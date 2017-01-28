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175 лет назад 2016
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РФПЛ. «Зенит» на сборе в Испании победил «Легию» – 2:0
Фото: Вячеслав Евдокимов, fc-zenit.ru
Текст: Анатолий Романов

Кокорин раззабивался на сборах. «Зенит» выиграл у «Легии»

Команда Мирчи Луческу продолжила беспроигрышную серию на сборах, а нападающий Александр Кокорин снова не ушёл с поля без гола.
28 января 2017, суббота. 23:06. Футбол
Пушка Эрнани выстрелила в Испании. «Зенит» начал сбор с победы

Юбилейный тоннель для Кержакова-младшего


Второй день сбора – второй товарищеский матч. Мирча Луческу не даёт игрокам «Зенита» соскучиться по футболу. Вчера петербуржцы победили норвежскую «Волеренгу» со счётом 1:0, а сегодня соперником сине-бело-голубых стала бывшая команда Станислава Черчесова — польская «Легия».

Вечернему спаррингу в Испании предшествовала утренняя тренировка. Игроки, которые выходили накануне на поле в игре с норвежцами, отправились на восстановительное занятие в тренажёрный зал. Остальные в течение полутора часов работали с мячом. Голкипер Михаил Кержаков помимо всего прочего выдержал непростое испытание – прошёл через знаменитый зенитовский тоннель. Дружескими пинками, тычками и затрещинами партнёры поздравляли Кержакова-младшего с юбилеем — в субботу ему исполнилось 30 лет. Братского пинка Михаил, к сожалению, не дождался, ведь Кержаков-старший на этом сборе отсутствует. Кроме того, Юрий Лодыгин и другие коллеги покатали прилично весящего голкипера на плечах – каждый сделал по 30 шагов. Забавное видео на эту тему можно увидеть на официальном сайте сине-бело-голубых.
Товарищеские матчи (клубы)
28 января 2017, суббота. 20:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
2 : 0
Легия
Варшава, Польша
1:0 – Кокорин – 27, 2:0 – Кокорин – 35

Против «Волеренги» Луческу сыграл практически одним составом. В нём нашлось место всем пятерым новичкам «Зенита», а Эрнани стал героем матча – забил победный гол классным ударом. Понятно, что сегодня должны были выйти на поле другие игроки, включая соотечественника бразильца — Виктора Жулиано. Кстати, понравилось, как Жулиано в свежем интервью «Чемпионату» описал свои отношения с Эрнани.

— Помогаю ему адаптироваться. Прикалываюсь с ним, придумываю ему прозвища. Называю его комаром, потому что он тощий. Говорю, чтобы он, как молодой, приготовил мне кофе. Эрнани нормально относится к шуткам. Я создаю для него комфортную атмосферу, к которой он привык в Бразилии. Хотя мы можем быть серьёзными, когда нужно. А вообще, я для Эрнани не только друг, но и переводчик. Он по-русски пока не понимает, по-английски — тоже.

Жулиано: Витсель попрощался, но из чата не вышел

Дзюба – капитан!


Большинство спаррингов «Зенит» проведёт в Сан-Педро-Дель-Пинатар. От базы петербургской команды до этого местечка в Мурсии около получаса езды. Не дальний путь, конечно, но какое-то время на дорогу туда-обратно уходит.

Луческу выпустил состав, близкий к оптимальному в первой части сезона: Лодыгин – Анюков, Нету, Кришито, Жирков – Хави Гарсия, Могилевец – Кокорин, Жулиано, Шатов – Дзюба. Разве что Игорь Смольников до сих пор после травмы не участвует в товарищеских матчах «Зенита» да вместо проданного в Китай Акселя Витселя в основу попал Павел Могилевец, чье будущее в родном клубе по-прежнему покрыто туманом.

С капитанской повязкой неожиданно появился Артём Дзюба. Хави Гарсия почему-то лишился привилегии быть официальным вожаком «Зенита» на родине, да ещё и на глазах приехавших поддержать испанца родственников. Показалось, что Дзюба настолько проникся ответственностью, что стал больше двигаться по полю, нежели в предыдущих зимних спаррингах. Так, уже на 6-й минуте центрфорвард сместился налево, пролетел по флангу вперёд и вывел Жулиано пасом один на один с вратарём. Бразилец чуть-чуть не успел завершить усилия Дзюбы.

«Зенит» вообще полностью контролировал ситуацию в первом тайме, хотя «Легия» – крепкий соперник: участник группового этапа Лиги чемпионов и, как и петербуржцы, 1/16 финала Лиги Европы, где поляки поспорят с «Аяксом». Однако у команды из Варшавы почти не клеилась созидательная игра, они впервые пробили по воротам Юрия Лодыгина только на 24-й минуте – мяч прилетел прямо в руки голкиперу.

Зенитовцы хорошо выбегали в контратаки, особенно по левому краю Юрия Жиркова и Олега Шатова. Именно после такого быстрого выпада Александр Кокорин сделал счёт 1:0: Шатов забросил мяч на Кокорина, а тот нанёс классный удар в ближний угол. Лучший снайпер петербуржцев на сборах поймал кураж, раззабивался. Кокорин забил и второй гол «Зенита», сместившись в центр и реализовав ударом в касание очередную передачу слева. Игра Александра наверняка впечатлила тренерский штаб ЦСКА во главе с Виктором Гончаренко, который второй день подряд смотрит товарищеские матчи конкурента. А перед перерывом Кокорин едва не оформил хет-трик. Форвард немного опоздал к хитрому пасу Дзюбы вдоль ворот «Легии».

Второй тайм матча с поляками напоминал второй тайм с «Волеренгой». Луческу снова ограничился минимальными перестановками в перерыве: Жозе Маурисио поменял Могилевца, а Егор Бабурин сменил в воротах Лодыгина. Юбиляр Кержаков сегодня смотрел футбол со стороны. Может, потому что тренер разрешил ему в честь дня рождения слегка нарушить режим? Кроме того, во втором тайме футбол был малосодержательным. При преимуществе в счёте «Зенит», как с «Волеренгой», активно тренировал контроль мяча на свой половине поля и коллективные действия в обороне. «Легия» играла беззубо, но и петербуржцы не создавали моменты. Лучшую возможность уже на 89-й минуте упустил Дзюба, чей удар в упор парировал вратарь. Впрочем, когда игрокам удавались точные длинные переводы мяча, Луческу почти всегда кричал «браво». Чувствуется, тренер много работает над резкой сменой направления атак «Зенита».

Автор дубля Кокорин отправился отдыхать по истечении часа матча. Его и Жулиано заменили соответственно Мигель Данни и Артур Юсупов. После выхода на поле португальца Дзюба тут же отдал ему повязку. За 10 минут до финального свистка Луческу вынужден был заменить и прихрамывавшего Шатова на молодого Даниила Лесового. Похоже, это не было плановым решением.

Победа 2:0 продолжила беспроигрышную серию «Зенита» на сборах. Луческу, должно быть, доволен, как выглядит команда, хотя поражения зачастую учат больше побед. Следующий спарринг сине-бело-голубых намечен на 1 февраля – предстоит встреча с «Оддом» из Норвегии.

География «Зенита»: от Москвы до Дальнего Востока
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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ФК Зенит Александр Кокорин
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