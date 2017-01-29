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175 лет назад 2016
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Александр Кокорин
Фото: Официальный видеоканал ФК «Зенит» на YouTube
Текст: Константин Лесик

Привет Халку. Как «Зенит» поздравлял с китайским Новым годом

Юбилеи Комбаровых и Глушакова, поздравление «Зенита» с китайский Новым годом, вино от Месси и многое другое – в нашем обзоре соцсетей.
29 января 2017, воскресенье. 12:45. Футбол
22 января 30-летний юбилей отметили братья Комбаровы. Кирилл не оставил это событие без внимания у себя в «инстаграме».
«Сегодня нам 30! Удивительно, как быстро летит время. Многое уже сделано, но ещё больше предстоит сделать. Главное — двигаться всегда вперёд и не останавливаться на достигнутом. Несмотря на то что мы с Дмитрием сейчас далеко друг от друга, всё равно мы вместе! Димаск, с днём рождения!» — написал футболист.

Добавил совместную фотографию в социальную сеть и другой брат. Дмитрий выложил в «Инстаграм» снимок из детства.
«А вот такими мы были много лет назад! С мамулей! Угадайте, где Дима, а где Кирилл!» — провёл небольшую викторину защитник «Спартака».

Кроме того, Дмитрий Комбаров пошутил по поводу своего 30-летия. По его словам, жизнь только начинается и он выходит на пик. Капитан «Спартака» Денис Глушаков на видео, опубликованном в официальном «твиттере» клуба, потянул Комбарова за уши и отметил: «30 лет. Добро пожаловать в клуб крокодилов».
«Жизнь только начинается, самый расцвет. Выхожу на пик!» – сказал Комбаров, выходя на тренировку.


Чуть позже и сам Глушаков отметил юбилей. Об этом празднике футболист напомнил болельщикам в «Инстаграме».
«Да, время летит! Уже 30 лет! А может быть, только 30», — написал капитан красно-белых.

Вот так Глушакова поздравлял «Спартак». Видео клубного торжества выложил в социальную сеть сам футболист.
«Я счастливый человек, потому что играю в „Спартаке“. Счастлив, что играю с такими партнёрами по команде, тренерским штабом, административным штабом. Хочу подарок. То дело, которое мы не закончили, хочу, чтобы оно закончилось в мае и мы все вместе отметили. Так что давайте работать хорошо, чтобы сделать подарок мне и нашим фанатам», — сказал Глушаков, принимая поздравления.

Ещё один день рождения на неделе отмечал сын Дмитрия Полоза. Маленькому Матвею уже пошёл третий год, рассказал футболист у себя в «инстаграме».
«Уже 2 годика», — подписал фотографию нападающий «Ростова».

О том, что он когда-то был маленьким, напомнил и полузащитник ЦСКА Александр Головин. Футболист выложил в «инстаграм» свою детскую фотографию.

Защитник ЦСКА Марио Фернандес на неделе выложил видео, где он играет в баскетбол в игровых автоматах. И, судя по точности игрока, он смог бы усилить не одну сборную России.

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси поздравил маму. Футболист поделился семейными кадрами, на которых он отмечает с Селией Марией её 57-й день рождения.
Для праздника игрок приготовил красивый дизайнерский торт с надписью «Поздравляем» и вино марки Vega-Sicilia's Unico урожая 1987 и 1960 годов — именно в эти годы родился сам Месси и его мать.

Коллеги Месси, игроки «Реала», поздравили всех своих азиатских болельщиков с китайским Новым годом. «Сливочные» проводили старый год за ужином, отправляя вместе с китайским полузащитником Лин Лян Мингом поздравительные открытки и сообщения.

Не отставали от «Реала» и его конкуренты по чемпионату Испании – «Барселона» и мадридский «Атлетико».



Записал поздравление с китайским Новым годом и «Зенит». На ролике Александр Кокорин, Доменико Кришито и Данни поздравили с праздником китайских болельщиков и бывших футболистов клуба — Халка, Акселя Витселя, а также бывшего главного тренера Андре Виллаш-Боаша, выступающих ныне в азиатском чемпионате.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Александр Головин Александр Кокорин Денис Глушаков Дмитрий Комбаров Кирилл Комбаров Лионель Месси Халк
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29 января 2017, воскресенье
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