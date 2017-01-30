10 самых высоких футболистов мира

Фото: Reuters Фрейзер Форстер, «Саутгемптон» (Англия)

Симон Макинок («Престон», Англия)

Ваня Милинкович-Савич, «Лехия» (Польша)

Никола Жигич, без клуба

Фото: Денис Тырин, "Чемпионат" Костел Пантилимон, «Уотфорд» (Англия)

Фото: Денис Тырин, "Чемпионат" Ласина Траоре

Ласина Траоре, ЦСКА

Жарко Маркович, «Кайрат» (Казахстан)

Денис Толебаев, «Акжайык» (Казахстан)

Кристоф ван Хаут, «Вестерло» (Бельгия)

Фото: standard.be Кристоф ван Хаут, «Вестерло» (Бельгия)

Главный герой, под чей день рождения и затеян этот текст. Крауч успел засветиться в «Ливерпуле» и «Тоттенхэме», забить за сборную Англии на чемпионате мира, встретиться с одной из самых симпатичных WAGs мирового футбола,Вот только запомнят Крауча не за его голы, не за успешные игровые отрезки у, который умудрился трижды его продать. А только за рост, нескладность, даже деревянность. «Его ноги были как спагетти, а головой он играл хуже, чем ногами. Казалось, до его ног мысли доходят целую вечность, а во время прыжка он казался ниже, чем когда двигался в полный рост», – вспоминал один из партнёров Крауча по шведской карьере.Самого Крауча стёб над его манерой игры поначалу раздражал, но постепенно он повернул ситуацию себе в плюс, научившись смеяться над собой. Летом 2016-гозабил умопомрачительный гол на Евро-2016, и Крауч, товарищ Шакири по «Стоку», написал в «Твиттере»: «Теперь вы видите, чему он учился на тренировках!».Когда в сборной Англии прошла эпоха Питера Крауча, настало время другого двухметрового игрока, почти готового для баскетбола –. Вратарь сделал себе имя в шотландском «Селтике», а в сборную попал уже из «Саутгемптона», где его место в воротах безальтернативно и непререкаемо. В прошлом году Форстер успел наворотить дел – съездил со сборной Англии на Евро, выдал сухую серию за 700 минут, выиграл звание лучшего игрока февраля, вытащив для «святых» несколько матчей, да так мощно, что болельщикам впору было водружать на голову игроку лавровый венок. Даже успел сменить имидж, выкрасив волосы в белый цвет, как Лео Месси. Нынешний сезон Форстеру не так удаётся, но то ли ещё будет.Самые высокие игроки в истории РФПЛнемного недотянули даже до двух метров, так что их рекорд мог с лёгкостью побить датский гренадёр. Летом 2013-го Макинок был в шаге от перехода в грозненский «Терек»: российский клуб сделал «Брондбю» предложение, от которого было невозможно отказаться, а самому датчанину с польскими корнями положил 1,5 млн евро в год, но Макинок пренебрёг этим вариантом. Спустя год он уехал в «Палермо», но, увы, там не закрепился – всего четыре матча без голов – и пошёл по арендам. Командировка в «Престон» – уже вторая в его карьере.Мать братьев Милинковичей-Савичей, выигравших со сборной Сербии золото чемпионата мира U20, была баскетболисткой, и спортивные гены проявились в её сыновьях. Особенно в их росте. Сергей, центральный полузащитник, вымахал за 190, что не помешало ему развить технику, пластику и заиграть на уровне римского «Лацио». Он развеивает стереотипы, что полузащитник-каланча в середине поля медленен и бесполезен.Ваня, младший брат 1997 года рождения, пока никакие стереотипы не опровергает – но удивительно, что к 19 годам вратарь умудрился вымахать за два метра ростом, провести часть детства в Испании, часть в Сербии, потренироваться в «Манчестер Юнайтед» (подписанию полноценного контракта помешало отсутствие разрешение на работу) и уехать в Польшу. Сейчас он защищает ворота польской «Лехии» и иногда слушает рассказы Милоша Красича, с которым играет в одной команде.