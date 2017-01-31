Как Раньери предал Уллоа — в обзоре дня

Руководство «Мордовии» приняло решение уволить главного тренераи директора клубас занимаемых постов, сообщает «Столица С».По информации источника, тренировать саранских футболистов продолжит, а место Бибикова займёт руководитель стадиона «Старт» и Дворца водных видов спортаЧерышев был назначен главным тренером команды в июне 2016 года. «Мордовия» после 24 туров в Футбольной национальной лиге располагается на 18-й строчке в турнирной таблице.Нападающий ЦСКАприступил к тренировкам в общей группе команды, которая проводит сбор в Кампоаморе (Испания), сообщает пресс-служба московского клуба.Ранее сообщалось, что 22-летний нигерийский футболист, который накануне не принял участия в товарищеском матче с датским «Хорсенсом» (4:0), тренировался по индивидуальной программе.ЦСКА объявил о возвращении в клуб Оланаре на прошлой неделе. С игроком был подписан контракт на 4,5 года. Аарон, права на которого принадлежали китайскому «Гуанчжоу Фули», выступал на правах аренды за ЦСКА в сезоне-2015/16. В финальном матче Кубка России с «Зенитом» (1:4), который состоялся 2 мая 2016 года, игрок получил серьёзную травму и более восьми месяцев был вне футбола, однако в январе окончательно залечил своё повреждение.Нападающий московского «Динамо»покинул сбор команды в Белеке за два дня до его окончания, передаёт корреспондент «Чемпионата» Данила Игнатов.«Уезжаю по семейным обстоятельствам», — прокомментировал сам Панченко.Второй учебно-тренировочный сбор «Динамо» пройдёт также в Турции с 7 по 22 февраля. Заключительный сбор команды состоится в России — на базе в Новогорске, в программе значится одна контрольная встреча.Первый официальный матч после зимней паузы «Динамо» сыграет 8 марта со «Спартаком» из Нальчика на «Арене Химки».В апреле нынешнего года «Зенит» проведёт три домашних матча на стадионе «Крестовский». Об этом сегодня сообщил председатель комитета по физической культуре и спорту Северной столицыРанее сообщалось, что «Зенит» откроет стадион на Крестовском острове матчем с «Тереком» или «Краснодаром», которые состоятся в мае, а все дополнительные работы на новой домашней арене «Зенита» завершат до конца апреля 2017 года. В декабре прошлого года арена в Санкт-Петербурге была сдана в эксплуатацию.Также Белов подтвердил, что финал Кубка конфедераций, который Россия примет летом, пройдёт в Санкт-Петербурге.«2 июля пройдёт финал на новом стадионе, поэтому всё внимание приковано к нашему городу в рамках этого соревнования», — цитирует Белова «Росбалт».«Вильярреал» хочет усилить линию нападения во время зимнего трансферного окна. Как сообщает AS, главным кандидатом на эту роль руководство клуба видит форварда «Ростова»Отмечается, что первым шагом для осуществления этого трансфера может стать продажа бразильского нападающего Алешандре Пато, которым интересуются китайские клубы.Ранее в СМИ появлялась информация, что на Азмуна претендуют «Бенфика» и дортмундская «Боруссия». Контракт иранца с «Ростовом» рассчитан до лета 2018 года. В текущем сезоне 21-летний игрок провёл в РФПЛ 14 матчей и забил два мяча.«Ювентус» объявил о переходе форварда «Асколи». 20-летний игрок подписал контракт, рассчитанный до 30 июня 2021 года, информирует сайт туринцев.Сумма трансфера составила € 6 млн, она будет выплачена в течение двух лет. Ещё € 4 млн «Асколи» может получить в виде бонусов. Остаток сезона Орсолини доиграет в «Асколи» на правах аренды.В этом сезоне Серии В форвард забил четыре мяча в 22 матчах (18 — с первых минут).Форвард «Лестер Сити»заявил, что больше не будет играть за «лис», и отметил, что главный тренер клубаего предал.«Я чувствую себя преданным со стороны Раньери. Клуб меня бросил. Больше я не буду играть за них», — цитирует Уллоа Sky Sports.Ранее сообщалось, что Раньери заблокировал уход Уллоа из клуба, а агент футболиста назвал наставника лжецом, объясняя это тем, что он не сдержал обещания. В нынешнем сезоне АПЛ аргентинец принял участие в 12 матчах, но лишь один раз появился на поле в основном составе. На счету Леонардо Уллоа один гол.