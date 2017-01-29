5 вариантов продолжения карьеры для Траоре

«Бешикташ»
Президент «Монако» Вадим Васильев заявил, что до лета Траоре в команду точно не вернётся, потому одним из самых вероятных вариантов продолжения карьеры Ласина является новая аренда. По слухам, интерес к ивуарийцу проявляет «Бешикташ», ищущий на трансферном рынке усиление в переднюю линию. «Чёрные орлы» лидируют в Суперлиге с двухочковым отрывом во многом благодаря 12 голам Дженка Тосуна. Однако два других форварда команды Венсан Абубакар и Омер Шишманоглу результативностью не блещут (3 и 2 гола соответственно). Правда, с чего руководство клуба решило, что Траоре будет регулярно делать то, чего ему не удавалось в ЦСКА, а именно забивать, непонятно.
Уценка. Кто в Премьер-Лиге больше всех подешевел
«Малага»
«Со своей стороны я договорился с «Малагой», — предвосхищал агент игрока Дмитрий Селюк переход своего клиента. – Испанский клуб готов подписать Траоре хоть сегодня, они прислали официальное предложение в «Монако». Более того, они закрывают платёж и обязательства ЦСКА перед «Монако». Все согласны: ЦСКА, Траоре, «Малага» и я. Единственная сторона, которая тормозит этот процесс, —
«Монако». На фоне кадровых проблем ЦСКА Траоре было обеспечено место в основе на первую половину сезона.
По каким-то причинам «Монако» притормозил сделку, а после ухода с поста главного тренера Хуанде Рамоса переговоры прекратились окончательно. Шансы на то, что Траоре продолжит карьеру в «Малаге», ещё есть. Но они ничтожно малы.
10 вариантов для ЦСКА на замену Траоре
«Спортинг Хихон»
Тем не менее перебраться в Испанию Траоре всё ещё может. День назад появилась информация, что в услугах нападающего заинтересован хихонский «Спортинг». Команда находится в зоне вылета, и для того, чтобы сохранить прописку в Ла Лиге, ей определённо требуется усиление. Форварды «Спортинга» забивают катастрофически мало – более-менее регулярно отличается лишь арендованный у «Кальяри» Дуе Чоп. Потому опыт Траоре хихонцам точно бы пригодился.
10 разочарований первой половины сезона РФПЛ
Клубы АПЛ
Ещё летом интерес к Траоре проявлял ряд английских середняков, в том числе «Вест Бромвич», в котором уже играет один экс-легионер РФПЛ Рондон. После невнятного выступления Ласина за ЦСКА интерес, разумеется, поутих, однако ряд английских клубов всё ещё рыщет по рынку в поисках игрока в линию атаки. Среди таковых «Бёрнли», «Уотфорд», «Халл» и «Мидлсбро», забивший всего 18 мячей в 22 матчах. У Траоре есть опыт выступления в АПЛ — в своё время его арендовал «Эвертон», и, по словам Селюка, Ласина приглянулся экс-тренеру «ирисок» Роберто Мартинесу, всё испортила лишь травма.
По каким-то причинам «Монако» притормозил сделку, а после ухода с поста главного тренера Хуанде Рамоса переговоры прекратились окончательно.
Останется в ЦСКА
На фоне кадровых проблем ЦСКА Траоре было обеспечено место в основе на первую половину сезона, однако выступить так, как ожидали тренер и болельщики, у Ласина не получилось. Возглавивший «армейцев» Виктор Гончаренко заявил, что Траоре пока не оставил цельного впечатления, а раньше так и вовсе сказал, что на него, как и на Карлоса Страндберга, не рассчитывает. Молодой швед в итоге отправился в «Брюгге». Ласина также близок к уходу, однако с каждым днём шансы на то, что он команду покинет, становятся всё меньше. В теории ивуариец мог бы ещё пригодиться ЦСКА, но скорее в роли запасного. Красно-синие вернули из аренды Витиньо, подписали полноценный контракт с Оланаре, постепенно подходит к основе Фёдор Чалов, потому перспективы Траоре в Москве весьма туманны.