше. В Город сыра Буффон приехал в сандалиях и пляжных шортах.

В 1993-м начинающего вратаря Буффона, набившего шишек в «Парме», уже позвали в юношескую сборную Италии, где зажигалась звезда другой будущей легенды, Франческо Тотти. Джиджи взяли на чемпионат Европы в Глазго, в четвертьфинале дошло до серии пенальти, Буффон забил сам и отразил два удара от испанцев, в полуфинале против Чехии отразил три, а на следующий день La Gazzetta Dello Sport вышла с заголовком: «Бентивольо и Буффон, Италия вам аплодирует». 15-летний вратарь оказался на первой полосе вместе с талантливой теннисисткой, а после возвращения в Италию увидел её вживую на матче «Рома» – «Торино», куда всей сборной выбили билеты. На обратный поезд в Парму Джиджи потерял билет, в купе увидел контролёра, тот уставился на синие тренировочные костюмы: «Да, читал о вашей команде в газете… В статье очень хвалили вратаря. Как его фамилия? Буффон, да?». «Это я», – ответил Джиджи.

За год до этого Джанлуиджи впервые закурил. Подсматривал за ребятами, покуривавшими сигареты с марихуаной и гашишем. Сам делал пару затяжек, всё равно допинг-тестов на уровне молодёжных команд нет, никто не заметит. А однажды завалился на вечеринку, немного выпил, знакомый сказал: «У меня в кармане 5-6 таблеток». Буффон подумал, что от головной боли, положил на язык… и резко выплюнул. Тот парень спустя три года умер от передозировки.

Когда Лука Буччи, первый номер «Пармы», уехал на американский чемпионат мира караулить вратарский форс-мажор (и не подкараулил), Буффона впервые взяли на тренировочный сбор с основой. Ему было 16. Эрмес Фулгони, ранее желавший подписать Джиджи любой ценой, тогда сказал вратарю: «В 20 лет ты точно будешь играть в Серии А». Буффон опешил: «А что я буду делать до этого?». На следующий год Невио Скала снова взял юного вратаря на сбор в Канаду и США, но после возвращения домой хотел обратиться к психиатру, настолько Джиджи его достал. Он устроил себе праздник непослушания. Тренер просил не заниматься ерундой после тренировок – Джиджи ездил на гольф-каре по полю рядом с отелем, где жила команда. «Парма» поехала на экскурсию к Ниагарскому водопаду, Скала на выходе из автобуса сказал: «Только не ешьте тут никакую дрянь», – а Буффон всё равно купил себе громадное мороженое. Домой Джиджи приехал оштрафованным на четыре зарплаты.

Какой-нибудь тренер поставил бы крест на трудном ребёнке, а Скала осенью 1995-го отправил Буффона в ворота «Пармы». Матч с «Миланом», лидером чемпионата, был в воскресенье, Джиджи вызвали в основу во вторник, когда Лука Буччи получил травму, и на первой тренировке 17-летний парень тащил в воротах всё. В субботу вечером Скала завалился в номер к Буффону, спросил: «Ты готов немножко поиграть завтра?». «Нет проблем», – ответил вратарь. Зря, что ли, готовился дебютировать раньше 20? Воскресным днём Джиджи заснул в автобусе, катившем до стадиона «Эннио Тардини» меньше 10 минут, а потом не дал забить Бобану, Баджо и Веа.

Объяснить второму вратарю, Алессандро Нисте, что вместо него будет играть Буффон, было сложно, но терпимо. Усадить ради дерзкого вратаря на лавку Луку Буччи – нереально. Буффона вернули в молодёжную команду, он разозлился, задумался над предложениями «Вероны» и «Дженоа», любимого клуба дяди и тёти, кормивших бутербродами в Пертегаде. Джиджи наклеил на заднее стекло автомобиля знак «Дженоа» с грифоном, а потом передумал, решил переждать, а когда сменился тренер, застолбил за собой место в составе.
Джанлуиджи Буффон
Фото: Reuters

