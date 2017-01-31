«Давайте дадим всю власть идиотам». Футболисты против Трампа

Венсан Компани

Грегори Гарса

Джоуи Бартон

Робби Роджерс

В английском языке есть выражение «sport is not political», похожее по смыслу с нашим «спорт — вне политики». Но запрос в англоязычном «Гугле» с этой фразой выдаёт неожиданный результат. На первом месте — статья из Википедии с красноречивым заголовком «Спорт и политика». В статье описываются примеры смешения этих общественных явлений, влияния одного на другое и даже намеренных манипуляций.В общем, не стоит удивляться, что выборы президента США, которые раскололи не только Северную Америку, но и Европу, не остались без внимания спортсменов. В основном, конечно, американских, но не только. В ноябре перед началом товарищеского матча между сборными США и Мексики футболисты сфотографировались вместе в знак протеста против стены между странами. Рассказываем про остальных.Испанец, который сейчас играет в «Баварии», а заканчивать карьеру планировал в МЛС, теперь может передумать. Он так и написал: «Кажется, моей мечте сыграть в МЛС приходит конец». Чтобы у читателей твита не было никаких сомнений в причине подобной смены настроения у футболиста, Мартинес поставил хэштег «президентские выборы».Бельгиец был ещё жёстче: «Что за хрень! Давайте дадим всю власть идиотам и посмотрим, что получится. Реалити-шоу нового поколения».Капитан сборной США, один из немногих американских футболистов с солидным опытом игры в Европы («Боруссия» М и «Рома), об избрании Трампа высказался фантастическим образом. Сначала он давал интервью и ответил на вопрос об ограничениях на въезд в США для мусульман. «США всегда были страной, вкоторой рады приветствовать людей из всех уголков мира. Мы предоставляли им возможности, которых у них больше нигде не могло быть. Надеюсь, это сохранится. Хотя, как отец двоих детей, я понимаю, что заботиться в первую очередь об интересах своей страны — это неплохо».Но через несколько часов Майкл понял, что высказался неправильно. Так бывает. Нередко после интервью — и это классический случай — журналисту звонят и говорят: «Я погорячился, надо смягчить». Только здесь было всё наоборот. Брэдли решил, что был недостаточно резок. И добавил огня. Он даже написал пост в «Инстаграме» с разъяснениями.«Я выразился слишком мягко. Когда Трампа избрали президентом, я надеялся, что он изменится, после того как вступит в должность. Что его ксенофобская, женоненавистническая и нарциссическая риторика изменится на более разумную и скромную. Но я ошибся. Запрет на въезд мусульман — это пример поступка человека, который полностью оторван от нашей страны».Чичарито всегда производил впечатление скромного парня. Настолько тихого, что это даже помешало ему закрепиться в топ-клубах. Но и он не остался в стороне. К своему посту он прикрепил стихотворение поэта Хорхе Мендеса, посвящённое законопроекту о строительстве стены на границе между США и Мексикой. Стихотворение называется «По другую сторону стены». К нему Чичарто добавил свой комментарий.«Я горжусь тем, что я мексиканец. Сегодня наша страна едина как никогда. Да здравствует Мексика!»Легенда «МЮ» и «галактико» живёт на два дома — в Майями и Лондоне, проводя большую часть времени с семьёй на британских островах. Но и он не остался в стороне от выборов президента США. Дэвид был лаконичен: опубликовал в «Инстаграме» пост с поддержкой «женского марша» против Трампа. Такое же фото выложила и Виктория Бекхэм, но она этим не ограничилась и опубликовала также свою фотографию с дочерью Харпер. На фото они обнимаются, а подпись сообщает: «Мы с гордостью поддерживаем всех женщин мира».Полузащитник сборной США играет в Мексике за «Тихуану». В отличие от всех вышеупомянутых комментаторов, его могут лично затронуть некоторые решения Трампа. Вот как футболист прокомментировал новость о возможном строительстве стены: «Это будет трудно. Я живу в Тихуане и буду приходить на пляж, разделённый стеной. Люди по обе стороны стены будут обниматься или обмениваться рукопожатиями через стену. На это будет тяжело смотреть». А журналисту издания «Лос-Анджелес Таймс» Гарса сообщил, что планирует вернуться в Америку.Кстати, он отреагировал и на итоги голосования. В «Твиттере» он написал: «Сейчас мексиканцы думают: «Т-о-о-о-о-о-лько не это!». И американцы думают: «Только не это»!«Президент Трамп! Такое возможно только в Америке».Роджерс — бывший игрок «Лидс Юнайтед», а также первый футболист в США, открыто заявивший о своей гомосексуальной ориентации. На президентских выборах голосовал не за Трампа. С момента выборов он ведёт в своём «твиттере» что-то вроде отсчёта событий. Сначала выразил поддержку актрисе, которая на церемонии вручения «Золотого глобуса» раскритиковала Трампа и назвала президента США лжецом. 17 января Роджерс отреагировал на известие о предстоявшем разговоре между Трампом и Путиным следующим постом: «Союз Трампа с Путиным вызывает страх. Давайте не забывать, что Путин убивает журналистов, которые защищают равенство и свободу».Чуть позже случилось новое разочарование: с официального сайта Белого дома исчез раздел, посвящённый ЛГБТ-сообществу. Футболист отреагировал новым постом: «Дональд Трамп убрал с сайта раздел ЛГБТ. Исчезли также упоминания о борьбе с глобальным потеплением. Хорошей пятницы вам всем».Ирландский футболистопубликовал фотографию Трампа с подписью под ней «2016-й — год клоуна». Отметились постами в соцсетях также американские футболисты, футболисткаЕсть, правда, один футболист, который демонстративно не интересуется политикой. Когдаспросили, что он думает о новом президенте США, Златан ответил: «Мне плевать». Остаётся надеяться, что его слова не дойдут до Робби Роджерса.