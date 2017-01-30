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175 лет назад 2016
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Фарфан, Пайет, Руни, Пепе – в обзоре трансферов и слухов недели
Фото: om.net
Текст: Анатолий Романов

Пайет – в Марселе, а Руни летит в Китай? Трансферы и слухи недели

Фарфан приехал в Москву, Пайет и Гуэдеш украсят Лигу 1, а Руни с Пепе ждут в Китае. Последние трансферы и слухи – в нашем обзоре.
30 января 2017, понедельник. 15:00. Футбол
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Главные трансферы недели

РФПЛ


На минувшей неделе «Краснодар» завершил две сделки. Защитник «Локомотива» Роман Шишкин пополнил состав «быков» на правах аренды до конца сезона, а полузащитник «Эльфсборга» Виктор Клаессон подписал контракт на 3,5 года. Стоимость трансфера шведа – около 2 млн евро.
В ЦСКА вернулся залечивший тяжёлую травму нападающий Аарон Оланаре. Нигериец по договору будет принадлежать «армейцам» в течение 4,5 лет.

Перуанский форвард Джефферсон Фарфан перешёл на правах свободного агента в «Локомотив». «Уфа» объявила о трансферах двух новичков – защитника сборной Молдавии Каталина Карпа, который ранее выступал за румынский «Виторул» и заключил с уфимцами соглашение на три года, а также полузащитника Ивана Пауревича. Вернувшийся из «Хаддерсфилд Таун» хорват подписал контракт на 3,5 года. «Оренбург» арендовал у «Томи» защитника Максима Бордачёва и на три сезона стал обладателем прав на нападающего «Виктории Пльзень» и сборной Словакии Михала Дюриша.

Румынский полузащитник Эрик Бикфалви поменял «Томь» на «Урал»: договор игрока с клубом заключён по схеме 2,5+1 год. «Рубин» отдал в аренду «Грассхопперу» защитника Эмиля Бергстрёма, «Крылья Советов» вернули итальянскому «Карпи» арендованного летом нападающего Джерри Мбакогу. «Анжи» окончательно покинули защитники Седрик Ямбере, полузащитники Лоренцо Эбесилио (оба ушли в АПОЭЛ), Иван Маевский («Астана») и Амаду Мутари («Ференцварош»). В то же время махачкалинский клуб договорился о продлении аренды нападающего донецкого «Шахтёра» Филиппа Будковского.
Дортмундская «Боруссия» выиграла у «Реала» борьбу за «нового Ибрагимовича» – 17-летнего нападающего сборной Швеции Александра Исака. АИК заработал на продаже Исака около 10 млн евро.

Франция


«ПСЖ» объявил о переходе нападающего «Бенфики» и сборной Португалии Гонсалу Гуэдеша. 20-летний игрок, которого сравнивают на родине с Криштиану Роналду, подписал контракт до лета 2021-го, а его трансфер обошёлся в 30 млн евро. Защитник Патрис Эвра покинул «Ювентус» и подписал контракт на полтора года с «Марселем». Помимо того, в воскресенье «Вест Хэм» подтвердил, что согласился отпустить в «Марсель» полузащитника Димитри Пайета за сумму около 30 млн евро. Матьё Бодмер попрощался с «Ниццей», став как минимум до конца этого сезона игроком «Генгама».

Германия


Дортмундская «Боруссия» выиграла у «Реала» борьбу за «нового Ибрагимовича» – 17-летнего нападающего сборной Швеции Александра Исака. АИК заработал на продаже Исака порядка 10 млн евро. Тем временем «Боруссию» покинул защитник Невен Суботич, арендованный до лета 2017 года «Кёльном». В Бундеслиге продолжит карьеру и нападающий Боян Кркич: «Майнц» арендовал его у «Сток Сити» до конца сезона. Нападающий «Хоффенхайма» Эдуардо Варгас покинул Европу и стал игроком мексиканского клуба «Тигрес».

Англия


Две сделки совершил за прошедшие семь дней «Уотфорд». Во-первых, «шершни» арендовали до конца сезона нападающего «Милана» М’Байе Ньянга. Сообщается, что по условиям соглашения «Уотфорд» должен будет выкупить 22-летнего игрока за 18 млн евро, если Ньянг забьёт не менее 10 голов в АПЛ. Кроме того, в «Уотфорд» перебрался аргентинский форвард «Фиорентины» Мауро Сарате. «Халл Сити» арендовал до лета сербского полузащитника «Ливерпуля» Лазара Марковича. Наконец, «Сандерленд» подписал контракт с 34-летним защитником Джолеоном Лескоттом. Бывший игрок сборной Англии находился в статусе свободного агента после ухода из греческого АЕК.

Испания


Нападающий дортмундской «Боруссии» Адриан Рамос продан в «Чунцин Лифань» за 12 млн евро, но присоединится к китайской команде только по окончании сезона-2016/17. Сейчас же немецкий клуб отдал Рамоса в аренду до лета «Гранаде». «Лас-Пальмас» арендовал на полтора сезона у «Гамбурга» полузащитника Алена Халиловича. Интересно, что 20-летний хорват входил также в сферу интересов ЦСКА и «Краснодара».

Италия


Нападающий «Эвертона» Херард Деулофеу будет выступать за «Милан». Аренда 22-летнего испанца рассчитана до лета 2017-го. Шведский полузащитник Оскар Хильемарк, на которого претендовал «Спартак», поменял «Палермо» на «Дженоа». Его трансфер оформили как аренду с обязательным выкупом. На таких же условиях полузащитник «Эмполи» Риккардо Сапонара перешёл в «Фиорентину». «Рома» арендовала до конца текущего сезона полузащитника «Лиона» Клемана Гренье. Если игра француза устроит Лучано Спаллетти, то римляне воспользуются правом выкупа его трансфера.
«Зенит» до закрытия зимнего трансферного окна может приобрести защитника «Челси» Бранислава Ивановича и полузащитника ПСВ Дэви Проппера.

