Дорогой ты наш Квинси! Самые ценные игроки РФПЛ

10. Артём Дзюба («Зенит») – € 9 млн

9. Понтус Вернблум (ЦСКА) – € 9 млн

Фото: Александр Мысякин, "Чемпионат" Понтус Вернблум

8. Олег Шатов («Зенит») – € 10 млн

7. Фёдор Смолов («Краснодар») – € 10 млн

Фото: Александр Мысякин, "Чемпионат" Фёдор Смолов

6. Фернандо («Спартак») – € 12 млн

5. Игорь Акинфеев (ЦСКА) — € 12 млн

10 млн – это минимум, на который может рассчитывать Сергей Галицкий, если вдруг надумает продать Смолова.

4. Сердар Азмун («Ростов») – € 13 млн

3. Алан Дзагоев (ЦСКА) – € 14 млн

2. Марио Фернандес (ЦСКА) – € 15 млн

Фото: Денис Тырин, "Чемпионат" Фернандес

1. Квинси Промес («Спартак») – € 18 млн

Эксперты портала transfermarkt.de в среднем дважды в год проводят «переоценку» футболистов – летом и зимой. В расчёт принимается множество факторов – таких, как возраст игрока, личная статистика, перспектива роста. Понятно, что цифры в подобных рейтингах достаточно условны и чаще всего отличаются от реальных трансферных сумм. Но при этом даже знатоки рынка признают их право на жизнь.По крайней мере, динамику прогресса, равно как и регресса, того или иного исполнителя они наглядно демонстрируют. Предлагаем вашему вниманию свежий «топ» самых дорогостоящих участников чемпионата России.Сложно сказать, выиграл ли «Зенит» в целом от замены одной бразильской «семёрки» на другую, но персонально Дзюбе она на пользу не пошла. Пока, по крайней мере. Если год назад на этом отрезке Артём наколотил полдюжины мячей в Лиге чемпионов, то в текущей Лиге Европы ещё не забивал. Ничем особенным не отметился Дзюба и на главном турнире года для сборных. В результате рыночная стоимость бомбардира незначительно, но снизилась – с 10 до 9 млн евро.Три года цена «армейского» шведа стабильно держалась на отметке «10 000 000». Неудачная кампания ЦСКА в Лиге чемпионов привела к удешевлению Вернблума на один миллион. Да и годы берут своё – в 30 лет сложно рассчитывать на подорожание.Ещё полгода тому Шатов котировался на уровне 14 млн. Травмы и неудача в составе сборной на Евро-2016 «съели» почти треть от этой суммы.Не случись коллективного провала во Франции, рост стоимости Смолова был бы ещё более впечатляющим. Он один из немногих «сборников», кто вправе занести себе 2016 год в актив. Стабильно результативная игра в клубе перевесила неубедительное выступление в национальной команде. Достаточно сказать, что на момент перехода в «Краснодар» Смолов оценивался в четыре раза дешевле. 10 млн – это минимум, на который может рассчитывать, если вдруг надумает его продать.Бразильский опорник удивительно гармонично вписался в красно-белый ансамбль. Как следствие – рост рыночной стоимости. Миллион за полгода – неплохой прирост. С Фернандо «Спартак» определённо не прогадал.Невзирая на огорчительное лето со сборной и осень – с клубом, Акинфеев остаётся самым дорогим вратарём Премьер-Лиги. Было время, когда гипотетическая стоимость Игоря достигала «двадцатки», но и нынешние 12 млн в свете нескольких серьёзных травм Акинфеева – более чем приличный ценник.Иранский нападающий был и остаётся самым ценным активом «Ростова». С момента прихода в донской клуб стоимость Азмуна подскочила более чем на 10 млн – с 2,5 млн летом 2015-го до нынешних 13 млн. Голы в ворота «Атлетико» и «Баварии» повысили привлекательность Сердара в глазах континентальных грандов, а вместе с нею – стоимость игрока.Ещё три с половиной года назад эксперты оценивали Дзагоева более чем в 20 млн евро. Теперь выручить за него такие деньги ЦСКА едва ли удастся. Тем не менее он остаётся одним из наиболее реальных претендентов на отъезд в Европу среди российских игроков, и этого желания, испытать себя за рубежом, давно не скрывает.Из игроков с российским паспортом – а «армейский» бразилец обзавёлся им в прошлом году благодаря указу президента страны – Фернандес пользуется, возможно, наибольшим спросом на отечественном и международном рынках. Неспроста же его фамилия фигурирует в трансферных сводках в контексте то «Спартака», то «Барселоны». Если на ком сегодня ЦСКА и реально заработать, так это на Марио. Но тут нужно учесть, что и раскошелиться на него Евгению Гинеру пришлось изрядно – на 10 млн евро.Промес – образец добросовестного отношения к себе и команде, пример для подражания не только приезжей, но и отечественной молодёжи. Тот редкий случай, когда легионер не дешевеет в России, а, напротив, дорожает. За два с половиной года в «Спартаке» Квинси почти втрое прибавил в цене (с 6,5 до 18 млн) и возглавил рейтинг самых дорогостоящих участников РФПЛ.