Джанлуиджи Буффон


Осенью 1997-го в сборную Италии поехал уже не Буччи, а Буффон. Чезаре Мальдини вызвал на стыковой матч с Россией, чтобы заменить Анджело Перуцци, а в начале игры на мокром грязном газоне «Динамо» Канчельскис въехал в Джанлуку Пальюку. «Когда я увидел столкновение, я не мог дышать. Шёл густой снег, это был единственный раз в моей жизни, когда я предпочёл бы не играть. В тепле на скамейке было намного лучше», – вспоминал потом Буффон. Он вышел на поле неразогретым, взглянул на снежный московский газон, вспомнил Пертегаду, первые шаги с мячом, подаренным дядей, и подумал: «Надо же, и тут снег. Мистика!». Борис Игнатьев потом рассказывал, что просил игроков российской сборной чаще бить Буффону, Игорь Чугайнов вспоминал, что Джиджи казался нервным и нелепым вратарём. Спустя два года Буффон приедет в мае на «Лужники», чтобы забрать Кубок УЕФА, спустя многие годы – доберётся до 150 матчей за Италию, поздравив себя красивым «сухарём», услышит от журналистов вопрос, как он это делает, и с улыбкой ответит: «А вы ещё удивляетесь?».

В 1999-м Джиджи Буффон праздновал победы с фанатами, снимая игровую футболку «Пармы» и показывая майку с сокращённой цитатой Бенито Муссолини: «Палач тот, кто уступает». Вратаря хотели дисквалифицировать, но как дисквалифицировать за незнание – Буффон уверял, что увидел слова на ящике в своём колледже. Спустя год Джиджи опять затянули в политику: он сменил «единичку» на номер 88, и римская еврейская община сразу усмотрела в решении Буффона отсылку к Адольфу Гитлеру. Джиджи сначала уверял, что 88 – это четыре мяча, потом говорил о желании поддержать хоккеиста Эрика Линдроса, получавшего сотрясения мозга, а в конце концов поменял номер на 77. О политике Буффон теперь предпочитает не говорить.

До «Ювентуса», заплаченных за него 75 млрд лир и финала Лиги чемпионов с «Миланом» Джанлуиджи Буффон часто был именно таким – с вызывающим поведением, желанием выделиться. Он привык выходить на поле в майке с коротким рукавом, даже в слякотной Москве закатал рукава и задал новую вратарскую моду. Но пережитая депрессия изменила вратаря. «Я чувствовал себя мальчишкой – во всех отношениях, – вспоминал Буффон. – У меня был невероятный энтузиазм, море энергии, я был беспечным, как никогда. Я уверен, что избежать переломного момента было попросту невозможно. Главное изменение вот в чём – я начал смотреть на себя со стороны, осознанно. Я стал спрашивать себя: для чего совершаю тот или иной поступок? В чём смысл моего присутствия здесь? Вопрос предшествовал действию, а раньше всё было наоборот».

Повзрослев, Буффон нашёл девушку мечты. Раньше перед девчонками он и не особо мелькал – только играл с ними в компании друзей «в бутылочку», но каждый раз горлышко указывало на всех, кроме него. Джиджи начал встречаться с чешской моделью Алёной Середовой. Первый ужин им организовала подруга девушки, и Алёна потом вспоминала: «В тот вечер Буффон пришёл, чтобы только поесть. Казалось, он не заинтересован в наших встречах, и я удивилась, когда он позвонил снова». Они стали жить вместе, Джиджи хвалился товарищам по раздевалке «Ювентуса», что Алёна готовит соус лучше, чем его мама, а когда родился первый сын, его назвали Луисом Томасом, в честь Н’Коно. Кумир детства Буффона поздравил счастливого отца по телефону. Спустя годы Алёна сбежит к родственнику Андреа Аньелли, президента «Ювентуса», а Джиджи найдёт Иларию Д’Амико, тоже в «Ювентусе», на клубном телевидении.
Свадьба Алёны Середовой и Джанлуиджи Буффона
Фото: Reuters

Свадьба Алёны Середовой и Джанлуиджи Буффона


Сейчас трудно поверить, что Буффон мог уйти из «Ювентуса» в 2006-м, после чемпионата мира. «Если бы не кальчополи, наверное, я перешёл бы в «Милан», но после ссылки в Серию В не смог бросить клуб. Может, я воспитан иначе», – считал Буффон. Скандал с договорными матчами забрал у «Ювентуса» Каннаваро, Виейра и Ибрагимовича, а Джиджи остался в Турине, вместе с Павлом Недведом, Давидом Трезеге и Алессандро Дель Пьеро.

