Тест. Чья собака? Угадай футболиста по питомцу

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Домашние животные некоторых футбольных звёзд настолько фотогеничны, что могли бы сделать карьеру в шоу-бизнесе. Здесь есть все – от собачек, которые поместятся на тарелку, до монстров, к которым на тарелку поместитесь вы. От самых трогательных игрушек до внушающих уважение хищников. Осталось одно — угадать владельцев животных. Призовите на помощь интуицию, используйте логику и напрягите память: некоторые из этих собак даже мелькали в футбольных новостях и фотосессиях со своими хозяевами. А может быть, вы следите за «инстаграмами» футболистов и просто всё это знаете? Сколько правильных ответов вы сможете дать?