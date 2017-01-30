Как выглядят стадионы за 500 дней до старта чемпионата мира

Москва
Стадионы: «Спартак», «Лужники»
В Москве матчи чемпионата мира примут сразу два стадиона — на «Открытие-Арене» состоятся четыре игры группового турнира и встреча 1/8 финала. Стадион уже активно эксплуатируется, но перед Кубком конфедераций его незначительно реконструируют.
Что касается главной арены ЧМ – «Лужников», то сдать арену планируется в марте 2017 года. 10 дней назад на стадионе смонтировали систему освещения газона, всего было установлено 348 прожекторов. Кроме того, в ходе реконструкции кровлю стадиона «Лужники» планируется превратить в огромный медиаэкран, площадь которого составит 39 квадратных метров.
Инфраструктура
Заместитель руководителя департамента национальной политики и межрегиональных связей Константин Горяинов заявил, что летом 2018 года Москва будет готова принимать до миллиона туристов в месяц. Москва запланировала увеличить номерной фонд гостиниц до 30 тысяч мест. С начала этого года уже открыты 4 новые гостиницы общей площадью около 60 тысяч кв. м. Всего на 2017 год запланировано открытие 10 отелей. Оставшиеся 6 будут введены в эксплуатацию до конца года.
Что касается транспортной системы, заммэра Москвы Максим Ликсутов сообщил, что инфраструктура к ЧМ практически готова: «Москва будет принимать самые важные и крупные матчи чемпионата мира. Мы готовимся, многое уже сделано, практически завершена подготовка транспортной системы».
Готовятся к чемпионату мира и столичные аэропорты – в Домодедово строится второй терминал, который увеличит пропускную способность на треть, собираются увеличить пропускную способность и во Внуково. В недавно открывшемся аэропорте Жуковский запланировано строительство нового терминала – в будущем он будет ориентирован на лоукостеров. В Шереметьево появится новая взлётно-посадочная полоса
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Фото: РИА Новости
Стадион «Открытие Арена»
Санкт-Петербург
Стадион: «Крестовский»
Строительство стадиона в Питере обсуждается уже не первый год. Наконец, судя по всему, злоключения на Крестовском подходят к концу – уже 22 февраля на арене планируется провести тестовое мероприятие на 30 тысяч человек. Предположительно – рок-концерт. В конце февраля принимать стадион будут представители ФИФА, а в апреле «Зенит» проведёт на новой арене первые матчи.
Инфраструктура
Реконструкция аэропорта Пулково уже завершена. В город гости и туристы будут доставляться с помощью специальных автобусов-шаттлов. В марте планируется ввести в эксплуатацию новую станцию метро «Новокрестовская», благодаря которой можно будет быстро добираться до стадиона. Пропускная способность составит 29 пар поездов в час, а суточный объём пассажирских перевозок на первый период эксплуатации — 761 тыс. пассажиров.
Как считает глава петербургского комитета по развитию туризма Андрей Мушкарев, Финляндия может составить конкуренцию местным отелям в плане приёма гостей во время чемпионата мира. В комитете, однако, подчёркивают, что городская туриндустрия полностью готова к проведению мундиаля.
Фото: Юрий Сидоренко
Стадион «Крестовский»
Сочи
Стадион: «Фишт»
По сообщениям пресс-службы Краснодарского края, арена готова на 99% и в марте будет готова принять товарищеский матч Россия — Бельгия. Завершены строительно-монтажные работы, проведена проверка работоспособности энергообеспечивающих систем, выполнен ремонт в рамках мероприятий по восстановлению нереконструируемой части стадиона. Предполагается установить новое оборудование и изменить некоторые архитектурные решения. В частности, вместимость стадиона будет увеличена до 45 тысяч человек.
«Стадион в Сочи будет сдан в первой декаде февраля, это 100 процентов. Там сейчас идут работы, связанные с доделкой временных трибун, информационных систем, коммуникаций. Ведутся работы по инженерной оснащённости», — заверил Виталий Мутко.
Инфраструктура
В плане инфраструктуры в Сочи проблем было немного – ещё во время подготовки к Олимпиаде-2014 в городе были построены гостиницы, реконструирован аэропорт, терминал для приёма круизных судов, было построено более 200 км железнодорожных путей, 54 автомобильных моста и 22 тоннеля. Однако в планах – продолжить реконструкцию инфраструктуры и повысить качество услуг гостиничной схемы.
