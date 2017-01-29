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175 лет назад 2016
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Джефферсон Фарфан
Фото: Reuters
Текст: Михаил Георгиев

Любимчик Хиддинка. 7 фактов о новичке «Локомотива» Фарфане

«Локомотив» объявил о подписании бывшего игрока ПСВ и «Шальке» Джефферсона Фарфана. Рассказываем о нём подробнее.
29 января 2017, воскресенье. 16:35. Футбол

Учился играть на улицах


«Я научился игре на перуанских улицах, в детстве гонял мяч целыми днями, – вспоминает Фарфан. – Когда мне было 8 лет, я попал в команду «Депортиво Мунисипаль», в 13 перешёл в «Альянса Лима». Мне очень нравился Роналдо, я подражал ему, и когда мне сделали предложение из ПСВ, моей первой мыслью было, что Роналдо и Ромарио начинали так же». На перуанских улицах Фарфан освоил традиционную латиноамериканскую технику, позволяющую ему регулярно обыгрывать один в один.

Работал у Гуса Хиддинка


Его первый этап европейской карьеры пришёлся на ПСВ, как раз переживавший один из самых славных сезонов в истории. Фарфан удачно влился в команду, где вели игру Филлип Коку и Марк ван Боммел, застолбил за собой место на правом крыле атаки, сыгрался с Яном Веннегором оф Хесселинком и в первый же сезон отыграл за ПСВ 41 матч. Самый мощный был против «Милана» на стадионе «Филипс» – ПСВ повёл 2:0, выдал очень сильный матч, а сам Фарфан мощно навозил на своём краю Паоло Мальдини. Но на 90-й минуте «Милан» внезапно забил… и Джефферсон всплакнул — сначала после гола, потом после финального свистка.

>>> Другой полуфинал Гуса Хиддинка. Как ПСВ шумел на всю Европу

«Гус говорил, что сильная стратегия на рынке – это получение качественных игроков за небольшие деньги. Ну вот как Джефферсон Фарфан, например», – вспоминали в «Челси» общение с Хиддинком. Ему Фарфан запомнился как очень талантливый парень, вспахивающий правую бровку.

Очень любит деньги


Если вы зайдёте в «инстаграм» Фарфана, то увидите там фотографии перуанца со своим автопарком, с едой, одеждой, брюликами – свой достаток он предпочитает выставлять напоказ, что свойственно южноамериканским игрокам с тяжёлым детством. Он очень любит деньги, и это стало ясно ещё в «Шальке». Там Джефферсон соглашался остаться, но за подписной «бонус верности» в дикие 14 млн евро проще было продать его и купить игрока сопоставимого уровня. Однако «Шальке» согласился пойти на условия игрока.
А в 2015-м, после многочисленных травм, перуанец внезапно уехал в Эмираты, в «Аль-Джазиру» — согласился на 10-миллионный контракт. Спустя полтора года Фарфан пошёл на его расторжение, потому что часть обещанных денег перуанцу не заплатили.
За «Аль-Джазиру» Фарфан отыграл всего 12 матчей, а за 2016 год – всего три (два в сентябре, один в октябре).

Почти закончил выступление за сборную Перу


Два года назад Джефферсон Фарфан ездил с Перу на Кубок Америки, где традиционно был одним из лидеров «инков», сенсационно занявших на турнире третье место. Лишь Чили и Аргентина оказались сильнее. Спустя полгода, уже из «Аль-Джазиры», Рикардо Гарека взял Фарфана в сборную Перу, неготового и почти поломанного, и Джефферсон после матча с Венесуэлой обрушился на тренера с критикой: «Я был не готов на 100 процентов, как и Аскуэс. Мы хотели играть, как сильные футболисты, но не смогли. Наша сборная играла вдевятером». Гарека воспринял это как личное оскорбление и на Кубок Америки – 2016 уже не вызвал.
Теперь в сборной Перу затеяна смена поколений, и Фарфан вряд ли вернётся в её состав.

Непонятно, в какой он форме


Само по себе приобретение Джефферсона Фарфана очень спорное, учитывая его историю болезни. Он часто получал травмы в «Шальке», но его карьера в ОАЭ оказалась ещё больше разбита болячками: за «Аль-Джазиру» Фарфан отыграл всего 12 матчей, а за 2016 год – всего три (два в сентябре, один в октябре). Какое состояние у Тюленя сейчас – загадка. Как можно оценивать игрока, который проходил на костылях больше, чем отыграл на поле? Тем более учитывая, что главным достоинством Фарфана всегда была скорость, которая с годами и травмами обычно теряется.

Его привёл Штоффельсхаус


Не нужно быть Вангой, чтобы понять, кто привёл Джефферсона Фарфана в «Локомотив». Эрик Штоффельсхаус – новый спортивный директор «железнодорожников», ранее он помогал Андреасу Мёллеру занимать ту же должность в немецком «Шальке», был его правой рукой. Знающие источники рассказывают, что трансфер Фарфана в Германию в 2008-м организовывал как раз Штоффельсхаус. Видимо, усилить «Локомотив» Эрик решил по старой памяти, но такой подход может оказаться неудачным – обычно легионеры, приезжающие в чемпионат России на одном имени, теряются и не понимают наших реалий.
Он очень любит деньги, и это стало ясно ещё в «Шальке». Там Джефферсон соглашался остаться, но за подписной «бонус верности» в дикие 14 млн евро.

Мог многократно оказаться в России


В Премьер-Лиге Джефферсон Фарфан мог оказаться уже давно. В 2006-м им интересовалась «Москва», ведшая южноамериканских игроков, но Олег Яровинский, бывший тогда скаутом «горожан», оказался шокирован его запросами: «Фарфан запросил столько, что стало дурно. От такого дрогнул бы даже «Зенит». Потом перуанец, ещё будучи в «Шальке» на гребне успеха, отказывался от громадных контрактов «Рубина» и «Анжи». Тогда же Фарфан мог оказаться в Мюнхене, но решил остаться и купил дом рядом с тренировочной базой «рудокопов». А год назад интерес к Джефферсону приписывали «Кубани», причём там его миссия реалистично описывала его состояние – Фарфан должен был заменить Владислава Игнатьева. Конкуренция Фарфана и Игнатьева всё-таки состоится, но уже в Черкизово.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
ПСВ Эйндховен ФК Локомотив Шальке-04 Гус Хиддинк Джефферсон Фарфан
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