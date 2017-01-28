Снова в «армии». Как Оланаре вернулся в ЦСКА

Только после личной беседы игрока с тренером клуб запустил механизм возвращения Оланаре

Ни с одним из четвёрки форвардов ЦСКА Оланаре прежде не играл

Он очень хотел вернуться, и не скрывал этого. Даже статус в «Инстаграме» — «Игрок «суперорлов» и ЦСКА» — менять не стал. Скажете, пустячок, но из таких штрихов подчас складывается цельная картина.хватило неполных полгода, чтобы проникнуться особой, семейной атмосферой столичного коллектива, которой так гордятся в клубе все – от президента до охранника на базе. А потому спортивному директору красно-синих не пришлось долго уговаривать Аарона. Сложнее было уломать «китайских партнёров», но и эту задачу ЦСКА благополучно решил, выполнив таким образом главную трансферную задачу зимы-2017. Команда нуждалась в классном, проверенном центральном нападающем, и она его обрела.Первый заход нигерийского атлета в ЦСКА был неоднозначным. На одной чаше весов – пара голов в чемпионате, один – в финале Кубка и первое в жизни золото, на другой – тяжёлая травма колена. Аарон уезжал из Москвы со смешанными чувствами – к гордости собой и командой в изрядных порциях примешивались горечь из-за повреждения и беспокойство о карьерном будущем.«Гуанчжоу Фули» (не путать с «Эвергранд» — чемпионом Китая шести последних лет) Оланаре и в полном здравии не больно-то был нужен – иначе просто не отпустил бы форварда в Россию. В свою очередь, ЦСКА резонно решил сыграть на паузе – дождаться полного выздоровления игрока, прежде чем предпринимать новые шаги в этом направлении.Когда же Оланаре поправился, возник ещё один немаловажный нюанс: в столичном клубе сменился тренер.излишне было расписывать игровые и личностные характеристики Аарона – они и так были ему хорошо известны по совместной работе в первом полугодии 2016-го. Новому командиру «армейцев» было важно лично удостовериться в том, что футболист реально, а не напоказ стремится обратно в ЦСКА. Только после личной беседы игрока с тренером клуб запустил механизм возвращения Оланаре. Стало быть, настрой нападающего полностью удовлетворил тренера.По итогам первого сбора чемпионов России в Кампоаморе у немногочисленных наблюдателей могли закрасться сомнения в целесообразности приобретения ещё одного форварда. На первый взгляд, в обойме ЦСКА их и без того достаточно – четверо, считай, по паре кандидатов на каждую из двух позиций в новой схеме. Так-то оно так, но ни одного из них не назовёшь «железным» кандидатом на место в основе.только обживаются в первой команде да обрастают «мясом» для толкотни со взрослыми мужиками.не «таран» по формату: техничный, изобретательный, но недостаточно физически сильный для этой роли (да и не шибко результативен, будем откровенны). А… Не будем о грустном.В первую «смену» в Кампоаморе молодые российские нападающие выиграли конкуренцию у потенциального одноклубника из Буркина-Фасо.так ярко выглядел на тренировках, что подписание контракта представлялось делом времени. «Зачёты» юноша сдал отлично, а «экзамен» завалил. В спарринге с представителем второго швейцарского дивизиона таинственный незнакомец совершил столько потерь мяча, что желание продолжать смотрины, а тем более зачислять Джафара в команду у Гончаренко моментально пропало. Уже на следующий день тренер сообщил, что Джафара в ЦСКА не будет.Жамалетдинов с Чаловым, наоборот, воспользовались представившимся шансом. Один разделил звание лучшего бомбардира сбора с(оба провели по два мяча), другой отметился голевой передачей и заработанным пенальти. В итоге Тимур с Фёдором отправились в Москву набираться сил перед вторым сбором, а Джафар – восвояси, готовиться к новым смотринам где-то в другом месте.Всё это время незримая работа «армейской» селекции продолжалась. Джафар в любом случае рассматривался как кандидат «на вырост». Для борьбы за титул ЦСКА нужен был матёрый бомбардир, способный не в туманной перспективе, а здесь и сейчас «тащить» команду. Среди кандидатов на усиление состава фигурировал ивуарийский снайпер «Анжи», но скорее как запасной вариант – на случай если остальные сорвутся. В приоритете у ЦСКА оставался Оланаре — игрок более молодой, физически крепкий и, соответственно, перспективный. Вдобавок – не чужой для команды и болельщиков. В данном случае риск неудачной интеграции или, чего хуже, отторжения коллективом новичка был заведомо исключён. Это обстоятельство спортивный департамент клуба тоже учёл.Надо отдать должное ЦСКА: в клубе умеют брать качественных исполнителей за вменяемые деньги, грамотно улучая момент для переговоров. Чтобы в этом убедиться, достаточно вспомнить продажу-аренду. Оба случая заслуживают отдельной главы в учебнике по футбольному менеджменту. По Оланаре ЦСКА тоже сработал грамотно: дождался, пока рыночная стоимость игрока снизится почти вдвое (с двух до 1,2 млн евро), и только после этого «зашёл» к «Фули» со своим предложением. На руку чемпионам России, сами того не ведая, сыграли китайские футбольные акционеры. Ужесточение лимита на легионеров поставило «Гуанчжоу» в достаточно неловкое положение. Согласно новому регламенту, одновременно на поле могут находиться всего трое иностранцев, один из которых должен представлять азиатский регион. А усемеро таких игроков, четверо из них – члены национальных сборных, и это не считая Оланаре. ЦСКА ловко обернул проблему «Гуанчжоу» себе на пользу.С одной стороны, Аарон возвращается в хорошо знакомую команду, с другой – не совсем: новая схема, новые напарники по атаке (ни с одним из четвёрки форвардов Оланаре прежде не играл) – всё это может затруднить повторную адаптацию нигерийца в ЦСКА. Впрочем, Виктору Гончаренко должно хватить двух полноценных сборов, чтобы «вписать» условного новобранца в свою модель. Этой зимой они у «армейцев» все условные:с Витиньо тоже не чужие клубу.