«Локо» купил Фарфана, ЦСКА — Оланаре. 7 главных событий выходных

«Ливерпуль» вылетает из Кубка

«Тоттенхэм» проходит дальше

«Рома» проигрывает «Сампдории»

«Локомотив» подписывает Фарфана, ЦСКА – Оланаре

«Ливерпуль» же, в случае поражения от «Челси» в следующем туре АПЛ, рискует повторить клубный антирекорд 1923 года.

«Атлетико» и «Барса» теряют очки

Команда Спаллетти не ждала сопротивления от «Сампдории», которая не могла одержать победу на протяжении шести последних матчей.

«Хоффенхайм» проигрывает впервые в сезоне

«Нет, мы не будем использовать эту систему. Эта технология стоит слишком дорого», — заявил прошлым летом президент Ла Лиги Хавьер Тебас.

«Монако» и «ПСЖ» разошлись миром

«Ливерпуль» продолжает бросать из стороны в сторону – несмотря на то что на матч с «Вулверхэмптоном» вышел полурезервный состав,определённо есть над чем подумать. «Волки» обыграли красных на «Энфилде» 2:1 и прошли в следующий раунд турнира. «Ливерпуль» же, в случае поражения от «Челси» в следующем туре АПЛ, рискует повторить клубный антирекорд 1923 года. Тогда мерсисайдцы только один раз в своей истории потерпели четыре домашних поражения подряд. Спасти команду может вернувшийся с Кубка Африки, на днях вместе со сборной Сенегала вылетевший с турнира.Был близок к провалу и «Тоттенхэм» — после первого тайма «шпоры» «горели» 0:2 в родных стенах. Пока самый сильный футболист миратолкался с защитниками хозяев,оформил дубль. Во второй половине игры спасать ситуацию на поле вышли, которым совместными усилиями удалось сравнять счёт. Играющий во второй лиге «Уиком» был очень близок к сказке –ударом головой на 83-й минуте вновь вывел гостей вперёд, однако ответный мяч Алли и гол Сона на последних секундах подарили «шпорам» путёвку в следующий раунд.В субботу у болельщиков «Ромы» был хороший повод посмеяться над вечным противником – «Лацио» на «Стадио Олимпико» с минимальным счётом уступил «Кьево». Однако уже спустя день в похожей ситуации оказались и сами «волки». Команда Спаллетти не ждала сопротивления от «Сампдории», которая не могла одержать победу на протяжении шести последних матчей. Тем неожиданней оказалось поражение «Ромы.поставили не смотрящим под ноги в погоне за «Ювентусом» римлянам знатную подножку.«Локомотив» и ЦСКА испытывали большие проблемы в линии атаки в первой части сезона. В ЦСКА так и не прижился Траоре, в «Локо» отказывались регулярно забивать. В зимнее трансферное окно оба клуба резонно ищут игроков именно на эти позиции. И если «железнодорожникам» ещё предстоит найти центрфорварда,скорее пришёл на место, то «армейцы» свою линию атаки укомплектовали неплохо – вернулся из аренды, подписан контракт с Оланаре, пропустившим солидный срок из-за травмы. Кажется, мученияв Москве подходят к концу.«Нет, мы не будем использовать эту систему. Эта технология стоит слишком дорого», — заявил прошлым летом президент Ла Лиги. То решение аукается ему до сих пор. Пока все прогрессивные чемпионаты переходят на систему автоматического определения взятия ворот, в Испании продолжают жаловаться на ошибки арбитров. И жаловаться небезосновательно. «Барселона» провела не лучший матч против «Бетиса» и только благодаря голу Суареса на последних минутах вырвала ничью. Могла и победить, если бы боковой арбитр увидел, что после ударамяч очутился на метр за линией ворот хозяев. Этого не произошло, и у «Барсы» вновь есть повод говорить о предвзятом судействе.«Атлетико» же впору жаловаться только на самих себя – «матрасники» вновь потеряли очки, не сумев поразить ворота скромного «Алавеса». Примечательно, что «Алавес» был лучше мадридского гранда по всем показателям (процент владения 61 на 39, преимущество 19-8 по ударам), потому счёт 0:0 можно считать для «Атлетико» подарком. «Реал» разгромил дома «Реал Сосьедад» и увеличил отрыв от главных конкурентов.Пока некогда сказочный «Лестер» в этом сезоне пытается остановить кошмар, начавшийся после летней паузы, в Германии появились две новые если не сказки, то романтические новеллы. Только вышедший в Бундеслигу «РБ Лейпциг» борется с «Баварией» за первое место, а тренер «Хоффенхайма», которому не исполнилось и 30 лет, единственный среди коллег в топ-5 европейских первенств ни разу не проиграл в сезоне. До субботнего вечера. Тот самый «Лейпциг» прервал впечатляющую сериюзабили по мячу и принесли своей команде победу.Центральным матчем воскресения стала встреча «Монако» и «ПСЖ», пытающихся догнать «Ниццу». О важности очного противостояния говорить излишне. Обе команды в этом сезоне показали, что забивать любят и умеют, однако вместо кавалерийских наскоков зрители увидели равную и упорную борьбу. Ни парижане, ни монегаски не рисковали, боясь ошибиться. Игра шла до первой ошибки, и совершил её защитник «Монако», заваливший в своей штрафнойуверенно реализовал пенальти. Стремясь отыграться, командаустроила навал и своего добилась – на второй добавленной минутесравнял счёт. Ничья в пользу «Ниццы». Впереди у «Монако» очная встреча с лидером.