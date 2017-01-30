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175 лет назад 2016
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Станислав Крицюк
Фото: РИА Новости
Текст: Дмитрий Егоров

Крицюк: бюджетные деньги — для больниц, а не для РФПЛ

Дмитрий Егоров поговорил с одним из самых необычных футболистов России – вратарём «Краснодара» Станиславом Крицюком.
30 января 2017, понедельник. 08:30. Футбол
Его папа – врач-остеопат, мама работала учителем в самом современном лицее Тольятти, а сам Стас Крицюк ходил в класс «эстетов», где занимался театральным искусством и танцами. Сейчас он и сам толком не может вспомнить, как в 10-11 лет сумел доказать родителям, что футбол для их ребёнка нужнее всего на свете.

Утвердился он и в Академии Коноплёва. Под проект Романа Абрамовича собирали лучших детей со всей России, но Крицюк стал чуть ли не единственным местным, заигравшим в команде.

В Португалии у Стаса тоже не было гарантий. Он укатил на другой конец Европы, так и не понятый в ФНЛ и РФПЛ, согласный на дубль «Браги» или аренду — лишь бы вырваться из системы, где молодой вратарь второй лиги никому не нужен.

Через два года «Брага» вместе с Крицюком выдала уникальный первый круг, пропустив всего 8 раз в 16 матчах. Именно тогда на него вышел «Краснодар». Но вратарь не очень-то хотел возвращаться в Россию. В Португалии ему нравилось всё: от жизненного уклада до футбольной системы, где, как мы знаем, нет зимних сборов.

— Уже стал забывать, как вести себя во время продолжительных пауз, — признаётся Крицюк. – В Португалии сезон идёт без перерыва – там другая динамика, иные особенности подготовки. Например, ты можешь начать сезон чуть слабее, а уже потом функционально разогнаться, потому что на одном уровне состояние не продержишь. В России же, получается, есть два непродолжительных отрезка, в которые надо входить полностью готовым.

— Всю осень «Краснодар» играл через 3 дня на 4-й. Для вратаря это тоже тяжело?
 — А вы думаете, что мы стоим, а не играем? Во-первых, атакующая манера игры нашей команды подразумевает, что линия обороны поднимается достаточно высоко, из-за чего вратарю приходится много двигаться, страховать. Во-вторых, важна концентрация и свежесть, чтобы принимать верные решения за доли секунды. Но нормальный профи должен держать такой ритм – для этого сейчас и закладываем фундамент.

— К концу года показалось, что вы немного устали. Был пропущенный матч с «Зенитом», просьба о замене после трёх голов с «Оренбургом».
 — Перед «Оренбургом» была банальная ситуация: я просто не смог уснуть после матча Лиги Европы. Получилось, что из трёх дней между играми, когда очень важно восстановить силы, я провёл без сна аж двое суток. Так бывает, футболисты – такие же люди, как все, но ситуация сказалась на моём состоянии. Доктор и тренерский штаб были в курсе, но я принял решение играть. В этом и была главная ошибка. По ходу игры, когда начали возникать моменты у наших ворот, понял, что просто не могу сконцентрироваться. Я опаздывал по мысли на доли секунды, а это долго для футбола. Так получилось, что довольно быстро мы пропустили три гола. Второй был реально на моей совести – я не успел быстро поменять решение после того, как увидел, что могу столкнуться с игроком. Нужно было выбивать мяч кулаками, а я ловил.

Но другие результативные удары, кстати, были «без шансов». Слышал, что меня обвиняли и в первом голе, но на повторе видно, что мяч пролетел между ногами одного нашего игрока и рядом с ногой другого – поэтому среагировать раньше не было невозможно. К середине тайма стало ещё хуже. Думал, что смогу доиграть до перерыва, но в итоге я не мог помогать защитникам: двигаться, как умею, подсказывать и совершать опережающие действия. Осознал, что только мешаю команде, и попросил замену.

— Где-то читал, что вы заменились именно из-за пропущенных голов. Мол, расстроились.
 — Да я сам такой трактовке удивился. У меня были матчи и хуже – это во-первых. Во-вторых, ни один вратарь, выступающий на таком уровне, не будет меняться из-за того, что игра не пошла. Наверное, именно поэтому мне приписывали вину чуть ли не во всех трёх голах, чтобы увязать всё с этой теорией.

