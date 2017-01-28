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175 лет назад 2016
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Александр Самедов
Фото: spartak.com
Текст: Григорий Телингатер

Самедов слева? «Спартак» сыграл первый матч в 2017 году

На 28 января запланировано два важных международных события. Путин пообщается с Трампом, а «Спартак» уже победил «Жилину» – 3:1.
28 января 2017, суббота. 18:30. Футбол
Товарищеские матчи (клубы)
28 января 2017, суббота. 16:00 МСК
Спартак М
Москва, Россия
5 : 1
Жилина
Жилина, Словакия
1:0 – Попов – 4, 2:0 – Самедов – 33, 3:0 – Попов – 35, 3:1 – Слука – 41, 4:1 – Джано – 88, 5:1 – Адриано – 89

Никогда ко мне не обращалось столько людей. Сначала 10 болельщиков почему-то именно меня просили договориться о том, чтобы их пустили на матч. У охранников была строгая установка — не пускать вообще никого. В результате команды начали встречу в присутствии лишь одного фаната. Его зовут Слава, он приехал из Дубая и пришёл на стадион раньше других. Потом даже жену Карреры долгое время отказывались пускать на стадион. Сотрудникам «Спартака» пришлось изрядно поругаться, чтобы она попала на арену.

– Мы не можем пропустить никого без разрешения организаторов, – говорила охрана.
– Так мы и есть организаторы!
Болельщики у входа на стадион
Фото: Григорий Телингатер, "Чемпионат"

Болельщики у входа на стадион

Много людей начали обращаться ко мне, как к единственному журналисту на стадионе, когда стартовала трансляция на канале «Спартака».

«Гриша! В трансляции матча глюки со звуком! Скажи, чтобы исправили. 30 тысяч человек просят», – написал спартаковский фанат. Гриша подсказал. Исправили. Правда, скоро сбои повторились.


Теперь о футболе. Важно понимать, что красно-белые играли против «молодёжки» «Жилины», а не первой команды, как думали многие. Так что превосходство красно-белых было весьма ощутимым. Уже в первом тайме отличились Попов (дважды) и Самедов. Примечательно, что новичок «Спартака» вышел на непривычный левый фланг. Там он играл первую половину тайма, а потом перебрался на позицию справа и сразу забил.

А вот у Мельгарехо мяч упорно не шёл в ворота. «Это не день Мельгарехо», – резюмировал директор департамента по связям с общественностью Леонид Трахтенберг, который комментировал матч на канале «Спартака». Кстати, у него произошёл небольшой казус. Микрофон оказался включённым в перерыве, и в трансляцию попало больше, чем нужно.
Идёт трансляция. В центре — Леонид Трахтенберг
Фото: Григорий Телингатер, "Чемпионат"

Идёт трансляция. В центре — Леонид Трахтенберг

Матч судил оманский арбитр по имени Хамед Салем. Он приехал в ОАЭ, чтобы отдохнуть, но заодно и поработал. Нужно понимать, что встреча была организована в сжатые сроки. В отличие от будущей контрольной игры с «Копенгагеном». На 60-й минуте первую жёлтую карточку «Спартака» в 2017 году получил Кутин. Ещё из интересного: штрафной на 71-й минуте. После свистка было далеко неочевидно, кто исполнит стандарт, но у мяча остался Ананидзе. Правда, удар по воротам у него явно не получился.
Станислав Черчесов и врач «Спартака» Михаил Вартапетов
Фото: Григорий Телингатер, "Чемпионат"

Станислав Черчесов и врач «Спартака» Михаил Вартапетов

На матче «Спартак» – «Жилина» присутствовал главный тренер сборной России Станислав Черчесов. По левую руку от него расположился агент Марко Трабукки, а по правую – врач «Спартака» Михаил Вартапетов. Кстати, ни одного травмированного россиянина в «Спартаке» нет. По большому счёту, проблемы со здоровьем только у Таски, который вернётся в общую группу в начале марта.

В концовке матча порадовал Луис Адриано. Бразилец был на два метра позади соперника, но обогнал его в забеге за мячом. В результате Адриано сам себе создал момент, вышел один на один с голкипером, однако пробил в перекладину. Следующие две минуты – два гола в исполнении Ананидзе и того же Адриано. Итого – 5:1.

– Здорово, что удалось забить уже в первом же матче за «Спартак», — сказал после финального свистка Луис Адриано. — Безусловно, это плоды наших тренировок. Прямо перед этим был ещё один момент, когда я мог отличиться. Я там хорошо пробил, но мяч попал в перекладину.

Осталось упомянуть, что на секторе было аж два баннера: «Мужские туалеты» и «Женские туалеты». Хочется верить, что это не названия местных хулиганских фирм.
Фото: Григорий Телингатер, "Чемпионат"

P.S. Позже в «Спартаке» объяснили, почему фанатов не пустили на стадион. Это была инициатива местных организаторов, которые не имели права пускать зрителей в отсутствие полиции на стадионе.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Жилина ФК Спартак Луис Адриано Массимо Каррера
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28 января 2017, суббота
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