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Фото: РИА Новости
Стадион «Фишт»
Казань
Стадион: «Казань-Арена»
Как сообщил министр спорта Татарстана Владимир Леонов, все необходимые процессуальные вопросы, связанные с реновацией поля, завершены ещё в прошлом году, они полностью аттестованы представителями ФИФА и оргкомитета. В данный момент поддерживается нормативное состояние поля для его дальнейшего «пробуждения» после зимы и подготовки к весенним играм Премьер-лиги и Кубку конфедераций.
Инфраструктура
Город будет брендирован в стилистике Кубка конфедераций и чемпионата мира, готовятся базы команд и тренировочные поля. По заверениям Леонова, всё идёт с опережением графика. Около стадиона уже началось возведение временной инфраструктуры для Кубка конфедераций. Аэропорт Казани не нуждается в дополнительных инвестициях – после реконструкции перед Универсиадой и чемпионатом мира по водным видам спорта городская транспортная система полностью готова к мундиалю. По сообщениям председателя комитета Госсовета Татарстана по экономике Рафиса Бурганова, для увеличения пропускной системы аэропорта есть всё необходимое.
Стадион: «Казань-Арена»
Нижний Новгород
Стадион: «Нижний Новгород»
Усилия рабочих, задействованных на строительстве, в данный момент направлены на монтаж крыши стадиона. Смонтировано более 7200 тонн металлоконструкций, продолжается монтаж инженерных систем заземления, пожаротушения, дымоудаления, вентиляции, сети отопления и водопровода.
Проложено более 8,5 км труб внутриплощадочных инженерных сетей, по которым будет обеспечиваться водо- и теплоснабжение новой арены, а также водоотведение. Всего будет проложено более 10,8 км труб. По всем 18 зданиям входных групп полностью завершено бетонирование несущих железобетонных конструкций. Входные группы – это контрольно-пропускные пункты для посетителей стадиона, через них будет организован проход зрителей на стадион.
Во всех секторах ведутся работы по устройству стен и внутренних перегородок. Начались работы подготовительного этапа для последующего монтажа лифтового оборудования. Работы на стройке ведутся круглосуточно. Строительно-монтажные работы на объекте будут завершены к декабрю 2017 года».
Инфраструктура
Губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев сообщил, что аэропорт города сдан в эксплуатацию и в 2017 году начнёт принимать международные рейсы. Аэропорт с городом соединит большая магистраль.
«Объёмы, которые регион взял на себя, впечатляют, — сказал Виталий Мутко, посетивший недавно область. — В целом мы довольны подготовкой региона. Выполнен огромный объём работ, но ещё многое предстоит сделать. Сложные проекты не бывают беспроблемными. Есть вопросы по ряду объектов».
Фото: Павел Сбитнев
Стадион: «Нижний Новгород»
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Волгоград
Стадион: «Волгоград-Арена»
Уже полностью завершено возведение монолитных конструкций здания и трибун, уложено более 120 тысяч кубометров железобетона. Строители приступили к возведению пешеходной галереи, которая опоясывает стадион, началось устройство центральной лестницы шириной 123 метра. Заканчивается монтаж металлоконструкций фасада и его «короны», идёт подготовка к сборке вантовой системы кровли. Продолжается возведение билетных касс, павильонов, входных групп, обустройство внешних и внутренних инженерных сетей. Начались отделочные работы в подтрибунных пространствах. Работы по возведению стадиона идут круглосуточно, на площадке задействовано более тысячи человек. Завершить строительно-монтажные работы на объекте планируется до конца 2017 года.
Инфраструктура
Федеральная и региональная программы подготовки Волгограда к ЧМ-2018 включают 65 мероприятий. 11 из них уже полностью выполнены, в том числе построены две новые гостиницы, вертолетная площадка для транспортировки экстренных больных, новый пассажирский терминал в волгоградском аэропорту, завершён первый этап реконструкции взлётно-посадочного комплекса.