— Довольны тем, как играли в 2016 году?
 — Не совсем, я могу играть лучше. Игра, которую я демонстрировал в первых матчах за «Краснодар», не была эмоциональным всплеском. Знаю, что могу держать этот уровень на протяжении всего сезона и прибавлять. Так было в Португалии в последнем сезоне, это возможно и в России.

Как Крицюк менял представление о русских легионерах

«Когда Эдер забил в финале Евро – вскочил от радости»


— В Браге вы играли с футболистами, выигравшими Евро.
— Не ожидал, что они так далеко пройдут, а тем более что выиграют турнир. В составе одна большая звезда – Роналду. Есть несколько хороших игроков, но мы знаем, что на Евро-2016 были сборные, чьи составы смотрелись сильнее. С тремя парнями я вообще недавно играл в «Браге» — с Эдером, Рафой и Эдуардо. Поздравил их через соцсети. Они хорошие ребята: открытые, трудолюбивые – у нас в команде вообще коллектив был отличный.

Кстати, пусть португальцы не обижаются, но в финале ни за кого не болел. Но когда забил именно Эдер – вскочил от радости. У него действительно столько травм было, многое не получалось, но человек работал, терпел, получил игровое время.

«Слова Роналду придали энергии». Кто он — Эдер, решивший судьбу финала Евро

— Эдер, Зе Луиш, Смолов – кто сильнее?
 — Федя. У Зе Луиша тоже хороший набор качеств, мощь, удар, но Федя хорош в большем количестве компонентов. И, что главное, он тоньше, хитрее.

— Но Эдер стал героем на Евро, а Смолов…
 — Да там нет смысла сравнивать, — прерывает Крицюк. — Кто забил – не так важно. Команду создал тренер. Важно здесь не то, что Сантуш, например, расставил фишечки, показал тактику и на расстановке сказал: «Давайте контратаковать». Всё намного глубже. Он сделал так, что игроки верили в его стратегию, несмотря на обстоятельство. Вы же видели, что начало получилось скомканным, но тот же Криштиану продолжал играть в тот футбол, который задумал тренер.

— Несвойственный для себя. Он оттягивался назад, не возился с мячом, много боролся…
 — Да-да! И не было такого, чтобы отходил от стратегии. Значит, тренер объяснил, показал, почему именно такая игра — лучшая для команды. Футболисты такого уровня чувствуют каждую мелочь — что принесёт результат, а что делается ошибочно. Мне кажется, что Фернанду Сантуш не заставил ребят сомневаться. Это говорит об очень высокой квалификации специалиста.

Тренеры-сенсации Евро и ЧМ. Как сложились их судьбы

— В сборной России решения тренера некоторым футболистам до сих пор непонятны.
— Я не хотел бы оценивать нашу команду. Меня в ней не было.

Хорошо, давайте скажем: «Лимит виноват». Отменим его. Потом кто-то решит, что «осень-весна» не подходит, а лучше «лето-зима». Ладно, всё опять перевернём. Но глобально-то это ничего не изменит, мы просто потянем за ниточки в одном большом клубке, который надо распутать.

«Бюджетные деньги не должны идти на профессиональные команды»


— После Евро пошли разговоры о слабом поколении игроков, воспитанном лимитом на легионеров и большими зарплатами.
— А давайте с другой стороны зайдём. В России не очень хорошо выстроена система, причём не только в футболе. Хорошо, давайте скажем: «Лимит виноват». Отменим его. Потом кто-то решит, что «осень-весна» не подходит, а лучше «лето-зима». Ладно, всё опять перевернём. Но глобально-то это ничего не изменит, мы просто потянем за ниточки в одном большом клубке, который надо распутать.

Я не говорю, что в той же Португалии идеальная система, но она хотя бы выстроена, ей следуют и не шарахаются туда-сюда. Страна и футбол живут по средствам, там есть понятный бизнес.