Он вытащил из болота «Ювентус», а спустя четыре года взялся вытаскивать «Каррарезе» – клуб, за который болел в юношестве. Его манила трибуна ультрас, он ездил с фанатами на гостевые матчи, беспокоясь, что его баннер из рюкзака кто-то украдёт. Пережив период фанатизма, он взялся помогать «Каррарезе» деньгами, выкупив 25 % акций и заплатив 600 тысяч евро, чтобы продвинуть команду в третью лигу Италии. Правда, история «Каррарезе» закончилась грустно – в 2015-м Буффон покинул совет акционеров клуба со словами: «Без помощи других людей, спонсоров и города наш проект никогда не смог бы зажить. Я пытался закрыть долги в одиночку». Спустя год Раффаэле Тарталья, основной акционер «Каррарезе», довёл клуб до банкротства.

Годы после вылета промчались, как один день. Бывший товарищ по «Ювентусу» Антонио Конте сделал бьянконери бессменным чемпионом, а Буффон, вылечив спинную грыжу, переживал новую молодость. Итальянские журналисты ежегодно искали «нового Буффона». Нашли Леали, Перина, Скуффета, Доннарумму, только сам Буффон и не думал отдавать ворота. Джиджи слегка изменил жизненные приоритеты, стал чаще искать одиночества, чтобы поговорить с собой наедине, начал восхищаться природой, читать книги, стал ещё чаще улыбаться.
«Я хочу заходить в «Википедию» и видеть: «Джанлуиджи Буффон, победитель Лиги чемпионов», – откровенно говорил вратарь «Ювентуса».

В прошлом году Буффон выдал сухую серию в 974 минуты, а когда она прервалась, написал чувственное письмо воротам, которые оберегал почти всю жизнь: «Мне было 12 лет, когда я повернулся к вам спиной. Я забыл о своём прошлом, чтобы обеспечить вам безопасное будущее. Это был выбор сердца. Инстинкт. С того дня я перестал смотреть вам в лицо и начал любить вас и защищать. Стал вашей первой и последней линией обороны. Я пообещал себе делать всё возможное, чтобы больше не пересекаться с вами взглядами. Или делать так, чтобы это происходило как можно реже. Каждый раз, когда это всё же происходит, мне больно оттого, что я подвёл вас. Мне было 12 лет, когда я повернулся спиной к своей цели, и я буду продолжать защищать вас до тех пор, пока мои ноги, голова и сердце позволят мне это делать…». Летом Буффон съездил на свой пятый в жизни чемпионат Европы (и третий в качестве капитана сборной Италии), осенью – выдал невероятный матч с «Лионом», после которого Адриано Буффон сказал: «Его игра сегодня напомнила мне Льва Яшина».

Трофейная комната Джиджи переполнена, он выиграл с «Ювентусом» пять скудетто подряд, наклёвывается шестое. Но Буффону надо осуществить ещё одну мечту. «Я хочу заходить в «Википедию» и видеть: «Джанлуиджи Буффон, победитель Лиги чемпионов», – откровенно говорил вратарь «Ювентуса». Два года назад Джиджи мог вписать эту строчку, но проиграл свой второй финал в Берлине и заплакал.
Сегодня Джанлуиджи Буффону 39. Ещё не поздно рвануть навстречу третьему финалу.