В 2017 году предстоит завершить 26 мероприятий. Например, планируется сдать в эксплуатацию рокадную дорогу, которая возводится вдоль Волги одновременно с берегоукрепительными сооружениями. Будет сдана гостиница, три тренировочные площадки, завершится реконструкция шоссе Авиаторов, которое соединяет аэропорт с центром Волгограда. Также планируется ввести вторую очередь модернизированного аэродромного комплекса.
Фото: Николай Лукьяненко
Стадион: «Волгоград-Арена»
Ростов
Стадион: «Ростов-Арена»
На стадионе «Ростов-Арена» завершено устройство нижнего слоя футбольного поля — бетонной плиты. Также в основании поля будут сконструированы дренажные и инженерные системы. Уже ведутся штукатурные и электромонтажные работы, монтаж систем канализации, водо- и теплоснабжения нового стадиона, устанавливаются двери и лифты. Интересно, что арбитражный суд Москвы на днях вынес решение в пользу министерства строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области по иску к заказчику-застройщику стадионов к чемпионату мира по футболу 2018 «Спорт-Инжиниринг». Министерство требовало от застройщика «Ростов-Арены» выплатить сумму в размере 15,8 млн руб. в качестве неустойки за нарушение сроков выполнения работ на стадионе. При этом застройщик обратился с ответным иском 375 тыс. рублей за просрочку оплаты работ. Суд удовлетворил иски обеих сторон.
Арас Агаларов, «Крокус Групп», генподрядчик стадиона в Ростове:
— Судя по тому, что мы сегодня видим на строительной площадке, есть все шансы, что к лету «Ростов-Арена» будет сдана. Опережение сегодня не три и не полтора месяца, а значительно больше: минимум на полгода. И в этом году стадион будет стоять в фасаде под кровлей, мы приступим к черновому, так сказать, благоустройству. А уже летом благоустройство будет завершено и достроен стадион в целом: останутся мелкие доводки, которые на других стадионах будут делать в 2018 году. У нас этих работ не будет.
Инфраструктура
В отличие от других городов, в Ростове аэропорт «Южный» строится с нуля – это первый аэровокзал России за последние 25 лет, возводимый с нуля. Перед началом ЧМ-2018 строительство будет закончено. В городе создана специальная комиссия, которая будет проверять все строящиеся объекты, в том числе и гостиницы – к началу чемпионата мира общее количество гостиничных номеров различной звёздности должно будет достичь восьми тысяч. Кроме того, планируется реконструировать набережную города, будет создано около восьми тысяч парковочных мест и велосипедные дорожки.
Самара
Стадион: «Самара Арена»
На стадионе «Самара Арена» ведутся работы по устройству витражей и остеклению. Продолжается монтаж временных поддерживающих и основных металлоконструкций. По состоянию на 20 января семь из 32 консолей купола установлены полностью, ведутся работы по ещё четырём. Осуществляется кладка внутренних перегородок, устройство системы вентиляции, формируется тепловой контур стадиона. Благодаря выполненным работам по котельной и теплотрассе тепло заведено в контур стадиона, что позволило начать отделочные работы внутренних помещений. Все объекты обеспечены финансированием. Рядом с «Самара Ареной» появятся пожарное депо на шесть машино-выездов, здание МВД и разворотное кольцо трамвая.
Инфраструктура
На площадках у стадиона «Самара Арена» активно возводятся административно-бытовые здания, которые планируется построить к началу лета 2017 года, тогда же возобновятся работы по устройству футбольных полей. В рамках выполнения рекомендаций консультанта FIFA, газон на всех площадках должен быть выращен к августу текущего года. Ведётся реконструкция одной из главных магистралей города – Московского шоссе со
строительством двух транспортных развязок. Оно ведёт в направлении важных региональных и федеральных дорог, а также – соединяет центр Самары с новым стадионом, на котором пройдут игры чемпионата мира по футболу FIFA 2018™. На всём протяжении обновлённого шоссе создаются две проезжие части с разделительной полосой. Организуются боковые проезды, на которых расположится полоса для доступа к прилегающей территории и выделенная полоса для общественного транспорта. Здесь также планируются лоты для парковки автомобилей. По обе стороны дороги создаются велодорожки и широкие тротуары, высаживаются деревья и кустарники.