— Давайте конкретнее.
 — Вот что такое российские бюджетные клубы?! Это деньги налогоплательщиков, которые, конечно, должны уходить на больницы или хотя бы на целевые программы развития массового спорта в регионе, а попадают они титульной команде профессиональных футболистов. На всё остальное, включая детский и любительский спорт, остаются копейки. В большинстве европейских чемпионатов такой подход невозможен.

— Например, нашли Крицюка в Самаре, взяли за пару сотен тысяч евро, продали в «дцать» раз дороже?
 — Да дело не только в трансферах и селекции, в том же маркетинге, доходах от ТВ-трансляций, работе с болельщиками, понятной системе детского и молодёжного футбола, подготовке специалистов.

— То есть в Португалии футболисту вряд ли позволят постоянно обходить микст-зону или молчать годами?
 — Есть показательная история, она была в АПЛ. Один игрок после тренировки прошёл мимо мальчика, просившего автограф. Футболист устал, был зол — проигнорировал. Утром звонок из клуба, просят зайти к руководству. Происходит диалог: «Тебе нравится машина»? «Да». «А дом?» «Да». «Стадион? Зарплата?» «Да». «Команда, за которую ты играешь»? «Да». «Так вот этому всему ты обязан тому мальчику, который купил футболку с твоей фамилией и попросил автограф. Мальчику, чьи родители заплатили за кабельное телевидение, посмотрели твоё интервью после матча и купили абонемент».

— Я прочитал и посмотрел не так много интервью с Крицюком…
 — Одно время давал много, вёл себя по-европейски, общался – и почему-то стал для всех болтуном. С другой стороны, если молчишь – никого не уважаешь. Публике в России сложно угодить. Опять же, такое отношение возникает из-за отсутствия системы.

— Справедливо ли вообще сравнивать российский и европейский футбол? Разный климат, разная культура, разная площадь страны.
 — Я согласен, на небольшом пространстве порядок навести легче. Но есть же США, давайте посмотрим, как у них. Территория вместе с Канадой примерно такая же, как у нас. Есть четыре основных вида спорта: хоккей, американский футбол, бейсбол и баскетбол – все они популярны и прибыльны. Сейчас подтягивается и соккер, на матчах многих команд заполняются трибуны. Ещё 20 лет назад этого турнира вообще не существовало, а сейчас на матчах многих команд забиты трибуны – что в Канаде, что в США. Для того чтобы люди этот продукт покупали, чемпионат делят на конференции, составляют удобный календарь с учётом возможных перелётов, постоянно, увеличивают количество команд, выводят пару-тройку звёзд из-под потолка зарплат так, чтобы не было явных лидеров и аутсайдеров и все команды были конкурентоспособны. Да и клубы все принадлежат не государству, а именно лиге, которая заинтересована заработать больше.

В стиле soccer. Поход на футбол по-американски: как это

— Хорошо. Если мы решаем что-то менять, с чего начинать?
 — Основное — отказ от бюджетных денег. Конечно, в таком случае профессиональных команд станет меньше. Возможно, вообще останется одна профессиональная лига, а другие будут, например, студенческие. Зато на фоне этого можно будет создавать реальный бизнес-фундамент. Если вы начнёте платить свои, а не государственные средства, то будете заинтересованы в том, чтобы привлекать людей на стадионы, искать способы получения доходов с рекламы, ТВ-трансляций. Но по таким законам должна жить вся лига, а не один-два клуба. Но, опять же, дело не только в бюджетном финансировании. Это не панацея – есть много других вопросов, которые надо будет адаптировать к нашим условиям.
Станислав Крицюк
Фото: fckrasnodar.ru

Станислав Крицюк

«Иногда скрывал, что тренировался дополнительно»


— Вы признавались в одном из интервью о сомнениях — ехать ли в Россию. Почему согласились?
 — Мне импонирует, как в «Краснодаре» выстроена вся вертикаль – от детского футбола до первой команды, от тренировочных полей до главного стадиона. Галицкий в «Краснодаре» строит фундамент. Да, возможно, мы можем идти по непопулярному пути, ошибаться. Но лучше уж так, чем просто сидеть на бюджетных деньгах и ничего не делать.

— Чего, по-вашему, ещё не хватает в российском футболе.
— Профессионалов. Разве много в стране детских тренеров высокого уровня? Хорошо ли им платят? Грамотно учат? Мне вот повезло в академии. Может, у Коноплёва был дар на подбор людей, но там работали сильные специалисты.

