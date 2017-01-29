Заговору — нет! Почему «Барсе» не надо жаловаться на судейство

А там разыгрался очередной судейский скандал. К 78-й минуте «Барса» проигрывала 0:1, отчаянно атаковала, и прострел Видаля привёл к абсолютно чистому голу каталонцев. Мяч явно пересёк линию ворот, однако судья встречи Алехандро Хосе Эрнандес Эрнандес гол не засчитал. Да, «Барса» всё равно отыгралась, но сделала это на 90-й минуте, когда почти не оставалось времени вырвать победу.
Если бы арбитр принял верное и справедливое решение, у «Барселоны» оставалась бы четверть часа, чтобы попробовать заработать важнейшие три очка. В итоге судья украл у Месси и Ко гол, и теперь «Реал» может уйти в солидный отрыв. Мадридцы на данный момент опережают каталонцев на одно очко, но имеют аж два матча в запасе — один из них состоится сегодня вечером на «Сантьяго Бернабеу», в соперниках «Реал Сосьедад».
«Не хочу обвинять рефери, но ему нужна помощь. Надо вводить видеоповторы, так бы судья сразу увидел, что гол был», — слова Луиса Энрике. Однако в Федерации футбола Испании уже заявили, что «эта технология стоит слишком дорого».
Естественно, такое абсурдное решение в матче «Барселоны» тут же привело к волне обсуждений в испанской прессе, да и на кухне любого футбольного фаната в любой точке земли.
Январь вообще крайне урожайный месяц для критики арбитров. Со стороны «Барселоны». В начале года «Барса» проиграла кубковую встречу «Атлетику». И пусть соперник заканчивал матч вдевятером (!) после двух удалений, Жерар Пике не скрывал своего гнева: «Пенальти на мне и Неймаре были чистыми! Здесь даже обсуждать нечего. Но их не назначили — и все мы знаем, почему так происходит».
Ничья в чемпионате с «Вильярреалом» (1:1) тоже привела к монологу Пике. Притом сначала к публичному — Жерар, уходя с поля, крикнул президенту Ла Лиги Хавьеру Тебасу: «Ты видел это, а?! Да-да, ты, ты!». Позже защитник «Барсы» объяснил причину своего гнева: «Мне снова приходится говорить про судейство. За игру мяч дважды попал в руку Роберто Сориано в штрафной «Вильярреала»! Оба раза он играл ей умышленно, блокировал удары. И что? Естественно, судья промолчал».
В прошлом году у игроков «Барселоны» тоже хватало жалоб по судейству. Объективно, в разных матчах арбитры имели серьёзные основания назначать 4-5 пенальти в ворота соперников испанского гранда. Другое дело, что в Примере уже давно такая манера судейства: не замечать явные фолы и при этом порой выдумывать мнимые.
Уж «Барсе» ли не знать о подобных странностях.
Засчитай судья чистый гол «Барсы», у каталонцев было бы 15 минут, чтобы вырвать победу.
Справедливости ради, судейских ошибок в пользу «Барселоны» тоже хватает. На «Аноете», где каталонцам традиционно тяжело с «Сосьедадом», хозяева забили, судя по всему, чистый гол, но его не засчитали. Ничья 1:1.
В игре с «Валенсией» Месси забил решающий гол в добавленное время с крайне спорного пенальти. Победа 3:2.
В том самом матче с «Вильярреалом» не только Сориано играл рукой в штрафной. Но и Маскерано. Однако Пике это не смутило: «Хавьеру мяч случайно попал в руку. Это не пенальти». Ничья 1:1.
В «класико» Суарес забивал на грани (или за гранью?) офсайда, а в ворота «Барсы» вполне могли ставить пенальти. Дважды. Ничья 1:1.
В пользу «Барселоны» арбитры тоже ошибались.
Так что едва ли стоит рассуждать о заговоре против «Барселоны». Просто судейские огрехи не в пользу топ-клуба замечают чаще и реагируют на них намного болезненнее, чем когда «плавят» «маленькую команду». Все привыкли, что «Реал» и «Барселона» в крайнем случае могут рассчитывать если не на помощь, то на «доброе отношение» арбитров. В этом чемпионате Испании всё совсем не так.
Сейчас так хороша «Севилья», что даже не самая удачная игра «Атлетико» не делает Примеру битвой двух команд. На самом деле это не так. Потому что есть и четвёртая команда — судейская. Не совсем понятно, за кого она, но играет более чем ярко. И вполне может сама решить судьбу чемпионской гонки.