Фото: Виктор Мешалкин
Стадион: «Самара Арена»
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Екатеринбург
Стадион: «Центральный»
В Екатеринбурге реконструируют стадион «Центральный», построенный ещё в 1956 году. Сейчас на объекте уже практически завершены бетонные работы. В начале ноября был закончен монтаж внешнего кольца крыши.
Генеральный директор компании-застройщика «Синара-Девелопмент» Тимур Уфимцев уверяет, что работы идут с опережением графика:
— За год до открытия работы по заливке бетона на стадионе в Екатеринбурге завершены на 95%. Оставшиеся 5% — это непринципиальные конструкции, которые никак не влияют на дальнейшее строительство. Мы идём с небольшим опережением графика: установлены оба кровельных кольца, идёт сборка временных трибун, отделка подтрибунных помещений и на некоторых участках даже фасадные работы.
Инфраструктура
По словам замглавы администрации Сергея Тушина, инфраструктура будет готова даже раньше срока. Однако город может не уложиться в сроки реконструкции улично-дорожной сети. В рамках подготовки транспортной инфраструктуры город уже закупил 109 автобусов, ещё 60 будет закуплено до конца года. Также будет реконструирован аэропорт Кольцово, на котором будет увеличена взлётно-посадочная полоса.
Фото: РИА Новости
Стадион: «Центральный»
Саранск
Стадион: «Мордовия Арена»
Стадион «Мордовия Арена» планируется сдать в декабре 2017 года. Сейчас ряд работ – по временным сооружениям, монолиту и сваям – завершён на 100%. Почти наполовину выполнен монтаж внутренних инженерных систем.
— Мы каждый день наблюдаем, как стадион строится и меняется буквально на глазах, как он приобретает свой облик, который многим уже хорошо знаком по проекту, фотографиям и 3D-презентациям, — заявил генеральный директор АНО «Дирекция города-организатора Саранска по подготовке и проведению чемпионата мира по футболу — 2018» Алексей Плешачков.
Инфраструктура
Успешно реализуется строительство гостиничной инфраструктуры. В этом году ожидается сдача трёх объектов гостиничной отрасли. В шаговой доступности от стадиона строится гостинично-жилой комплекс «Тавла», который имеет продуманную программу наследия и примет клиентские группы ФИФА во время чемпионата мира. После проведения чемпионата гостиничный комплекс преобразуется в жилой, и квартиры будут доступны для покупателей.
Большая работа проделана по подготовке транспортной инфраструктуры. В декабре 2016 года было завершено строительство последнего планового объекта дорожной инфраструктуры к чемпионату – развязки на пересечении улиц Севастопольской и Красной. Месяцем ранее открылась дорога до аэропорта. Продолжается реконструкция Саранского аэропорта. Сегодня налицо заметное продвижение и по федеральной, и по региональной части реконструкции. Идёт активное обновление пассажирского транспорта — во время игр будут работать автобусы-шаттлы городского класса.
Стадион: «Мордовия Арена»
Калининград
Стадион: «Калининград»
Строители приступили к формированию несущей плиты основания поля на стадионе в Калининграде. Также ведутся работы по установке элементов заполнения между смонтированными кровельными блоками. После матчей чемпионата мира стадион планируется трансформировать в многофункциональный культурно-деловой комплекс, а вместимость арены сократится с 35 до 25 тысяч зрителей. Завершение строительства запланировано на конец 2017 года.
Инфраструктура
В Калининграде продолжается реконструкция двух тренировочных площадок, в марте начнётся строительство третьей площадки и поля в Светлогорске, где будет базироваться одна из сборных. Восточная эстакада и Северный обход – два проекта, которые серьёзно улучшат транспортную систему города, — идут с опережением графика. В марте же начнётся строительство улично-дорожной сети у строящегося стадиона. Также планируется масштабная реконструкция аэропорта Храброво, которая включает два этапа – работы на взлётно-посадочной полосе курирует Росавиация, реконструкцией самого терминала ведётся за счёт собственника. Работы планируется завершить в четвёртом квартале 2017 года.
Фото: Глеб Волошин
Стадион: «Калининград»
В статье использованы материалы ТАСС, «Известий» и «Р-Спорт».