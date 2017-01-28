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175 лет назад 2016
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Аарон Оланаре
Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»
Текст: Олег Лысенко

Снова в «армии». Как Оланаре вернулся в ЦСКА

Нигерийский «суперорёл» Аарон Оланаре возвращается в московский ЦСКА полностью здоровым и отлично мотивированным.
28 января 2017, суббота. 20:00. Футбол
Он очень хотел вернуться, и не скрывал этого. Даже статус в «Инстаграме» — «Игрок «суперорлов» и ЦСКА» — менять не стал. Скажете, пустячок, но из таких штрихов подчас складывается цельная картина. Оланаре хватило неполных полгода, чтобы проникнуться особой, семейной атмосферой столичного коллектива, которой так гордятся в клубе все – от президента до охранника на базе. А потому спортивному директору красно-синих не пришлось долго уговаривать Аарона. Сложнее было уломать «китайских партнёров», но и эту задачу ЦСКА благополучно решил, выполнив таким образом главную трансферную задачу зимы-2017. Команда нуждалась в классном, проверенном центральном нападающем, и она его обрела.

Первый заход нигерийского атлета в ЦСКА был неоднозначным. На одной чаше весов – пара голов в чемпионате, один – в финале Кубка и первое в жизни золото, на другой – тяжёлая травма колена. Аарон уезжал из Москвы со смешанными чувствами – к гордости собой и командой в изрядных порциях примешивались горечь из-за повреждения и беспокойство о карьерном будущем.

«Гуанчжоу Фули» (не путать с «Эвергранд» — чемпионом Китая шести последних лет) Оланаре и в полном здравии не больно-то был нужен – иначе просто не отпустил бы форварда в Россию. В свою очередь, ЦСКА резонно решил сыграть на паузе – дождаться полного выздоровления игрока, прежде чем предпринимать новые шаги в этом направлении.

Когда же Оланаре поправился, возник ещё один немаловажный нюанс: в столичном клубе сменился тренер. Виктору Гончаренко излишне было расписывать игровые и личностные характеристики Аарона – они и так были ему хорошо известны по совместной работе в первом полугодии 2016-го. Новому командиру «армейцев» было важно лично удостовериться в том, что футболист реально, а не напоказ стремится обратно в ЦСКА. Только после личной беседы игрока с тренером клуб запустил механизм возвращения Оланаре. Стало быть, настрой нападающего полностью удовлетворил тренера.

По итогам первого сбора чемпионов России в Кампоаморе у немногочисленных наблюдателей могли закрасться сомнения в целесообразности приобретения ещё одного форварда. На первый взгляд, в обойме ЦСКА их и без того достаточно – четверо, считай, по паре кандидатов на каждую из двух позиций в новой схеме. Так-то оно так, но ни одного из них не назовёшь «железным» кандидатом на место в основе. Чалов с Жамалетдиновым только обживаются в первой команде да обрастают «мясом» для толкотни со взрослыми мужиками. Витиньо не «таран» по формату: техничный, изобретательный, но недостаточно физически сильный для этой роли (да и не шибко результативен, будем откровенны). А Траоре… Не будем о грустном.
Только после личной беседы игрока с тренером клуб запустил механизм возвращения Оланаре

В первую «смену» в Кампоаморе молодые российские нападающие выиграли конкуренцию у потенциального одноклубника из Буркина-Фасо. Джафар так ярко выглядел на тренировках, что подписание контракта представлялось делом времени. «Зачёты» юноша сдал отлично, а «экзамен» завалил. В спарринге с представителем второго швейцарского дивизиона таинственный незнакомец совершил столько потерь мяча, что желание продолжать смотрины, а тем более зачислять Джафара в команду у Гончаренко моментально пропало. Уже на следующий день тренер сообщил, что Джафара в ЦСКА не будет.

Жамалетдинов с Чаловым, наоборот, воспользовались представившимся шансом. Один разделил звание лучшего бомбардира сбора с Ионовым (оба провели по два мяча), другой отметился голевой передачей и заработанным пенальти. В итоге Тимур с Фёдором отправились в Москву набираться сил перед вторым сбором, а Джафар – восвояси, готовиться к новым смотринам где-то в другом месте.

>>> Таранный Арон. Зачем ЦСКА Оланаре

Всё это время незримая работа «армейской» селекции продолжалась. Джафар в любом случае рассматривался как кандидат «на вырост». Для борьбы за титул ЦСКА нужен был матёрый бомбардир, способный не в туманной перспективе, а здесь и сейчас «тащить» команду. Среди кандидатов на усиление состава фигурировал ивуарийский снайпер «Анжи» Боли, но скорее как запасной вариант – на случай если остальные сорвутся. В приоритете у ЦСКА оставался Оланаре — игрок более молодой, физически крепкий и, соответственно, перспективный. Вдобавок – не чужой для команды и болельщиков. В данном случае риск неудачной интеграции или, чего хуже, отторжения коллективом новичка был заведомо исключён. Это обстоятельство спортивный департамент клуба тоже учёл.

Надо отдать должное ЦСКА: в клубе умеют брать качественных исполнителей за вменяемые деньги, грамотно улучая момент для переговоров. Чтобы в этом убедиться, достаточно вспомнить продажу-аренду Вагнера и Думбия. Оба случая заслуживают отдельной главы в учебнике по футбольному менеджменту. По Оланаре ЦСКА тоже сработал грамотно: дождался, пока рыночная стоимость игрока снизится почти вдвое (с двух до 1,2 млн евро), и только после этого «зашёл» к «Фули» со своим предложением. На руку чемпионам России, сами того не ведая, сыграли китайские футбольные акционеры. Ужесточение лимита на легионеров поставило «Гуанчжоу» в достаточно неловкое положение. Согласно новому регламенту, одновременно на поле могут находиться всего трое иностранцев, один из которых должен представлять азиатский регион. А у Драгана Стойковича семеро таких игроков, четверо из них – члены национальных сборных, и это не считая Оланаре. ЦСКА ловко обернул проблему «Гуанчжоу» себе на пользу.
Ни с одним из четвёрки форвардов ЦСКА Оланаре прежде не играл

С одной стороны, Аарон возвращается в хорошо знакомую команду, с другой – не совсем: новая схема, новые напарники по атаке (ни с одним из четвёрки форвардов Оланаре прежде не играл) – всё это может затруднить повторную адаптацию нигерийца в ЦСКА. Впрочем, Виктору Гончаренко должно хватить двух полноценных сборов, чтобы «вписать» условного новобранца в свою модель. Этой зимой они у «армейцев» все условные: Васин с Витиньо тоже не чужие клубу.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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ПФК ЦСКА Аарон Оланаре
Новости. Футбол
28 января 2017, суббота
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