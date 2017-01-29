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175 лет назад 2016
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10 воспитанников «Барселоны», не оправдавших ожиданий – Боян, Мерида, Тельо
Фото: Reuters
Текст: Марк Бессонов

10 воспитанников «Барселоны», не оправдавших ожиданий

Боян, Тельо, Деулофеу и другие выходцы из академии «Барселоны» последних лет, которым не удалось оправдать возложенных на них надежд.
29 января 2017, воскресенье. 09:00. Футбол

Джованни и Хонатан Дос Сантос


Возраст: 27/26 лет
Где играет: «ЛА Гэлакси»/ «Вильярреал»

Талантливых братьев скауты «Барселоны» заметили на одном из турниров в Мексике и тут же перевезли в Каталонию. Старший, Джованни, так и вовсе считался одним из главных талантов академии. Огромное количество голов и невероятные финты, которые демонстрировал нападающий, заставляли местных видавших виды тренеров просто разевать рты. Однако на взрослом уровне Дос Сантосу-старшему всего этого показать не удалось. Два года привлечения к играм основы, продажа в «Тоттенхэм» за копейки, 0 забитых мячей в АПЛ, аренды в «Ипсвич», «Галатасарай» и «Расинг», несколько невнятных сезонов в Ла Лиге, и в 25 Джованни очутился в MLS, где и по сей день играет в своё удовольствие.

Хонатан Дос Сантос получил свой шанс чуть позже – в 20 он стал привлекаться к играм первой команды, однако за пять лет не принял участия и в 20 матчах. Завоевав в футболке «Барсы» всё, что только можно при минимальном количестве игрового времени, в 25 Хонатан отправился в «Вильярреал», где борется за место в основном составе.

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Огромное количество голов и невероятные финты, которые демонстрировал Джованни Дос Сантос, заставляли местных видавших виды тренеров разевать рты.

Боян Кркич


Возраст: 26 лет
Где играет: «Сток Сити»

С первых же дней в «Ла Масии» ему прочили большое будущее. Боян бил рекорды Месси по количеству забитых мячей на юношеских уровнях, стал самым юным дебютантом в истории клуба и первым игроком, забившим 10 мячей в свой первый сезон на профессиональном уровне. Кто, знает, может быть, сейчас именно Боян был бы на месте Суареса или Неймара, составляя великолепную связку в атаке «Барсы», если бы не череда травм, выбивших его из колеи. С того самого времени не было ни одного сезона, где Кркич не получил бы повреждения. Ни в «Барселоне», ни в «Роме», «Милане» или «Аяксе» форвард проявить себя не сумел. Перспективы стать одним из лучших игроков мира сменились буднями в АПЛ в качестве заштатного и редко забивающего нападающего.

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Марк Муньеса


Возраст: 24 года
Где играет: «Сток Сити»

Вместе с Бояном в «Стоке» оказался и другой воспитанник «Барсы», в своё время считавшийся большим талантом. Испанская пресса называла Марка Муньесу «новым Пуйолем», однако при наличии таланта и схожей внешности молодому защитнику не хватило того, что было у его прототипа – характера. Возможно, Гвардиола слишком рано подпустил его к основе – на «Камп Ноу» Марк дебютировал, как только ему стукнуло 17, став вторым после Бояна самым молодым дебютантом в истории. Сломавшись из-за конкуренции с мастодонтами, Муньеса отправился за игровой практикой в «Сток».
Однако и здесь в топового защитника так и не вырос – в этом сезоне он появился на поле всего пять раз.

Ориоль Ромеу


Возраст: 25 лет
Где играет: «Саутгемптон»

Ещё один талантливый воспитанник сине-гранатовых, затерявшийся на просторах АПЛ. Как и многие другие игроки своего возраста, Ромеу стал жертвой ситуации, при которой в составе «Барсы» играла гениальная тройка полузащитников, потеснить которых из основы было просто нереально. В поисках игровой практики Ориоль отправился в «Челси», где одно время даже был игроком стартового состава и завоевал Лигу чемпионов с Лигой Европы. Однако затем вновь выпал из основы и транзитом через «Валенсию» и «Штутгарт» отправился за игровым временем в «Саутгемптон». Игроком топ-уровня Ромеу, похоже, так и не станет. Но в построениях «святых» он незаменимый игрок основы.

