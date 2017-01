Деле время. Через что пришлось пройти полузащитнику «Тоттенхэма»

«Не беспокойся, мама. Всё в порядке»

Мать Деле каждый день выпивала, пытаясь утопить в алкоголе горечь от не сложившейся семейной жизни

«Я хотел играть в «Челси», но они сказали, что не подхожу им. Я был в ступоре. Со злости сказал себе: «Я не вернусь»

«Наверное, он лучший со времён Гаскойна»

Чаще всего он вступает в игру в заключительной стадии атаки и в одно-два касания завершает эпизод или выводит на ударную позицию партнёра

Новый Мюллер

Милтон-Кинс – совсем необычный город, отличающийся от большинства населённых пунктов на территории Великобритании. В 60-е годы прошлого века правительство решило построить несколько новых городов на юго-востоке страны, чтобы разгрузить перенаселённые пригороды Лондона.Одним из проектов стал городок Милтон-Кинс, заложенный рядом с поместьем Блэтчи-Оарк, где во время Второй мировойпостроил первый компьютер и с его помощью взламывал немецкие шифры. Расположенный в равной удалённости от Лондона, Бирмингема, Оксфорда и Кембриджа, Милтон-Кинс стал одним большим офисным центром – без старых домов (город был построен по заранее разработанному плану), обилия пабов, старых церквушек и других атрибутов стандартного английского города. Зато с обилием больших деловых зданий и наличием самого длинного в мире торгового центра длиной три мили.Впрочем, все эти заведения не особо интересовали мальчика по имени Деле. Его заветной мечтой было когда-нибудь выйти на поле «МК Стэдиум» — нового 30-тысячного стадиона, ставшего домом для местной команды «МК Донс», основанной на базе клуба «Уимблдон» спустя всего восемь лет после его рождения.Он не любил проводить время дома. Мать каждый день выпивала, пытаясь утопить в алкоголе горечь от не сложившейся семейной жизни: все четыре ребёнка Дениз были от разных мужчин, каждый из которых бросал её вскоре после рождения детей. Так же случилось и с Деле – его отец, кениец Кенни, сорвался в США через несколько дней после рождения мальчика. Поход в школу в будний день, прогуливание уроков, шатание по улицам и часы игры в футбол на площадках по всему городку стали стандартным расписанием мальчика на несколько лет. А вечером – возвращение в неприметную коммуналку на окраине Милтон-Кинс.Деле всегда ждал выходных – в воскресенье он просыпался пораньше, чтобы не пропустить «Match of the day» по телевизору, где крутили нарезки лучших моментов тура АПЛ. Деле запоминал каждое движение своего кумира —, которые затем отрабатывал во дворе, а позже – на тренировках детской команды «МК Донс».В профессиональный футбол он пришёл поздно, привнеся кучу финтов и страсть дворового футбола, основанного на эмоциях и инстинктах. В 11 лет его приметили скауты «МК Донс». Щуплый паренёк очень ловко обращался с мячом, постоянно искал неординарные решения и активно передвигался по полю. Деле прекрасно работал с мячом и бил рекорды по бегу на короткие и длинные дистанции. Однако ему отчаянно не хватало школы, поэтому главной задачей тренеров было адаптировать мальчугана к большому футболу и при этом сохранить навыки, развитые им во дворе. А ещё привести в порядок то, что творилось в его в голове.Бытовые проблемы Деле могли всерьёз помешать карьере, потому после нескольких лет жалоб соседей и постоянных визитов социальных служб в двери семьи Алли постучали представители «МК Донс». Спустя пару часов уговоров мать мальчика, Дениз, согласилась отпустить сына жить в другой семье. Осознав, что каждый новый день Деле на улицах города в компании не самых приятных личностей может похоронить его мечту стать профессиональным футболистом, она дала согласие на переезд ребёнка в семью друга и товарища по команде —, сына главы строительной компании, проживающего в благополучном районе города.«Не беспокойся, мама. Всё в порядке», — сказал Деле и отправился собирать вещи. Через несколько лет он дебютирует в первой команде, услышит установку тренера «действуй надёжно и просто» и спустя минуту первым же касанием отдаст сумасшедший пас пяткой. В 16 лет попадёт на стажировку в «Челси», однако не приглянется местным тренерам и спустя две недели отправится домой.«Я тренировался с «Челси» в течение двух недель, – вспоминает он. – Затем у нас был товарищеский матч на «Стэмфорд Бридж». Я хотел играть в «Челси», но они сказали, что не подхожу им. Я был в ступоре. Со злости сказал себе: «Я не вернусь».Кто знает, чем бы сейчас занимался Деле Алли , если бы не, тренер команды «МК Донс» U-11, в своё время первым разглядевший талант мальчугана. Уолш чуть ли не год уговаривал потерявшего мотивацию Алли вернуться в футбол и доказать всем, чего он стоит.