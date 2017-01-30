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Аарон Оланаре
Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»
Текст: Михаил Георгиев

«Локо» купил Фарфана, ЦСКА — Оланаре. 7 главных событий выходных

«Реал» увеличил отрыв от «Атлетико» и «Барсы», «Ливерпуль» вылетел из Кубка Англии и другие главные события выходных.
30 января 2017, понедельник. 10:00. Футбол

«Ливерпуль» вылетает из Кубка


«Ливерпуль» продолжает бросать из стороны в сторону – несмотря на то что на матч с «Вулверхэмптоном» вышел полурезервный состав, Клоппу определённо есть над чем подумать. «Волки» обыграли красных на «Энфилде» 2:1 и прошли в следующий раунд турнира. «Ливерпуль» же, в случае поражения от «Челси» в следующем туре АПЛ, рискует повторить клубный антирекорд 1923 года. Тогда мерсисайдцы только один раз в своей истории потерпели четыре домашних поражения подряд. Спасти команду может вернувшийся с Кубка Африки Садио Мане, на днях вместе со сборной Сенегала вылетевший с турнира.

«Тоттенхэм» проходит дальше


Был близок к провалу и «Тоттенхэм» — после первого тайма «шпоры» «горели» 0:2 в родных стенах. Пока самый сильный футболист мира Адебайо Акинфенва толкался с защитниками хозяев, Пол Хейс оформил дубль. Во второй половине игры спасать ситуацию на поле вышли Янссен, Дембеле и Алли, которым совместными усилиями удалось сравнять счёт. Играющий во второй лиге «Уиком» был очень близок к сказке – Гарри Томпсон ударом головой на 83-й минуте вновь вывел гостей вперёд, однако ответный мяч Алли и гол Сона на последних секундах подарили «шпорам» путёвку в следующий раунд.

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«Рома» проигрывает «Сампдории»


В субботу у болельщиков «Ромы» был хороший повод посмеяться над вечным противником – «Лацио» на «Стадио Олимпико» с минимальным счётом уступил «Кьево». Однако уже спустя день в похожей ситуации оказались и сами «волки». Команда Спаллетти не ждала сопротивления от «Сампдории», которая не могла одержать победу на протяжении шести последних матчей. Тем неожиданней оказалось поражение «Ромы. Денис Прает, Патрик Шик и Луис Муриэль поставили не смотрящим под ноги в погоне за «Ювентусом» римлянам знатную подножку.

«Локомотив» подписывает Фарфана, ЦСКА – Оланаре


«Локомотив» и ЦСКА испытывали большие проблемы в линии атаки в первой части сезона. В ЦСКА так и не прижился Траоре, в «Локо» отказывались регулярно забивать Хенти и Шкулетич. В зимнее трансферное окно оба клуба резонно ищут игроков именно на эти позиции. И если «железнодорожникам» ещё предстоит найти центрфорварда, Фарфан скорее пришёл на место Самедова, то «армейцы» свою линию атаки укомплектовали неплохо – вернулся из аренды Витиньо, подписан контракт с Оланаре, пропустившим солидный срок из-за травмы. Кажется, мучения Траоре в Москве подходят к концу.
«Ливерпуль» же, в случае поражения от «Челси» в следующем туре АПЛ, рискует повторить клубный антирекорд 1923 года.

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«Атлетико» и «Барса» теряют очки


«Нет, мы не будем использовать эту систему. Эта технология стоит слишком дорого», — заявил прошлым летом президент Ла Лиги Хавьер Тебас. То решение аукается ему до сих пор. Пока все прогрессивные чемпионаты переходят на систему автоматического определения взятия ворот, в Испании продолжают жаловаться на ошибки арбитров. И жаловаться небезосновательно. «Барселона» провела не лучший матч против «Бетиса» и только благодаря голу Суареса на последних минутах вырвала ничью. Могла и победить, если бы боковой арбитр увидел, что после удара Неймара мяч очутился на метр за линией ворот хозяев. Этого не произошло, и у «Барсы» вновь есть повод говорить о предвзятом судействе.

>>> Заговору — нет! Почему «Барсе» не надо жаловаться на судейство
Команда Спаллетти не ждала сопротивления от «Сампдории», которая не могла одержать победу на протяжении шести последних матчей.

«Атлетико» же впору жаловаться только на самих себя – «матрасники» вновь потеряли очки, не сумев поразить ворота скромного «Алавеса». Примечательно, что «Алавес» был лучше мадридского гранда по всем показателям (процент владения 61 на 39, преимущество 19-8 по ударам), потому счёт 0:0 можно считать для «Атлетико» подарком. «Реал» разгромил дома «Реал Сосьедад» и увеличил отрыв от главных конкурентов.

«Хоффенхайм» проигрывает впервые в сезоне


Пока некогда сказочный «Лестер» в этом сезоне пытается остановить кошмар, начавшийся после летней паузы, в Германии появились две новые если не сказки, то романтические новеллы. Только вышедший в Бундеслигу «РБ Лейпциг» борется с «Баварией» за первое место, а тренер «Хоффенхайма», которому не исполнилось и 30 лет, единственный среди коллег в топ-5 европейских первенств ни разу не проиграл в сезоне. До субботнего вечера. Тот самый «Лейпциг» прервал впечатляющую серию Юлиана НагельсманнаВернер и Сабитцер забили по мячу и принесли своей команде победу.
«Нет, мы не будем использовать эту систему. Эта технология стоит слишком дорого», — заявил прошлым летом президент Ла Лиги Хавьер Тебас.

«Монако» и «ПСЖ» разошлись миром


Центральным матчем воскресения стала встреча «Монако» и «ПСЖ», пытающихся догнать «Ниццу». О важности очного противостояния говорить излишне. Обе команды в этом сезоне показали, что забивать любят и умеют, однако вместо кавалерийских наскоков зрители увидели равную и упорную борьбу. Ни парижане, ни монегаски не рисковали, боясь ошибиться. Игра шла до первой ошибки, и совершил её защитник «Монако» Джибриль Сидибе, заваливший в своей штрафной Юлиана Дракслера. Кавани уверенно реализовал пенальти. Стремясь отыграться, команда Леонарду Жардима устроила навал и своего добилась – на второй добавленной минуте Бернарду Силва сравнял счёт. Ничья в пользу «Ниццы». Впереди у «Монако» очная встреча с лидером.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Вулверхэмптон Ливерпуль ПФК ЦСКА Рома Сампдория Тоттенхэм Хотспур ФК Локомотив Аарон Оланаре Джефферсон Фарфан
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