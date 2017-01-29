«Чёрный» день «Ливерпуля». Обзор дня

«Ливерпуль» проиграл «Вулверхэмптону» в матче 1/16 финала Кубка Англии. Встреча прошла в Ливерпуле на стадионе «Энфилд» и закончилась со счётом 1:2.Голами в составе «волков» в первом тайме отметились защитник Ричард Стирмен и форвард Андреас Вайман. На 86-й минуте нападающий хозяев Дивок Ориги отыграл один мяч, но спастись от вылета красные не смогли.«Вулверхэмптон» вышел в 1/8 финала Кубка Англии и узнает соперника после жеребьёвки, «Ливерпуль» покинул турнир.«Арсенал» разгромил «Саутгемптон» в матче 1/16 финала Кубка Англии. Встреча проходила в Саутгемптоне на стадионе «Сент-Мэри» и завершилась со счётом 5:0 в пользу «канониров».На 15-й минуте Дэнни Уэлбек открыл счёт. В середине первого тайма Уэлбек оформил дубль. На 35-й минуте отличился Тео Уолкотт, в середине второго тайма Уолкотт забил второй мяч, а на 85-й минуте оформил хет-трик.«Арсенал» вышел в 1/8 финала Кубка Англии и узнает следующего соперника по результатам жеребьёвки. «Саутгемптон» завершил борьбу в турнире.В Кубке Англии состоялись матчи 1/16 финала. «Челси» дома крупно обыграл «Брентфорд» (4:0) и вышел в следующий раунд турнира. Голами в составе синих отметились Виллиан, Педро Родригес, Бранислав Иванович и Миши Батшуайи.Компанию «Челси» в 1/8 финала составит «Манчестер Сити», на выезде разгромивший «Кристал Пэлас» (3:0) благодаря мячам Рахима Стерлинга, Лероя Зане и Яя Туре. «Тоттенхэм Хотспур» одержал волевую победу над «Уиком Уондерерс» (4:3), отыгравшись со счёта 0:2.В других матчах 1/16 финала Кубка Англии «Бёрнли» был сильнее «Бристоль Сити» (2:0), «Мидлсбро» победил «Аккрингтон Стэнли» (1:0), а «Ньюкасл Юнайтед» проиграл «Оксфорд Юнайтед» (0:3).Нападающий Аарон Оланаре вновь стал игроком ЦСКА, сообщает официальный сайт московского клуба. 22-летний нигериец подписал с «армейцами» соглашение сроком на четыре с половиной года. Футболист уже прибыл на сбор ЦСКА в Испании.Оланаре, права на которого принадлежали китайскому «Гуанчжоу Фули», выступал на правах аренды за ЦСКА в сезоне-2015/16. В финальном матче Кубка России с «Зенитом» (1:4), который состоялся 2 мая 2016 года, игрок получил серьёзную травму и более восьми месяцев находился вне футбола, однако в январе окончательно залечил повреждение.В рамках подготовки ко второй части сезона РФПЛ «Спартак» на сборе в ОАЭ провёл товарищескую встречу со вторым составом словацкой «Жилины». Встреча завершилась победой красно-белых со счётом 5:1.В составе московской команды забитые мячи на свой счёт записали Александр Самедов, Джано Ананидзе, Луис Адриано и оформивший дубль Ивелин Попов. За словацкую команду отличился Андрей Майштиник. Отметим, что в составе «Спартака», помимо Самедова и Адриано, дебютировали голкипер Александр Селихов и защитник Георгий Джикия.Состав «Краснодара» пополнил защитник Роман Шишкин, перешедший из «Локомотива» на правах аренды до конца текущего сезона, сообщает официальный сайт «быков».Футболист прошёл медицинское обследование, подписал контракт и готов присоединиться к своей новой команде на сборе в Испании, который стартует 29 января.Помимо «Локомотива» Шишкин ранее выступал за «Спартак» и «Крылья Советов». В активе защитника 13 матчей за сборную России.В текущем сезоне 30-летний Шишкин сыграл в 11 матчах (9 — в стартовом составе) РФПЛ и получил одну жёлтую карточку.Как стало известно «Чемпионату», перуанский нападающий Джефферсон Фарфан прошёл медосмотр и в скором времени прибудет в расположение московского «Локомотива» для подписания контракта. В новой команде 32-летний Фарфан будет выступать под восьмым номером.Последним клубом Фарфана была «Аль-Джазира» из ОАЭ. Из этой команды форвард ушёл в октябре 2016 года и является свободным агентом.В Европе Фарфан ранее выступал за ПСВ (2004-2008) и «Шальке» (2008-2015). За сборную Перу он провёл 69 матчей и забил 19 мячей.«Зенит» победил польскую «Легию» в контрольном матче. Встреча проходила в Сан-Педро-дель-Пинатаре (Испания) на стадионе «Пинатар Арена» и завершилась со счётом 2:0 в пользу питерцев.На исходе получаса игры Александр Кокорин открыл счёт с передачи Олега Шатова. На 35-й минуте Кокорин оформил дубль, голевым пасом отметился Юрий Жирков.«Легия» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Польши, набрав 35 очков в 20 матчах. От лидирующей «Ягеллонии» клуб отстаёт на 4 балла.