Каким чудом тренеру удалось вернуть Деле вкус к игре – неизвестно. Однако с того времени Алли начал прогрессировать невероятными темпами. Помог команде впервые в истории выйти в Чемпионшип, постоянно забивал, не боялся никаких соперников и страшно злился, когда тренер оставлял его на скамейке.«Вы бы видели его лицо в тот момент, – вспоминает главный тренер «МК Донс» Карл Робинсон. – Он был похож на ребёнка, у которого отобрали игрушку. Я говорил, что так будет лучше для него в будущем, а он в ответ: «Мое будущее – суббота». Всё, о чем он хотел говорить, – это выход на поле в следующей игре».Суббота шла за субботой. И с каждой неделей о таланте из Милтон-Кинс узнавало всё больше скаутов. Вскоре на стадионе команды регулярными гостями стали представители «Арсенала», «Ливерпуля», «Тоттенхэма» и ещё нескольких больших клубов. После августа 2014 года в отчётах каждого скаута в описании игры молодого полузащитника регулярно мелькало прилагательное «brilliant». Алли поучаствовал в разгроме «Манчестер Юнайтед» в кубковой игре. Главный тренерскажет: «В 17 лет он действовал на поле с уверенностью 30-летнего игрока». Через несколько месяцев он будет сидеть за столом рядом с Деле и улыбаться в клубную камеру, запечатлевавшую подписание контракта с восходящей звёздочкой.Доиграв сезон в «МК Донс», Алли окончательно переберётся в Лондон, на стадионах которого быстро завоюет статус самого одарённого молодого игрока Англии. Забьёт сумасшедший по красоте мяч «Кристал Пэлас» и заставит говорить о себе уже за пределами Британии. «Он, возможно, лучший молодой полузащитник из тех, что я повидал за много лет. Возможно, со времен Гаскойна», — прокомментирует Алекс Фергюсон первый сезон хавбека в АПЛ.«Сын сделал себя сам — я горжусь им», — скажет мать Алли в большом интервью английскому таблоиду вскоре после того, как Деле будет признан лучшим молодым игроком АПЛ. Алли не забывает про семью – регулярно высылает деньги матери и братьям с сестрой, покупает им подарки и даже поддерживает связь с биологическим отцом. Правда, от фамилии «Алли» на футболке он всё же отказался. Несмотря на все злоключения, Деле не считает своё детство несчастливым.В современном «Тоттенхэме» Алли играет одну из первых скрипок. Решение передвинуть Алли ближе к атаке было принято болельщиками «шпор» неоднозначно. На этой позиции успешно действовал, не только умело участвовавший в комбинационной игре, но и обеспечивающий грамотный прессинг, на котором во многом основана игра «Тоттенхэма». Однако Почеттино упёрся в своё решение и стал лепить из Алли игрока, которых в современном футболе на высочайшем уровне можно насчитать всего несколько. В итоге Дембеле стал незаменимым игроком в центре поля, а Алли начал по-новому раскрываться в необычном амплуа.В своё времяназвал свою позицию на поле «raumdeuter» — искатель пространств. Так вот Алли действует примерно в той же манере: ищет свободные зоны между линией защиты и полузащиты соперника, использует пространство, высвобождаемое стягивающим на себя защитников, и выдвигается на позицию форварда. Примечательно, что с мячом Деле встречается реже партнёров по полузащите. И это несмотря на репутацию игрока, любящего повозиться с мячом и показать несколько эффектных трюков. Чаще всего он вступает в игру в заключительной стадии атаки и в одно-два касания завершает эпизод или выводит на ударную позицию партнёра. Так, Алли прибавил не только в понимании игры, но и в результативности – в последних шести матчах АПЛ на его счету восемь мячей. И ещё один важнейший в Кубке Англии, спасший «Тоттенхэм» от поражения в игре со скромным «Уиком Уондерерз».От того факта, что Алли всего 20 лет, не убежишь. Порой он выпадает из игры, не находя свободных зон в атаке. Но в самый нужный момент он выскакивает из-за спин защитников и хладнокровно конвертирует момент в гол. Так Деле забил уже восемь мячей в последних шести играх и не собирается останавливаться на достигнутом.Сейчас он является одним из главных звёзд АПЛ, семимильными шагами прогрессируя вместе со всей командой, лакомым кусочком для «Реала» и «Барселоны», готовых заплатить за него десятки миллионов евро. Однако статус звезды на него почти не влияет – он не обозлился на весь мир, спокойно воспринял все испытания судьбы и теперь пожинает плоды старания и упорства.Как и в детстве, он с нетерпением ждёт выходных, чтобы в субботу под овации трибун показать несколько трюков и забить очередной мяч. А в воскресенье проснуться пораньше, чтобы не пропустить «Match of the day», посмотреть нарезку своей игры и в который раз убедиться, что мечты порой сбываются.