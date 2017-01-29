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175 лет назад 2016
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«Динамо» — «Томь» — 2:1
Фото: fcdynamo.ru
Текст: Данила Игнатов

Как «Динамо» готовится заменить «Томь» в РФПЛ

На сборах в Турции лидер ФНЛ обыграл «Томь», которая уже одной ногой находится в низшем дивизионе.
29 января 2017, воскресенье. 20:45. Футбол
Обычно на сборах российские команды стараются выбирать иностранных соперников, чтобы разнообразить подготовку к сезону. Но, как ни странно, для «Динамо» томская команда — тоже новый соперник. Последний раз эти команды играли между собой три года назад в РФПЛ. Тем более «Томь» за эту зиму изменилась кардинально — из-за долгов разбежались почти все лидеры, сборы проходят потенциальный новички, в том числе и Альберт Риера.

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В «Динамо» же всё спокойно. Слухи об отъезде главного бомбардира команды и всего ФНЛ Кирилла Панченко пока остаются лишь слухами — форвард готовится к весне с бело-голубыми. Из-за небольших повреждений не смогли принять участие в матче только три футболиста: Фатос Бечирай, Сергей Терехов и Александр Ташаев.

В первом тайме команды как будто не проснулись. «Томь» очень много оборонялась и пропускала атаки динамовцев, которые, казалось, вышли на поле за чем угодно, только не поражать ворота. Павел Погребняк дважды не забил из убойных позиций, но уже под конец тайма заработал пенальти и сам подошёл к точке… Но не забил. Зато в нужном месте оказался Иван Темников, который всё-таки закрепил преимущество «Динамо» в первом тайме — 1:0.

Следующий тайм был намного живее — второй состав «Томи» (Риера играл слева в обороне) бросился вперёд и сразу же заработал ещё один пенальти, который уверенно реализовал Попов. Динамовцы продолжали давить, но снова раз за разом упускали моменты: то Луценко не дотянется до мяча, то Катрич пробьёт мимо после выхода один на один. В итоге на 80-й минуте арбитр в третий раз указал на точку, а заменивший Погребняка Луценко был точен — 2:1.

— Первое впечатление — отвратительный первый тайм: академично, шагом, — признался главный тренер «Динамо» Юрий Калитвинцев. — Будем разбираться. Несмотря на двухразовый режим тренировок, футболисты знают, что мои требования к качеству футбола в матчах не снижаются. Первый тайм — плохо.

Во втором тайме включили скорости и ни в чём не уступали сопернику из РФПЛ, а в некоторых компонентах даже превосходили. Порадовало движение, большая группа футболистов сыграла больше 45 минут. Но надо использовать голевые моменты: ничто так не расхолаживает, как упущенные возможности забить. Тем не менее сделаем небольшую скидку на то, что сейчас мысль немного опережает ноги.

— Полезный для нас матч, проверили футболистов на просмотре, — рассказал главный тренер «Томи» Валерий Петраков. — Потенциальные новички оставили неоднозначное впечатление. Понравился Саламатов, хорошее впечатление оставил Соболев, Голышев сыграл так, как был должен. Окончательно всё станет понятно в конце сбора. Риера? Он приезжал к нам ещё в конце года, в ноябре. Пока не понятно, останется ли он, человеку уже 34 года всё-таки.

Как «Томь» сможет заявить новичков? Не готов комментировать эту информацию. 1 февраля мы встретимся с губернатором Томской области и обсудим все вопросы, в том числе заявку.

К «Динамо» в Белек приехали сразу два гостя. Первый — защитник «Ростова» Владимир Гранат, который проходит сбор с командой Бердыева неподалёку.


Второй — бывший защитник «Динамо» и сборной Черногории Радослав Батак, который играл за московскую команду с 2003 по 2005 год. В эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Радослав рассказал, как он отреагировал на вылет «Динамо» в прошлом сезоне и чем занимается сейчас.

— В Белек я приехал по работе, — объяснил Батак. — Зашёл на сайт «Динамо», узнал, что сегодня они играют здесь товарищеский матч, и решил проведать бывший клуб.

— Чем вы сейчас занимаетесь?
— Три года назад получил лицензию Pro. Последние два года я работал в Тайланде тренером: сначала в штабе бразильца Гамы в «Бурирам Юнайтед». Там мы выиграли всё, что можно: чемпионат, Кубок, Суперкубок… Потом я помогал нашему тренеру Бандовичу в «Сисакет Юнайтед». Сейчас я в отпуске. Просматриваю игроков, смотрю, что происходит в разных командах. Остаюсь в футболе!

— Почему выбрали такое необычное место — Таиланд?
— Случайно, меня туда позвали. Кстати, в местный чемпионат вкладывается много денег. Там сейчас играют неплохие футболисты, и уровень тайской лиги лучше, чем в Сербии или Черногории.

— С кем из «Динамо» успели пообщаться?
— В первую очередь с Ромой Березовским. Мы до сих пор называем друг друга: «Брат, брат!» Как он меня принял в «Динамо» 14 лет назад, так и дружим до сих пор. Видел здесь массажиста Володю. Успел пообщаться с Фатосом Бечираем — его знаю по сборной Черногории.

— Следите сейчас за «Динамо»?
— Конечно, этот клуб всегда в моём сердце! Очень хорошие воспоминания остались. Очень удивился, когда в прошлом сезоне «Динамо» вылетело. Насколько я знаю, эта команда никогда не вылетала. Такого больше не должно повториться!

— Что бы вы хотели пожелать динамовским болельщикам?
— О, это лучшие болельщики в мире! Желаю возвращения в высшую лигу. Будем болеть, будем следить!
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Томь ФК Динамо Москва Валерий Петраков Юрий Калитвинцев
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