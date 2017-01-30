7 сюжетов, которые порадуют так же сильно, как победа Федерера

Романцев снова будет тренировать “Спартак”

“Лестер” снова выиграет чемпионат Англии

“Лестеру” нужно пройти курсы Слуцкого, чтобы оживить Мусу.

Буффон наконец-то выиграет Лигу чемпионов

Месси наконец-то выиграет что-то со сборной Аргентины

Даже фанаты Роналду должны понять, что Месси пора добиться успеха со сборной.

“Торпедо”, “Ротор”, “Лидс”, “Парма” снова будут классно играть в футбол

“Золотой мяч” получит не Криштиану и не Месси

“Краснодар” станет чемпионом России

В Олега Ивановича нельзя не верить. Ну это как детям не верить в Деда Мороза. Вы не обязаны любить “Спартак”, вы даже можете его ненавидеть. На здоровье. Но Романцев – всё равно фигура культовая. Для всех в России, кто может отличить офсайд от углового. Его “Спартак” – это квинтенсенция умного, творческого футбола, от которого фанатела вся страна.Именно так – вся страна.Понятно, что Романцеву будет тяжело в современном футболе. Он и сам как бы не скрывает: нынешние руководители клубов не для него. Возможно, и сам футбол-2017 не для него. Дикие деньги, безумные трансферы, сумасшедшая гонка за результатом здесь и сейчас — тут не до романтики, стеночек и феерических пресс-конференций.Но увидеть Деда Мороза живьём – это счастье. Снова поверить в него, загадать желание и видеть, как оно сбывается: Олег Иванович снова станет хозяином Тарасовки, “Спартак” снова будет максимизировать короткие пасы, и никто не скажет, что “спартаковский футбол” умер.Потому что Романцев снова оживёт. Для “Спартака” и российского футбола.Ну или хотя бы поборется за медали, а не только заставит говорить: “. Было понятно, что после сказочного сезона команда вернется на своё законное место”.По закону АПЛ “Лестер” должен бороться за выживание. В лучшем случае – гордо шествовать посередине таблицы. Но никак не выигрывать золото. Собственно, такие же правила были для команды Раньери и в прошлом сезоне. Потому успех “лис” и называют “главным чудом в истории европейского футбола”.А почему, собственно, мы должны восхищаться чудом только раз в сто лет? Кто это придумал? Почему мы должны робко подчиняться? Почему “Лестер” не может в следующем сезоне снова выстрелить? Сохранить, обрести прежнюю оборонительную стабильность, пройти курсы Слуцкого, чтобы оживить Мусу, найти новую парочку звезд из ниоткуда? Камбэк “Лестера” в число топ-команд Англии вполне реален. Надо только подождать – как раз полгода, сколько лечил травму Федерер.Девятикратный чемпион Италии. Чемпион мира — 2006. Вице-чемпион Европы-2012. Неплохой “шорт-лист", правда? Как минимум потому, что список это и близко не короткий. А длинный, гордый и вообще потрясающий. Всё это достижения. Достижения, которые итальянец заслужил на 100 процентов. Ладно, чего уж там, на 200. Притом тут не зафиксированы личные – просто потому что призов лучшему вратарю всевозможных турниров у Джиджи так много, что мы бы перечисляли их до 2018-го.Цимес в другом: лишь одного пункта нет в чудесном резюме культового итальянского голкипера — победы в Лиге чемпионов. Буффон дважды рубился в финале, но в 2003-м проиграл “Милану” по пенальти, а в 2015-м — “Барселоне” по игре. Хотя, конечно, Джанлуиджи никому не проигрывал – он сделал для победы всё, но такого значимого трофея в его коллекции нет.Зато у Буффона по-прежнему есть время. Время, чтобы выиграть Лигу чемпионов.Смотри пункт “Буффон”. Ну а что тут описывать – очень похожие истории. Та же диспозиция: великий игрок, выиграл кучу всего, но одного трофея безумно не хватает в его коллекции. Разве что, в отличие от Джиджи, у Месси нет конкретной цели: вот этот турнир – и баста! Остальные вообще не интересуют.Просто не складывается у самого грозного грома в Средиземье со сборной. Понятно, что идеальный сценарий – победа Аргентины в России на ЧМ-2018. Но “какой-нибудь” Кубок Америки тоже сойдёт. Главное – даже если вы хейтеры Месси () и фанаты Роналду, поймите, что Лионелю пора добиться успеха со сборной.Ну вот пора – и всё тут.Ещё один абзац, в котором нельзя не вспоминать Буффона. Кстати, вовсе не потому, что начинал он в “Парме” (хотя и это нам по душе). Дело не в этом: в данной номинации список тоже можно продлевать бесконечно. Потому что в мире десятки, если не сотни клубов, матчами которых мы засматривались в детстве, записывали на VHS, а иностранные вживую и не мечтали увидеть.Но теперь не увидишь и по телевизору – по крайней мере, на высоком уровне. Да, Стрельцов никогда не будет забивать за “Торпедо”, Веретенников, Нидергаус и Есипов не сконструируют ещё красивейших голов, Лукас Радебе не разобьёт сердца фанатов “Спартака”, забив за “Лидс” в Кубке УЕФА, а “Парма” вряд ли выиграет еврокубок.Хотя, стойте, выиграет. Ведь мы голосуем за массовый камбэк вымирающих клубов, которые нам по-прежнему дороги.Разве не здорово?— славна земля-матушка невероятными футболистами! Многие из них выигрывают топ-турниры, забивают важнейшие голы, штампуют удачные действия, восхищают весь мир, не предают свои клубы – наоборот, преданы им.Но “Золотой мяч” никому из них не достаётся. А всё потому что не повезло ребятам. “Родились в эпоху Месси и Роналду”. Хватит, друзья, хватит. В футбол играют, блистательно играют, не только два футболиста. И пора бы это официально задокументировать.Нет, мы в курсе, что это не сильно обрадует болельщиков ЦСКА, “Спартака”, “Зенита” и других российских топ-клубов. Но посмотрите на ситуацию с другой стороны. Победа “Краснодара” – это победа разумного, современного, умного развития футбольного клуба. Победа “Краснодара” – это победа клуба, который не использует государственные деньги и админресурс в любом его виде. Победа “Краснодара” – это победа клуба, который культивирует атакующий, креативный, эффектный футбол. Победа “Краснодара” – это, в конце концов, победа клуба, который никогда не выигрывал чемпионат России.Новый, свежий, приятный почти всем чемпион. Вот и слоган получился – для будущей победы ФК “Краснодар” в чемпионате России по футболу.