— Вы уже говорили, что с одним постоянно работали дополнительно.
— Да, я привык работать дополнительно – и это всегда было оправданно. Например, в Португалии в первый год мне это делать не позволяли. Я чувствовал, что объём тренировочных нагрузок недостаточен для меня – это подтверждалось и игрой. Но после в «Брагу» пришёл другой тренер вратарей, который дал свободу, позволил дополнительно заниматься — и мой уровень игры стал расти. Чуть позже вернулся предыдущий тренер, посмотрел на меня и мой прогресс и ничего уже не стал запрещать. Но всё равно, даже тогда приходилось иногда скрывать дополнительные занятия.

— Вы уверены, что самодеятельность всегда полезна?
 — Нужно относиться к ней профессионально. Мы всегда подбираем нагрузки в зависимости от моего состояния.

— Приходилось слышать от разных людей в «Краснодаре», что у Стаса Крицюка – горе от ума. Что вы всё подвергаете сомнению, сами пытаетесь разобраться во всех физиологических, медицинских, тренерских аспектах, можете не соглашаться.
 — Скажу так: люди могут оценивать по-разному. Но они не понимают, что на самом деле мной движет. Время покажет, прав ли я.

— Чего вы хотите от футбола?
 — Не останавливаться. И прогрессировать в «Краснодаре» и выиграть титулы вместе с клубом.

Мамаев: я ничего бы не изменил в своей жизни. Это нечестно

Одно время давал много интервью, вёл себя по-европейски, общался – и почему-то стал для всех болтуном. С другой стороны, если молчишь, – никого не уважаешь. Публике в России сложно угодить.

«Молодые думают, что если попали в именитый клуб, то уже звёзды»


— Ваш папа – остеопат-невролог. Мама – учитель. Отсюда такое желание во всём разбираться?
 — Не думал об этом, честно. Главное, что они не относились критически к моим интересам. Мама вот переживала, когда я часто получал травмы и спрашивала, хочу ли я вообще продолжать заниматься футболом. Но этими вопросами она просто хотела проверить, насколько серьёзно я отношусь к игре, стоит ли оно того.

— Она ведь в вашей школе преподавала?
 — Да, в лицее искусств. Это одно из лучших учебных заведений Тольятти того времени. У нас было три курса: «музыкант» – где был упор на пение и осваивание инструментов, «хореограф» — танцевальная группа и «эстет» — где всего понемногу. Я учился на эстета, играл на фортепиано до 4-го класса, у нас даже были уроки театрального искусства и танцев. После школы бежал на тренировку, в 6 вечера был дома, до ночи делал уроки. Сейчас брат там же учится и тоже воет от домашних заданий.

— Вы эту школу закончили?
 — Нет. После четвёртого класса ушёл в обычную школу, где сделали специализированный футбольный класс тольяттинской «Лады». Затем меня позвали в Академию имени Коноплева. Со временем начал играть во второй лиге. Был одним из немногих местных ребят в клубе. Только вот в России заиграть не получилось.

Почему?
— Да кому нужен молодой вратарь из второй лиги? Это в Португалии сказали: нам всё равно, где ты вообще играл, мы видим в тебе нужные качества.

— Дзагоев играл вместе с вами, но как-то попал в ЦСКА.
— Алан всегда был сильным игроком. Как тренер сказал: «Дзагоев делает на поле то же самое, что и на тренировке». В 15-16 это важно. А то у нас многие на тренировках финтят, феерят, а на игре – ничего.

— В вашем выпуске были другие звёзды, которые не заиграли?
 — Конечно. Чаще всего молодые игроки не справляются со свалившимися на них контрактами и думают, что если попали в именитый клуб (пусть даже в дубль), то уже стали звёздами

— Почему талантливым футболистам так тяжело даётся переход во взрослый футбол?
 — Раз уж мы говорили про Америку… У них одна профессиональная лига. Во второй играют студенты или фарм-клубы, где набирается опыта лучшая молодёжь страны, у них небольшие контракты, они всегда на виду у основных клубов, и этим же клубам выгоднее растить молодёжь, нежели кого-то покупать. Это всё долго расписывать на самом деле. Хотя сейчас в России некоторые клубы пытаются делать так же. Думаю, это положительная практика.