Жигичу уже 36, возможно, он уже никогда не сыграет в футбол, но среди нападающих XXI века Никола был одним из самых колоритных. История один в один как у Милинковичей-Савичей: папа – бывший футболист, учивший пользоваться габаритами, мама – бывшая баскетболистка, от которой Жигич унаследовал громадный рост. Когда Никола подрос, его родной город разрушили бомбардировки НАТО, родной дом Жигича остался без воды и электричества, и именно тогда Никола решил выбиться в люди. До 2002-го он катался по низшим лигам, а потом попал в «Црвену Звезду» и вцепился зубами в свой шанс.«Он годится только для игры в баскетбол», – после первой игры двухметрового нападающего за «Звезду» говорил Славолюб Муслин. В конце сезона-2002/03 Жигич выиграл приз лучшему игроку чемпионата Сербии и Черногории, потом перешёл в «Расинг», где составил невероятно колоритную пару нападающих со 167-сантиметровым Педро Мунитисом. Успел Никола поиграть и в Англии, где его качества громадного форварда были как нельзя кстати «Бирмингему». Он забил «Арсеналу» в финале Кубка английской лиги, а спустя пару лет, когда у Арсена Венгера выкосило всех нападающих, чуть не подписал контракт с «канонирами» на исходе карьеры.Два года назад высоченный голкипер, высвободившийся из плена лавки «Манчестер Сити», считался одним из самых недооценённых вратарей АПЛ. Пантилимон выдал лучший процент сейвов в Премьер-лиге, больше, чем у Куртуа, де Хеа и Харта, а «Сандерленд» традиционно вытащил себя из болота во многом благодаря геройствам румынского вратаря. С тех пор карьерная лестница Костела резко покосилась: он потерял место в основе «Сандерленда», проиграв конкуренцию Манноне, сборной Румынии, проиграв конкуренцию Тэтэрушану, а в «Уотфорде» изначально был в проигрышном положении – отсюда и жалкие два матча в нынешнем сезоне.Карьерные аппетиты Пантилимона могут стать ниже, но его рост – ни в коем случае.Ну конечно, этого нападающего вы все хорошо знаете. Раньше рост Траоре не был поводом для обсуждения, он был пластичен, техничен и достаточно забивал ногами, в «Кубани» и «Анжи» было именно так. А потом он надломился, его медкнижка распухла, его финансовые аппетиты – тоже. Полгода в ЦСКА стали показательными – Дмитрий Селюк пиарил клиента как мог, а он отплатил «армейцам» за доверие всего пятью голами. Все забил на домашнем стадионе. Про его умения пороть моменты или растворяться на поле говорили чаще.Самому высокому полевому игроку мира в «Кайрате» дали прозвище Аватар. Так же называли других громадин, Мамаду Сисея и Любомира Михалика. Сербский Аватар провёл в Алма-Ате уже три сезона, каждый увенчал победой в каком-нибудь турнире (Кубок Казахстана или Суперкубок), потренировался у Владимира Вайсса, поиграл вместе с Андреем Аршавиным. Раньше в карьере громадного защитника, чья сильнейшая сторона – вы не поверите – игра в воздухе, были чемпионат Сербии и румынский «Газ-Метан».Ещё один громадный игрок из чемпионата Казахстана. До прошлого сезона Толебаев был резервным вратарём «Астаны», сидел под Ненадом Эричем и катался с сенсационной казахстанской командой в Мадрид, Лиссабон и Стамбул. Зимой 2016-го выставил резюме на HeadHunter, потому что не мог найти новый клуб. Сезон в «Акжайыке» получился достойным, Толебаев, заигранный за сборную Казахстана, выдал длительную сухую серию в 360 минут. Но однолетний контракт закончился, и «Акжайык» до сих пор не продлил соглашение с Денисом. Видимо, из достоинств бывшего вратаря сборной остался лишь рост.Самый высокий игрок в современном футболе. Разумеется, вратарь – бегать с мячом при таком росте можно лишь в баскетболе. 208 сантиметров роста, 110 килограмм веса занимают места в воротах бельгийской небогатой команды «Вестерло». Раньше были «Кортрейк», «Стандард» и «Генк», правда, в более статусных клубах ван Хаут чаще сидел на лавке. Ещё был сезон в индийском «Дели Динамос», где Кристоф отыграл целых 14 матчей.