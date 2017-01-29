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«Ливерпуль», «Челси», «Арсенал», «Зенит», ЦСКА, «Спартак» — в обзоре дня
Фото: Reuters
Текст: «Чемпионат»

«Чёрный» день «Ливерпуля». Обзор дня

Матчи 1/16 финала Кубка Англии, контрольные игры «Зенита» и «Спартака», трансферные новости – в обзоре дня.
29 января 2017, воскресенье. 00:00. Футбол

«Ливерпуль» на «Энфилде» проиграл «Вулверхэмптону» и вылетел из Кубка Англии


«Ливерпуль» проиграл «Вулверхэмптону» в матче 1/16 финала Кубка Англии. Встреча прошла в Ливерпуле на стадионе «Энфилд» и закончилась со счётом 1:2.

Голами в составе «волков» в первом тайме отметились защитник Ричард Стирмен и форвард Андреас Вайман. На 86-й минуте нападающий хозяев Дивок Ориги отыграл один мяч, но спастись от вылета красные не смогли.

«Вулверхэмптон» вышел в 1/8 финала Кубка Англии и узнает соперника после жеребьёвки, «Ливерпуль» покинул турнир.
Кубок Англии. 1/16 финала
28 января 2017, суббота. 15:30 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль
1 : 2
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
0:1 – Стирмен – 1, 0:2 – Вайман – 41, 1:2 – Ориги – 86

«Арсенал» забил пять голов «Саутгемптону» и вышел в 1/8 финала Кубка Англии


«Арсенал» разгромил «Саутгемптон» в матче 1/16 финала Кубка Англии. Встреча проходила в Саутгемптоне на стадионе «Сент-Мэри» и завершилась со счётом 5:0 в пользу «канониров».

На 15-й минуте Дэнни Уэлбек открыл счёт. В середине первого тайма Уэлбек оформил дубль. На 35-й минуте отличился Тео Уолкотт, в середине второго тайма Уолкотт забил второй мяч, а на 85-й минуте оформил хет-трик.

«Арсенал» вышел в 1/8 финала Кубка Англии и узнает следующего соперника по результатам жеребьёвки. «Саутгемптон» завершил борьбу в турнире.
Кубок Англии. 1/16 финала
28 января 2017, суббота. 20:30 МСК
Саутгемптон
Саутгемптон
0 : 5
Арсенал Л
Лондон
0:1 – Уэлбек – 15, 0:2 – Уэлбек – 22, 0:3 – Уолкотт – 35, 0:4 – Уолкотт – 69, 0:5 – Уолкотт – 84

«Челси», «Манчестер Сити» и «Тоттенхэм» вышли в 1/8 финала Кубка Англии


В Кубке Англии состоялись матчи 1/16 финала. «Челси» дома крупно обыграл «Брентфорд» (4:0) и вышел в следующий раунд турнира. Голами в составе синих отметились Виллиан, Педро Родригес, Бранислав Иванович и Миши Батшуайи.

Компанию «Челси» в 1/8 финала составит «Манчестер Сити», на выезде разгромивший «Кристал Пэлас» (3:0) благодаря мячам Рахима Стерлинга, Лероя Зане и Яя Туре. «Тоттенхэм Хотспур» одержал волевую победу над «Уиком Уондерерс» (4:3), отыгравшись со счёта 0:2.

В других матчах 1/16 финала Кубка Англии «Бёрнли» был сильнее «Бристоль Сити» (2:0), «Мидлсбро» победил «Аккрингтон Стэнли» (1:0), а «Ньюкасл Юнайтед» проиграл «Оксфорд Юнайтед» (0:3).

ЦСКА объявил о возвращении Оланаре


Нападающий Аарон Оланаре вновь стал игроком ЦСКА, сообщает официальный сайт московского клуба. 22-летний нигериец подписал с «армейцами» соглашение сроком на четыре с половиной года. Футболист уже прибыл на сбор ЦСКА в Испании.

Оланаре, права на которого принадлежали китайскому «Гуанчжоу Фули», выступал на правах аренды за ЦСКА в сезоне-2015/16. В финальном матче Кубка России с «Зенитом» (1:4), который состоялся 2 мая 2016 года, игрок получил серьёзную травму и более восьми месяцев находился вне футбола, однако в январе окончательно залечил повреждение.

Голы Попова, Самедова и Адриано помогли «Спартаку» разгромить «Жилину» на сборе


В рамках подготовки ко второй части сезона РФПЛ «Спартак» на сборе в ОАЭ провёл товарищескую встречу со вторым составом словацкой «Жилины». Встреча завершилась победой красно-белых со счётом 5:1.

В составе московской команды забитые мячи на свой счёт записали Александр Самедов, Джано Ананидзе, Луис Адриано и оформивший дубль Ивелин Попов. За словацкую команду отличился Андрей Майштиник. Отметим, что в составе «Спартака», помимо Самедова и Адриано, дебютировали голкипер Александр Селихов и защитник Георгий Джикия.
Товарищеские матчи (клубы)
28 января 2017, суббота. 16:00 МСК
Спартак М
Москва, Россия
5 : 1
Жилина
Жилина, Словакия
1:0 – Попов – 4, 2:0 – Самедов – 33, 3:0 – Попов – 35, 3:1 – Слука – 41, 4:1 – Джано – 88, 5:1 – Адриано – 89

«Краснодар» объявил о переходе Шишкина из «Локомотива» на правах аренды


Состав «Краснодара» пополнил защитник Роман Шишкин, перешедший из «Локомотива» на правах аренды до конца текущего сезона, сообщает официальный сайт «быков».

Футболист прошёл медицинское обследование, подписал контракт и готов присоединиться к своей новой команде на сборе в Испании, который стартует 29 января.

Помимо «Локомотива» Шишкин ранее выступал за «Спартак» и «Крылья Советов». В активе защитника 13 матчей за сборную России.

В текущем сезоне 30-летний Шишкин сыграл в 11 матчах (9 — в стартовом составе) РФПЛ и получил одну жёлтую карточку.

Фарфан прошёл медосмотр и вскоре подпишет контракт с «Локомотивом»


Как стало известно «Чемпионату», перуанский нападающий Джефферсон Фарфан прошёл медосмотр и в скором времени прибудет в расположение московского «Локомотива» для подписания контракта. В новой команде 32-летний Фарфан будет выступать под восьмым номером.

Последним клубом Фарфана была «Аль-Джазира» из ОАЭ. Из этой команды форвард ушёл в октябре 2016 года и является свободным агентом.

В Европе Фарфан ранее выступал за ПСВ (2004-2008) и «Шальке» (2008-2015). За сборную Перу он провёл 69 матчей и забил 19 мячей.

Дубль Кокорина принёс «Зениту» победу над «Легией»


«Зенит» победил польскую «Легию» в контрольном матче. Встреча проходила в Сан-Педро-дель-Пинатаре (Испания) на стадионе «Пинатар Арена» и завершилась со счётом 2:0 в пользу питерцев.

На исходе получаса игры Александр Кокорин открыл счёт с передачи Олега Шатова. На 35-й минуте Кокорин оформил дубль, голевым пасом отметился Юрий Жирков.

«Легия» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Польши, набрав 35 очков в 20 матчах. От лидирующей «Ягеллонии» клуб отстаёт на 4 балла.
Товарищеские матчи (клубы)
28 января 2017, суббота. 20:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
2 : 0
Легия
Варшава, Польша
1:0 – Кокорин – 27, 2:0 – Кокорин – 35
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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