Фран Мерида


Возраст: 26 лет
Где играет: «Осасуна»

В академии «Барселоны» Мерида оказался в восемь лет и быстро впечатлил местных тренеров своим талантом. Родители Франа решили, что их сыну будет лучше развиваться за пределами Испании и приняли предложение «Арсенала». «Барса» не получила даже компенсацию по причинам того, что 15-летний подросток мог подписать контракт с английским клубом, а с испанским – нет. Шумиха вокруг таланта улеглась лишь спустя два года, когда суд обязал «Арсенал» выплатить каталонцам 3,2 млн евро компенсации. Однако, как оказалось, весь переполох того не стоил. «Новый Фабрегас» провёл за «канониров» всего 6 матчей и отправился в странствие по всему миру, побывав даже в Бразилии. Летом прошлого года Мерида подписал контракт с аутсайдером «Осасуной», однако даже в ней не имеет игровой практики.

Может быть, сейчас именно Боян был бы на месте Суареса или Неймара, составляя великолепную связку в атаке «Барсы», если бы не череда травм, выбивших его из колеи.

Мартин Монтойя


Возраст: 25 лет
Где играет: «Валенсия»

Именно Монтойя должен был заменить уходящего из «Барселоны» Дани Алвеса. Однако возрастной бразилец продержался в Каталонии на год дольше вундеркинда из второй команды. Мартин регулярно наигрывался на позиции правого защитника, чуть было не забил в своём первом «класико», угодив в перекладину, однако со временем стало понятно, что до уровня «Барселоны» Монтойя откровенно недотягивает. В итоге футболист отправился в аренду в «Интер», где сыграл всего три матча, произвёл на всех чудовищное впечатление и был перенаправлен в «Бетис». Летом Мартин на правах свободного агента перешёл в «Валенсию», где время от времени появляется на поле и мечтает повторить путь Жорди Альбы, вернувшись в родные пенаты.

Исаак Куэнка


Возраст: 25 лет
Где играет: «Гранада»
Многие до сих пор задаются вопросом, что Гвардиола нашёл в этом худощавом нескладном парне, появлявшемся на поле вместо Алексиса Санчеса. Не выделяющийся никакими сверхъестественными данными нападающий был колышком, растягивающим нападение «Барсы» вширь и развязывающим ноги Дани Алвесу. Однако пример Исаака Куэнки ещё несколько лет назад показал, что не все эксперименты Гвардиолы бывают успешны – в то время как Алексис по праву считается одним из лучших игроков Европы в «Арсенале», Куэнка просиживает штаны на скамейке «Гранады».

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Кристиан Тельо


Возраст: 25 лет
Где играет: «Фиорентина»

Примерно в то же время к матчам за первую команду стал привлекаться ещё один талантливый вингер из академии. Кристиану Тельо выписывали гораздо больше авансов, чем Куэнке, однако, как и Исааку, в основе ему закрепиться так и не удалось. Несмотря на уверенную игру за первую команду, Тельо после прихода Неймара был списан со счетов и отправился в аренду в «Порту». Летом права на него выкупила «Фиорентина», но во Флоренции, как и в Португалии, Кристиан чаще появляется со скамейки запасных.

Гвардиоле Деулофеу приглянулся своей техникой и скоростью, однако Луис Энрике прямо сказал, что у Жерара не будет шанса проявить себя в основе, если он не научится отрабатывать в обороне.

Жерар Деулофеу


Возраст: 22 года
Где играет: «Милан» («Эвертон»)

В переводе с каталонского Деулофеу переводится как «дар божий». И Жерар действительно считался таковым в академии «Барселоны». В девять лет он пришёл в систему клуба, в 12 подписал контракт с Nike, в 17 дебютировал за первую команду, но… так и застрял между основной командой и «Барселоной Б». Гвардиоле Деулофеу приглянулся своей техникой и скоростью, однако Луис Энрике прямо сказал, что у Жерара не будет шанса проявить себя в основе, если он не научится отрабатывать в обороне. В итоге вингер был продан в «Эвертон», где успешно играл лишь отрезками. Пункт об обратном выкупе контракта оказался абсолютно лишним – в «Барселону» Жерар так и не вернулся, вместо этого отправившись искать счастья в «Милане».
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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