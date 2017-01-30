Пайет — в «Марселе», Фарфан – в «Локомотиве». Обзор дня

«Вест Хэм Юнайтед» официально объявил о том, что согласился продать полузащитника Димитри Пайета в «Марсель» за £ 25 млн (€ 29 млн).Пайет возвращается в клуб, за который выступал в 2013-2015 годах. 29-летний француз ранее отказался играть за «Вест Хэм» и требовал продать его в «Марсель».Ранее сообщалось, что сегодня игрок прибудет во Францию, чтобы пройти медицинский осмотр для завершения перехода в «Марсель».В матче 1/16 финала Кубка Англии «Манчестер Юнайтед» на своём поле со счётом 4:0 разгромил «Уиган».На 44-й минуте счёт открыл Маруан Феллайни, на 57-й Крис Смоллинг сумел поразить ворота «латикс», на 74-й отличился Генрих Мхитарян, а окончательный результат установил на 81-й минуте Бастиан Швайнштайгер, вышедший в стартовом составе манкунианцев впервые за 385 дней.Таким образом, подопечные Жозе Моуринью без проблем вышли в 1/8 финала Кубка Англии.«Локомотив» на сборе в Испании провёл товарищескую встречу с «Осиеком», который располагается на третьем месте в турнирной таблице чемпионата Хорватии после 20 туров. Встреча закончилась победой московской команды со счётом 2:1.В составе «железнодорожников» забитые мячи на свой счёт записали Владислав Игнатьев и Артём Галаджан. За «Осиек» отличился Мустафер Эжупи.После 17 туров российской Премьер-Лиги подопечные Юрия Сёмина занимают 10-е место в турнирной таблице.В контрольном матче на сборе в Испании московский ЦСКА со счётом 4:0 разгромил седьмую команду чемпионата Дании «Хорсенс». На 24-й минуте Марио Фернандес вывел «армейцев» вперёд, на 39-й минуте отличился Фёдор Чалов, в начале второго тайма голом отметился Алексей Ионов, а на 78-й минуте Чалов оформил дубль.Марио Фернандес, 23 (1:0); Чалов, 39 (2:0); Ионов, 49 (3:0); Чалов, 78 (4:0).Чепчугов, Фернандес, Игнашевич, А. Березуцкий, Васин, Миланов (Щенников, 70), Вернблум, Дзагоев (Гордюшенко, 70), Головин (Кучаев, 80), Ионов (Жамалетдинов, 70), Чалов.Следующий контрольный матч на сборе подопечные Виктора Гончаренко проведут 2 февраля. Соперником станет чешская «Виктория Пльзень».Нападающий ЦСКА Ласина Траоре, скорее всего, продолжит карьеру в «Бешикташе», сообщил «Чемпионату» агент ивуарийского футболиста Дмитрий Селюк.Накануне испанские СМИ сообщили, что в услугах Траоре заинтересовался хихонский «Спортинг», однако 26-летний форвард, судя по всему, переедет в Турцию.«Официально сделка ещё не состоялась, но, скорее всего, Траоре перейдёт в „Бешикташ“», — сказал Селюк.О желании „Бешикташа“ арендовать Траоре «Чемпионат» сообщал со ссылкой на турецкие СМИ ещё 27 января.Траоре выступает за ЦСКА на правах аренды, а его трансфер принадлежит «Монако». В декабре арендовать игрока выразила желание «Малага», но в итоге сделка не состоялась.Перуанский нападающий Джефферсон Фарфан подписал контракт с «Локомотивом», сообщает официальный сайт красно-зелёных.За «железнодорожников» 32-летний форвард, как уже сообщал «Чемпионат», будет выступать под восьмым номером.«Это большое событие для меня. Спасибо президенту, спасибо клубу и болельщикам за то, что выбрали меня. Вперёд, „Локомотив“!» — заявил Фарфан.Последним клубом Фарфана была «Аль-Джазира» из ОАЭ. Из этой команды форвард ушёл в октябре 2016 года и являлся свободным агентом.В Европе Фарфан ранее выступал за ПСВ (2004-2008, 62 гола) и «Шальке» (2008-2015, 53 гола). За сборную Перу он провёл 69 матчей и забил 19 мячей.