«Мне нравится жизнь в Европе»


— Не было желания перевести семью в Португалию и получить там гражданство?
 — Гражданство – нет. Но в последний год я действительно наслаждался жизнью в Португалии. Не буду скрывать, мне нравится европейский уклад.

— Я провёл почти 40 дней во Франции на Евро. Не очень понравилось.
— А что не понравилось?

— Париж, например. Неуютный город.
— От многих знакомых слышал что-то подобное. Только соберусь туда – отговаривают. Я решил даже не пытаться.

Почему Евро-2016 стал худшим чемпионатом в истории

— Чем в Браге лучше?
 — Там спокойно, чисто, солнечно, безопасно, люди доброжелательные, культура сохранена. Вы сами знаете проблемы Парижа и других больших городов Европы. В Португалии этого нет.

— Почему мигранты в таком количестве не едут, например, в Брагу?
 — Там нет больших денег. В Португалии не будут выплачивать социальные пособия в таких объёмах. Тут не получится приехать, встать ради галочки на биржу труда и получать хорошие деньги. Нет, придётся искать работу, да ещё получать за неё меньше, чем просто пособие в других странах.

— Что ещё хорошего в Португалии?
 — Там нет такого жуткого разрыва между богатыми и бедными. По большей части население не шикует, но чувствует себя хорошо, уверенно и спокойно. Нет у португальцев и имперских амбиций – они простые, дружелюбные.

— Понимаю, в Москве вам было бы сложнее.
— Да мне просто не нравится суета. Комфортно, когда всё поблизости, когда ты не участвуешь в гонке – у кого дороже машина, круче одежда. Для меня всё это не важно. Вот недавно приехал отдыхать на остров, увидел океан, солнце и понял: «Я счастлив». Шорты, шлепки, рубашка – и больше ничего не надо. Людям не интересно, что на тебе надето, какие у тебя часы – ты просто такой, как есть.
А кто такой патриот? Я люблю свою страну, я бы хотел, чтобы она менялась к лучшему. Но мир открыт. Например, если бы я не рискнул и не уехал в Португалию, то что бы делал сейчас? Сидел бы в Тольятти во второй лиге и ждал шанса?

— Вы считаете себя патриотом России?
 — А кто такой патриот? Я люблю свою страну, я бы хотел, чтобы она менялась к лучшему. Но мир открыт. Например, если бы я не рискнул и не уехал в Португалию, то что бы делал сейчас? Сидел бы в Тольятти во второй лиге и ждал шанса?

Или вот, например, если у вашего дома такие дыры на дорогах, что не подъехать – и их никто не чинит годами – разве вы не имеете права найти место, где будет лучше? Лично я решил, что буду работать, стремиться к комфорту для себя или семьи. Но если вдруг случится, не дай бог, какая-то реальная угроза, военный конфликт, который угрожает жителям нашей страны, то мы, конечно, все объединимся на защиту России. Вот так я для себя понимаю патриотизм.

Ну и для меня любить родину – это не кричать, что где-то там заговор и все плохие, а просто не брать взятки, не плевать под ноги, не бросать окурки, помочь, если кому-то плохо, следить за своим лестничным пролётом, двором, домом. Не критиковать, не смотреть на остальных, а просто начинать с себя и менять те обстоятельства, которые тебе самому не нравятся.

— После Евро простые люди захотели менять русский футбол. Собрали миллион подписей за расформирование сборной.
— Хорошо, давайте представим, что мы футболисты-калеки, тогда что другим мешает нас заменить?! Почему бы им не попасть в сборную прямо из комментариев к статьям? Я понимаю, что люди могут быть огорчены, но поймите, других игроков у нас в стране нет. Ребята, которые играют в сборной, выдержали конкуренцию с сотней тысяч других футболистов, прошли сложный путь из разных мест России. Если кому-то кажется, что это легко, то каждый может встать из-за компьютера и зарабатывать миллионы, ничего, по их мнению, не делая. Если получится – я буду только рад. Двух зайцев убьём сразу: и футбол поднимем, и люди в стране станут жить лучше.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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