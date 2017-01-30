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Пайет – в Марселе, а Руни летит в Китай? Трансферы и слухи недели

Фарфан приехал в Москву, Пайет и Гуэдеш украсят Лигу 1, а Руни с Пепе ждут в Китае. Последние трансферы и слухи – в нашем обзоре.