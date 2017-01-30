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175 лет назад 2016
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Кайл Квинси
Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»
Текст: Михаил Георгиев

Дорогой ты наш Квинси! Самые ценные игроки РФПЛ

В свежем рейтинге самых дорогих футболистов чемпионата России сменился лидер.
30 января 2017, понедельник. 20:00. Футбол
Эксперты портала transfermarkt.de в среднем дважды в год проводят «переоценку» футболистов – летом и зимой. В расчёт принимается множество факторов – таких, как возраст игрока, личная статистика, перспектива роста. Понятно, что цифры в подобных рейтингах достаточно условны и чаще всего отличаются от реальных трансферных сумм. Но при этом даже знатоки рынка признают их право на жизнь.
По крайней мере, динамику прогресса, равно как и регресса, того или иного исполнителя они наглядно демонстрируют. Предлагаем вашему вниманию свежий «топ» самых дорогостоящих участников чемпионата России.

10. Артём Дзюба («Зенит») – € 9 млн


Сложно сказать, выиграл ли «Зенит» в целом от замены одной бразильской «семёрки» на другую, но персонально Дзюбе она на пользу не пошла. Пока, по крайней мере. Если год назад на этом отрезке Артём наколотил полдюжины мячей в Лиге чемпионов, то в текущей Лиге Европы ещё не забивал. Ничем особенным не отметился Дзюба и на главном турнире года для сборных. В результате рыночная стоимость бомбардира незначительно, но снизилась – с 10 до 9 млн евро.

9. Понтус Вернблум (ЦСКА) – € 9 млн


Три года цена «армейского» шведа стабильно держалась на отметке «10 000 000». Неудачная кампания ЦСКА в Лиге чемпионов привела к удешевлению Вернблума на один миллион. Да и годы берут своё – в 30 лет сложно рассчитывать на подорожание.
Понтус Вернблум
Фото: Александр Мысякин, "Чемпионат"

Понтус Вернблум

8. Олег Шатов («Зенит») – € 10 млн


Ещё полгода тому Шатов котировался на уровне 14 млн. Травмы и неудача в составе сборной на Евро-2016 «съели» почти треть от этой суммы.

7. Фёдор Смолов («Краснодар») – € 10 млн


Не случись коллективного провала во Франции, рост стоимости Смолова был бы ещё более впечатляющим. Он один из немногих «сборников», кто вправе занести себе 2016 год в актив. Стабильно результативная игра в клубе перевесила неубедительное выступление в национальной команде. Достаточно сказать, что на момент перехода в «Краснодар» Смолов оценивался в четыре раза дешевле. 10 млн – это минимум, на который может рассчитывать Сергей Галицкий, если вдруг надумает его продать.
Фёдор Смолов
Фото: Александр Мысякин, "Чемпионат"

Фёдор Смолов

6. Фернандо («Спартак») – € 12 млн


Бразильский опорник удивительно гармонично вписался в красно-белый ансамбль. Как следствие – рост рыночной стоимости. Миллион за полгода – неплохой прирост. С Фернандо «Спартак» определённо не прогадал.

5. Игорь Акинфеев (ЦСКА) — € 12 млн


Невзирая на огорчительное лето со сборной и осень – с клубом, Акинфеев остаётся самым дорогим вратарём Премьер-Лиги. Было время, когда гипотетическая стоимость Игоря достигала «двадцатки», но и нынешние 12 млн в свете нескольких серьёзных травм Акинфеева – более чем приличный ценник.

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10 млн – это минимум, на который может рассчитывать Сергей Галицкий, если вдруг надумает продать Смолова.

4. Сердар Азмун («Ростов») – € 13 млн


Иранский нападающий был и остаётся самым ценным активом «Ростова». С момента прихода в донской клуб стоимость Азмуна подскочила более чем на 10 млн – с 2,5 млн летом 2015-го до нынешних 13 млн. Голы в ворота «Атлетико» и «Баварии» повысили привлекательность Сердара в глазах континентальных грандов, а вместе с нею – стоимость игрока.

3. Алан Дзагоев (ЦСКА) – € 14 млн


Ещё три с половиной года назад эксперты оценивали Дзагоева более чем в 20 млн евро. Теперь выручить за него такие деньги ЦСКА едва ли удастся. Тем не менее он остаётся одним из наиболее реальных претендентов на отъезд в Европу среди российских игроков, и этого желания, испытать себя за рубежом, давно не скрывает.

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2. Марио Фернандес (ЦСКА) – € 15 млн


Из игроков с российским паспортом – а «армейский» бразилец обзавёлся им в прошлом году благодаря указу президента страны – Фернандес пользуется, возможно, наибольшим спросом на отечественном и международном рынках. Неспроста же его фамилия фигурирует в трансферных сводках в контексте то «Спартака», то «Барселоны». Если на ком сегодня ЦСКА и реально заработать, так это на Марио. Но тут нужно учесть, что и раскошелиться на него Евгению Гинеру пришлось изрядно – на 10 млн евро.
Фернандес
Фото: Денис Тырин, "Чемпионат"

Фернандес

1. Квинси Промес («Спартак») – € 18 млн


Промес – образец добросовестного отношения к себе и команде, пример для подражания не только приезжей, но и отечественной молодёжи. Тот редкий случай, когда легионер не дешевеет в России, а, напротив, дорожает. За два с половиной года в «Спартаке» Квинси почти втрое прибавил в цене (с 6,5 до 18 млн) и возглавил рейтинг самых дорогостоящих участников РФПЛ.

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Алан Дзагоев Артём Дзюба Игорь Акинфеев Квинси Промес Лукас Фернандо Марио Фернандес Олег Шатов Понтус Вернблум Сердар Азмун Фёдор Смолов
Новости. Футбол
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