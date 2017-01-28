Жулиано: Витсель попрощался, но из чата не вышел

Фото: fc-zenit.ru

Фото: РИА Новости

– Нет-нет. Мне нужны эти сборы. Тогда я их не прошёл с «Зенитом», но чувствовал игровой ритм по матчам в Бразилии.– Мне он не нужен. Я могу общаться по-английски, по-испански и даже по-русски.– Всё зависит от человека. Я люблю всё изучать – любые знания помогают. Мне интересны новые для меня языки.– Да. Сейчас ещё итальянский учу. Всё-таки у нас есть Кришито и итальянские тренеры. А изучение русского мне очень помогло адаптироваться в украинском «Днепре».– Нас часто сопоставляют, хотя мы абсолютно разные. Люди сравнивают, потому что нам обоим кое-что удаётся. Я – бразилец, удачно начал и тоже играю под седьмым номером, отсюда и пошло. Я на этот счёт вообще не переживаю. Это, наоборот, здорово. Халк был идолом команды. Вообще, круто быть бразильским футболистом. В какую страну ни приедешь, много соотечественников.– Только на поле, когда играем друг с другом. По телефону или личного общения у нас практически нет.– Да, помогаю ему адаптироваться. Прикалываюсь с ним, придумываю для него прозвища. Называю его комаром, потому что он тощий. Говорю, чтобы он, как молодой, приготовил мне кофе. Эрнани нормально относится к шуткам. Я создаю для него комфортную атмосферу, к которой он привык в Бразилии. Хотя мы можем быть серьёзными, когда нужно. А вообще, я для Эрнани не только друг, но и переводчик. Он по-русски пока не понимает, по-английски тоже.– Что за команда? Как она играет? Как проходят тренировки? Что происходит в раздевалке? Что-то про партнёров по команде. Я ему рассказал про «коридор избиения», который проходят все новички. Я-то через это уже прошёл.– В Бразилии футболисты техничнее, а в России есть команды, которые очень много обороняются. Играют в пять защитников.– Ни одна. Даже если последняя команда чемпионата встречается с лидерами, то она не закрывается на своей половине поля, а играет в открытый футбол. В плане тактики Россия впереди, в отличие от техники. А ещё в РФПЛ важно быть физически готовым. Я поэтому и сказал Эрнани набрать вес.– Они закрываются, но я бы не назвал «Ростов» именно оборонительной командой. Они умеют атаковать и делают это молниеносно. Опасная и быстрая команда.– Мы этого никогда не узнаем, но мне кажется, смотрелся бы неплохо.– Я пришёл в «Зенит», провёл одну встречу, и меня сразу позвали в сборную. Понятно, что это не из-за первого матча в России, а из-за моей работы в «Гремио».Я не сомневаюсь, что если продолжу играть успешно за «Зенит», то меня вызовут в сборную. Я мечтаю о том, чтобы сыграть на чемпионате мира в стране, которая сейчас является моим домом.– Мне на самом деле не так важно. Я бы понял, говори тренер на русском, английском или даже итальянском – вообще не проблема. Для российских футболистов, наверное, немного иначе.– Честно говоря, не знаю. Лично мне предложений не приходило.– В том числе. Мне было важно, что меня зовёт именно «Гремио». Мне хотелось напомнить о себе тренерам сборной. Ну и из-за войны тоже.– У меня всё было намного спокойнее. Я же играл в Днепропетровске. У нас вообще никаких проблем: никакого насилия или уличных беспорядков. Проблемы были в соседних регионах Украины. Не то чтобы мы нервничали, но ситуация была сложная.– Вся моя семья находилась в Бразилии и сильно за меня переживала после новостей. Хотя в клубе больше всего волновались украинские футболисты. Боялись, что к ним придёт война. Какое-то напряжение в команде действительно было. По большей части из-за того, что может случиться в будущем. Все мои друзья-иностранцы ушли из «Днепра», а владелец перестал вкладывать деньги в футбол. Да и украинские футболисты начали уходить. Появилось много молодёжи, а все более-менее основные игроки покинули клуб.– Попрощался в чате. У нас есть группа в приложении WhatsApp, где переписываются все легионеры. Там Витсель и попрощался. Мы ему пожелали удачи. Раз он принял такое решение, значит, так будет лучше для него. Он отличный парень.– Нет. Остался и видит наши сообщения в чате.– Мне тяжело ответить. Каждый человек сам делает свой выбор. У какого какие амбиции. Всем игрокам хочется и выступать на высоком уровне, и хорошо зарабатывать. А пока китайцы платят абсурдные зарплаты, то нет ничего сумасшедшего в таких трансферах. Ты поработаешь там четыре года и сможешь обеспечить будущее всей семье. Это с одной стороны, а с другой – топ-клуб, титул, Лига чемпионов и сборная. Это очень большая внутренняя борьба для человека. Я вот даже не знаю, что выбрал бы.– «Маккаби» – «Зенит» – 3:4. На 75-й минуте мы проигрывали 0:3. Никто не верил, что можно вытащить такую встречу. Даже у нас, футболистов, немного опустилась голова. А потом мы всё перевернули и победили – 4:3. Такое ещё не скоро произойдёт. Я даже не о «Зените», а вообще о футболе. В Израиле я забил гол и отдал три голевые передачи. Это был мой лучший матч в жизни.– Возможно. Мы побеждали до 86-й минуты, а проиграли на 94-й – во время последнего навеса в матче. Парень исполнил велосипед в падении на входе в штрафную. Это дорогого стоит. Футбол как раз и крут такими историями. Иногда везёт нам, иногда – сопернику.– Я верю в работу. Хотя, безусловно, существует и удача, но и она приходит к тем, кто трудится.– Дайте подумать… За «Зенит» – как раз навес на Джорджевича, когда он сделал счёт 4:3 в Израиле.– В матче против «АЗ», который мы поиграли 2:3. Анюк мне сделал отличный пас на ход. Я принял мяч правой, а пробил левой.– Нет. По-моему, там обратное соотношение радости. Когда кто-то забивает с моей передачи, то я счастлив и за команду, и за человека, который отличился. Я с удовольствием разделю с ним его празднование. Но если ты отличаешься сам – это твоё мгновение. Гол является вершиной футбола. Я люблю и отдавать, и забивать, но второе, конечно, выше.– Не бывает уродливых голов. Важнее всего мяч, пересекающий линию. Я предпочту забить корявый гол, нежели отдать красивую передачу.