Главные слухи недели

РФПЛ


«Зенит» до закрытия зимнего трансферного окна может приобрести защитника «Челси» Бранислава Ивановича и полузащитника ПСВ Дэви Проппера. По данным зарубежных СМИ, серб перейдёт в петербургский клуб бесплатно, а вот за голландца придётся выложить около 20 млн евро. В случае подписания контракта с Ивановичем «Зенит» будет готов отпустить в «Вест Бромвич» защитника Николаса Ломбертса, за которого англичане предлагают 5,8 млн евро.

«Спартак» заинтересован в возвращении на родину из чешской «Спарты» Вячеслава Караваева и собирается заплатить за защитника 3 млн евро. Помимо того, красно-белым приписывают интерес к ганскому нападающему «Аустрии» из Лустенау Рафаэлю Двамене. Нападающий «Эйпена» Анри Оникуру – одна из трансферных целей ЦСКА. Игрок рассказал в интервью, что бельгийский клуб убеждает его принять предложение из России, однако сам Оникуру против варианта с «армейцами».

Тем временем нападающего ЦСКА Ласина Траоре ждут в «Бешикташе» и «Спортинге» из Хихона. Английские «Халл Сити» и «Кристал Пэлас» стремятся заполучить полузащитника «Рубина» Янна М’Вила. Казанцы могут продать француза за 14 млн евро. «Уфа» оформляет аренду голкипера «Анжи» Александра Беленова, по слухам, в уфимском клубе могут также оказаться полузащитник Александр Рязанцев и нападающий Александр Кержаков из «Зенита» и нападающий «Спартака» Денис Давыдов. Тульский «Арсенал» договаривается об аренде полузащитника «Краснодара» Дмитрия Торбинского и пристраивает Эммануэля Фримпонга. Ганский хавбек, скорее всего, окажется в шведском «Эскилстуне», но пока стороны ещё не уладили детали соглашения.
Тем временем нападающего ЦСКА Ласина Траоре ждут в «Бешикташе» и «Спортинге» из Хихона.

Китай


«Манчестер Юнайтед» готов продать в Китай Уэйна Руни, ставшего недавно лучшим бомбардиром в истории клуба. За трансфер 31-летнего нападающего манкунианцы могут получить 140 млн фунтов стерлингов, а сам Руни, по всей видимости, станет самым высокооплачиваемым игроком мира. Ждут в Китае и защитника «Реала» Пепе. Планируется, что летом победитель Евро-2016 подпишет контракт с «Хэбей Чайна Форчун» и будет зарабатывать 15 млн евро в год – это в три раза больше того, что он зарабатывает в Мадриде. Ещё в начале минувшей недели прошла информация об интересе в Китае к нападающему «Зенита» и сборной России Артёму Дзюбе. Сообщалось, что «Тяньцзинь Цюаньцзянь», купивший этой зимой Акселя Витселя, сделал запрос в петербургский клуб и по поводу трансфера Дзюбы. О размере предложения китайцев неизвестно. Помимо зенитовца в «Тяньцзинь Цюаньцзянь» может оказаться нападающий «Лестера» Ислам Слимани, за которого предлагают около 44,5 млн евро.

Англия


«Челси» и «Манчестер Юнайтед» заинтересованы в возвращении в английскую Премьер-лигу валлийского форварда Гарета Бэйла. По данным газеты Marca, оба клуба готовы заплатить за него «Реалу» рекордную сумму — 200 млн евро. В «Челси» кроме Бэйла хотят приобрести голкипера «Севильи» Сальваторе Сиригу и нападающего «Сассуоло» Доменико Берарди, а ещё держат «на карандаше» защитника ЦСКА Марио Фернандеса. Возможно, РПФЛ на АПЛ поменяет и защитник «Спартака» Сердар Таски: переговоры о его аренде в «Саутгемптон» продолжаются.

Италия


Несколько трансферов готовит «Ювентус». Туринский клуб сделал новое предложение «Лиону» по поводу полузащитника Корентина Толиссо, согласившись заплатить требуемые 40 млн евро. Полузащитник «Вольфсбурга» Луис Густаво может перейти в «Ювентус» на правах аренды, чемпион Италии получит право выкупить трансфер бразильца за 15 млн евро. При этом туринский клуб, по-видимому, расстанется с полузащитником Эрнанесом, на которого претендует «Дженоа». «Сампдория» расторгла контракт с Антонио Кассано, 34-летнего форварда хочет «приютить» «Фиорентина».

Испания


«Реал» собирается переманить к себе голкипера «Челси» Тибо Куртуа. Мадридский клуб предложил за бельгийского голкипера 30 млн евро. Кроме того, испанские СМИ сообщили, что «Реал» на пару с «Барселоной» претендует на 18-летнего нападающего итальянской «Специи» Абдуллахи Сулеймана. «Лас-Пальмас» договорился с «ПСЖ» об аренде бывшего нападающего «Королевского клуба» Хесе, осталось дождаться официального подтверждения сделки.

Германия


«Вольфсбург» пытается приобрести нападающего мадридского «Атлетико» Алессио Черчи. Итальянец может быть продан до закрытия зимнего трансферного окна, однако сумма трансфера пока неизвестна. «Байер» нацелен на покупку одного из лучших снайперов нынешней Лиги Европы – 19-летнего нападающего бельгийского «Генка» Леона Бэйли, которым ранее интересовался «Спартак».

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Трансферы
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