Он должен получить ещё один шанс.
Джанлуиджи Буффон
Фото: Reuters

Джанлуиджи Буффон


>>> «Шмейхель вливал виски в меня бутылками». Жизнь футбольного психа
>>> «Эй, вы видели эту красоту?». Каким мы запомним Луку Тони
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Всего голосов: 8
Теги
Сборная Италии — Футбол Ювентус Джанлуиджи Буффон
Новости. Футбол
28 января 2017, суббота
11:51 Роналдиньо: «ПСЖ» — особенный клуб для меня
11:49 Моуринью: «МЮ» будет трудно улучшить своё положение в чемпионате Англии
11:45 «Саутгемптон» – «Арсенал»: текстовая онлайн-трансляция начнётся в 20:30
11:39 Стротман: я в долгу у болельщиков «Ромы»
11:29 Агент: в «ПСЖ» Верратти всё более чем устраивает, но предложения из Италии были
11:19 Сын Тихонова: очень рад был забить свой первый гол за «Енисей»
11:15 Игало может покинуть «Уотфорд»
11:05 Фердинанд: на месте «Манчестер Юнайтед» я бы купил Бэйла и Гризманна
11:00 «Челси» — «Брентфорд»: текстовая онлайн-трансляция начнётся в 18:00
10:57 Клопп: «Ливерпуль» не ищет оправданий, в неудачах мы виноваты сами
10:54 Манджукич: мне нравится схема 4-2-3-1, которую Аллегри придумал для «Ювентуса»
10:53 Симеоне: «Барселона» в полуфинале Кубка Испании? Это часть пути к титулу
10:40 Почеттино: Эриксен — один из лучших атакующих полузащитников АПЛ
10:31 Ловчев: Прудников в «Локомотиве»? Он ходит по командам, а за душой нет рвения
10:27 Коутиньо: я хочу победить «Барселону»
10:16 «Марсель» и «Вест Хэм» по-прежнему не могут договориться по трансферу Пайета
10:02 «Кристал Пэлас» – «Манчестер Сити»: текстовая онлайн-трансляция начнётся в 18:00
10:01 «Вердер» – «Бавария»: текстовая онлайн-трансляция начнётся в 17:30
10:00 Успей принять участие в конкурсах по играм «Реала», «ПСЖ», «Боруссии» Д и «Ромы»
09:56 Антонов: моя цель — закрепиться в «Анжи»
09:51 Ан. Миранчук приступил к индивидуальной работе в тренажёрном зале
09:38 Анчелотти: «Вердер» уже не та команда, которой «Бавария» забила 6 голов
09:36 «Урал» изменил соперника по контрольному матчу из-за отказа «Ариса»
09:26 Лэмпард: у меня были предложения от клубов Премьер-лиги
09:24 Конте: сейчас я думаю о Кубке Англии, а не о «Ливерпуле» и «Арсенале»
09:10 «Ливерпуль» – «Вулверхэмптон»: текстовая онлайн-трансляция начнётся в 15:30
08:54 «Ювентус» готов заплатить «Лиону» € 40 млн за Толиссо
08:08 «Рома» попытается приобрести у «Аталанты» «нового Яя Туре»
06:59 Киммих: нельзя сказать, что мне не хватает Гвардиолы
06:58 Монтойя: Канселу может играть за «Барселону»
06:57 Анчелотти: я не идиот и знаю, что Мюллер не Роббен или Дуглас Коста
06:22 Игрок «Реала Сосьедад»: возможно, это надлежащий момент для победы над «Реалом»
05:32 «Ювентус» готов взять в аренду у «Вольфсбурга» Луиса Густаво
04:28 Ракитич: замены Хави не существует
04:21 Макларен: игроки «Дерби» сделали всё, что могли, показав потрясающий характер
03:49 Раньери: «Лестер» слишком часто пропускает
03:24 В Самаре презентуют две ледяные скульптуры, посвящённые ЧМ-2018
03:04 «СКА-Хабаровск» опубликовал видео встречи с Это’О
02:25 Коутинью: думаю только о «Ливерпуле», Китай мне не интересен
01:52 Дзюба: надеюсь, китайцы не предложат огромные деньги, чтобы не возникло соблазна
01:52 Мората опроверг слухи о своём желании уйти из «Реала»
01:37 Гомис вышел на 1-е место в списке бомбардиров Лиги 1 среди действующих игроков
00:49 Эдуардо Варгас перешёл из «Хоффенхайма» в мексиканский «Тигрес»
00:48 Гол Моргана помог «Лестеру» избежать вылета из Кубка Англии
00:42 Хет-трик Гомиса помог «Марселю» разгромить «Монпелье»
Все новости RSS
Поможет ли Бранислав Иванович "Зениту" в борьбе за золото РФПЛ?
Архив →
Конфиденциальность Использование информации Контакты Реклама Вакансии | Виджеты Мобильная версия
© championat.com, 2000–2017
RAMBLER&Co
Возрастное ограничение 18+