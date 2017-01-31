Тоска «позитивного психа». Что происходит с «Боруссией»

У «Боруссии» много игровых проблем, это факт. Один удар в створ за матч от «Майнца», лишивший «шварцгельбе» очков, не стал прецедентом — такое уже случалось в нынешнем сезоне. В сводной таблице по разнице реализации ударов (подробнее о таблице — здесь) Дортмунд идёт лишь седьмым, с результатом в 2,4% — до последнего тура он был худшим среди тех, кто выбрался в плюс. При этом по собственной реализации ударов «Боруссия» проигрывает только Лейпцигу, но слишком много позволяет соперникам забить из ничего.
После ухода Матса Хуммельса в команде из ведущих центральных защитников остался только Сократис — все остальные ведомые в паре. Любая передача к линии штрафной в итоге грозит Дортмунду голом, отдельно провисает левый фланг, откуда осенью и зимой пришли три четверти пропущенных мячей, но самое неприятное заключается в том, что проблемы появились и с одной из основ футбола Тухеля — выходом из обороны в атаку через опорную зону. Когда из строя выбыл Рафаэль Геррейро, это стало окончательно ясно — одному Юлиану Вайглю, который притормозил в развитии, справляться с выходом под прессингом сложно.
«Идеалист в мире капиталистов» — с таким заголовком летом 2015 года вышел текст о только переехавшем в Рур Тухеле в издании Zeit.Эти проблемы серьёзны, но главная сложность, возникшая у Дортмунда, всё же не связана с игрой.
«Идеалист в мире капиталистов» — с таким заголовком летом 2015 года вышел текст о только переехавшем в Рур Тухеле в издании Zeit. В этом коротком описании содержится очень точная и важная информация об этом тренере: с момента назначения он начал делать всё по-своему, вплоть до незначительных мелочей, неотступно доверяя своим идеалам. Он потребовал сменить шеф-повара и поставщика пиццы в раздевалку, стал объяснять футболистам важность приёма мяча определённой ногой в зависимости от игровой ситуации, захотел попрактиковать спироэргометрию, чтобы каждый игрок получал индивидуальные нагрузки на любой тренировке. В ответ на это Тухель требует одного — полного доверия и выполнения обещаний. С этим и проблемы — сразу было понятно, что с изменчивым, двусмысленным, не всегда стоящем на своём и прижимистым стопроцентном капиталисте Хансом-Йоахимом Ватцке на посту менеджера Тухелю будет сложнее, чем с последовательным революционером Кристианом Хайделем в «Майнце». Раздражение должно было появиться, и оно появилось.
В Майнце Тухеля за манеру работы называли «позитивным психом» — чтобы убедиться в точности второго слова, достаточно последить за тем, как тренер руководит игроками во время матчей, но гораздо более значимое слово здесь всё же первое. Тухелю требуется позитивная энергия, чтобы сходить с ума по футболу продуктивно, и в первый год в Дортмунде эту энергию он получал. Команда росла, каждый из игроков добавлял, и после провального сезона «Боруссия» оказалась даже выше, чем рассчитывала. Однако затем настало лето разочарований.
Молодёжная сборная мира из Дортмунда по-настоящему талантлива, но, во-первых, до её стабильности жить ещё долго, а во-вторых, нет никаких гарантий, что эти таланты не будут в момент распроданы.По данным все того же издания Zeit, уже после первых тренировок в Дортмунде Тухель был особенно впечатлён работой двух игроков — Генриха Мхитаряна и Илкая Гюндогана. Один из них провёл с Тухелем лучший сезон в карьере, другой вернулся на стабильный мощный уровень, помогая прогрессировать рядом с собой и ребёнку Вайглю. Ватцке публично заявлял, что летом 2016 года не случится так, что из Дортмунда одновременно уедут и Мхитарян, и Гюндоган, и Хуммельс — такое же обещание получил и забеспокоившийся тренер. Тем не менее летом все трое команду благополучно покинули — Ватцке, как истинный капиталист, не смог пройти мимо очевидной трансферной выгоды, а теперь заговорил о том, что начинать всё с нуля — судьба «Боруссии». По данным Süddeutsche Zeitung, ссылающегося на окружение Тухеля, тренер был категорически с этим не согласен — он уверен, что продавать ключевых игроков в одно окно не было никакой необходимости, и факт нарушения договорённостей его разозлил.
Более того, чем дальше заходила трансферная кампания Дортмунда, тем слабее становилась связь между тренером и менеджером. Летом Тухель хотел приобрести опытных Омера Топрака (который стал бы заменой Хуммельсу именно как ведущий в паре защитник) и Карима Бельараби, а также одного из самых перспективных полузащитников Бундеслиги Мохаммеда Дауда из другой, гладбахской «Боруссии», но ни один из них не сменил майку на чёрно-жёлтую. Вместо этого Тухель получил молодёжную сборную Европы, и, по данным SZ, тренер таким концептом недоволен. Зимой он снова попросил руководство о новом опытном центральном защитнике, но получил отказ и начал говорить об этом с плохо скрываемым раздражением: «Вы знаете, что я ищу защитника топ-уровня, но таких футболистов на рынке нет». Вместо этого в Дортмунд переходит 17-летний швед Исак, и Bild сообщает, что Тухель вообще не был в курсе работы по приобретению этого нападающего. Сразу несколько источников независимо друг от друга подтверждают это — тренера до последнего не ставили в известность.
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Тухель опредёленно затосковал, и именно это главная проблема Дортмунда — «позитивный псих» на данный момент не сходит с ума по работе на положительных эмоциях. Сомнений ему добавляет и тот факт, что Ули Хёнесс, вернувшийся к трону в «Баварии», уже объявил, что следующим тренером команды будет немец. Вариантов три — Тухель, Ральф Хазенхюттль из Лейпцига и тренер-индиго Юлиан Нагельсман из «Хоффенхайма», и Нагельсман уже язвительно прокомментировал слухи, сказав, что они с Тухелем и Хазенхюттлем сейчас решают, как определять нового тренера рекордмайстера.
Тухель определённо затосковал, и именно это главная проблема Дортмунда — «позитивный псих» на данный момент не сходит с ума по работе на положительных эмоцияхСмешного в этом высказывании не намного больше, чем серьёзного — заочная борьба действительно есть, и учитывая, что в Дортмунде не всё идеально, Тухель, жена которого из Мюнхена, не сможет избавиться от мысли о том, что эту борьбу надо выиграть. Молодёжная сборная мира из Дортмунда по-настоящему талантлива, но во-первых, до её стабильности жить ещё долго, а во-вторых, нет никаких гарантий, что эти таланты не будут в момент распроданы, и даже если бы гарантии были, капиталисту Ватцке ничего бы не стоило растоптать их.
Томас Тухель, гораздо менее эмоциональный в последних матчах, чем обычно, находится перед сложным выбором. Ему нужно или прогнуться под изменчивый мир, или продолжать отстаивать свои идеалы — но с возрастающей долей вероятности уже в другом клубе.