Закрытие трансферного окна в Европе: LIVE

14:55. Тем временем испанское издание El Comercio сообщает подробности возможного трансфера Траоре в «Спортинг». Полугодичная аренда обойдётся клубу в один млн евро.
14:50. Полузащитник «Лацио» Равел Моррисон возвращается в Англию. Он будет играть за «КПР». Как сообщает итальянский инсайдер Джанлука Ди Марцо, сделка уже завершена.
14:45. Так, Адебайор уже закончил упражнения на кардиотренажёре, и с него сняли все проводки: медосмотр пройдён успешно. «Башакшехир» уже представил форварда в форме клуба. Не знаете, что это за замысловатый жест?
14:40. Британская Mirror угрожает трансфером Стивена Колкера в Россию. Названием конкретного клуба, в который может перейти защитник, не сообщается. Ну, это Mirror.
14:35. Спортивный директор ЦСКА Олег Яровинский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Иваном Ковалёвом сказал, что пока говорить о трансфере Траоре рано. «У вас есть информация, что он переходит в „Спортинг“? У меня — что он переходит в мадридский „Реал“.
14:30. Экс-капитан «Интера» и экс-трансферная цель «Зенита» Андреа Раноккия отправился в аренду в «Халл». Игрока представили всего несколько минут назад.
14:25. «Майнц» усиливается. Немецкий клуб за 2,5 млн евро приобрёл «десятку» «Палермо» Робина Кайсона. Швед в 11 матчах забил четыре гола. Выглядит не особенно впечатляюще, но итальянские СМИ писали об интересе к игроку со стороны «Ювентуса».
14:17. Димитри Пайет комментирует свой переход в «Марсель» из «Вест Хэма». Он непримирим. «Я не должен объяснять свои поступки. Мы с Биличем много говорили, и знаем, что было сказано. Это останется между нами. Может, я расскажу об этом, но позже. А пока я хочу насладиться моментом».
14:13. Бам! Как стало известно «Чемпионату», Ласина Траоре вторую часть сезона проведёт в хихонском «Спортинге». Ждём подтверждения!
14:10. «Челси» нацеливается на «Селтик». Именно так, кажется, «синие» готовы закупаться в Глазго оптом. Кроме вратаря Крэйга Гордона, они, по информации ESPN хотят переманить вингера Муссу Дембеле.
14:03. Чуба Акпом — тот редкий молодой форвард, который не смог получить игровое время у Арсена Венгера. Он не сыграл ни одного матча в АПЛ, и отправляется в аренду в «Брайтон». Клуб лидирует в Чемпионшипе. Кажется, Чуба рад:
14:00. В аренде не только Акпом. В Британии футбольные журналисты шутят над скучным трансферным окном: «Я отправил два многообещающих куриных яйца в аренду в микроволновку. Буду следить за их развитием».
13:56. «Лас -Пальмас» разместил нинформацию о переходе Хесе а официальном сайте. И снова он в форме «ПСЖ». Сфотографируйте его уже!
13:54. Вингер «Интера» Жонатан Людовик Биабиани отказался переходить в аренду в «Челси», сообщает итальянский инсайдер Джанлука Ди Марцо. Странная новость. Якобы Биабиани не хочет менять команду всего на полгода и ищет постоянный клуб. То есть, перспектива стать чемпионом Англии его не интересует? Кстати, в «Интере» он не появляется на поле с начала сезона.
13:47. ВВС рассуждает о перспективах Мамаду Сако. Француз опоздал на тренировку, поссорился с Юргеном Клоппом и ищет себе новый клуб. Проблема в том, что пока «Саутгемптон» готов взять его в аренду до конца сезона, а «Ливерпуль» хочет продать.
13:42. Между тем, Бранислав Иванович отправился в Испанию, где проводит сборы «Зенит». Возможно, он подпишет трёхлетний контракт.
13:38. Хесе в «Лас-Пальмасе»! Испанский форвард не нашёл в «ПСЖ» общий язык ни с Эмери, ни с партнёрами по команде. А в «Лас-Пальмасе» тренер Кике Сетьен, которого не смутить самым тяжёлым характером. Примеры – Марко Ливая и Кевин-Принс Боатенг. «Твиттер» испанского клуба подтверждает трансфер, хотя Хесе у них на фоото всё ещё в форме «ПСЖ».
13:32. Локальная лестерская газета сообщает, что «Лестер» сделал предложение «Миддлсбро» по Гастону Рамиресу. Странно, что Раньери ищет атакующего игрока. Неужели оборона его устраивает?
13:25. Журналист BBC Sport Саймон Стоун сообщает, что Эшли Янг не покинет «Манчестер Юнайтед» в это трансферное окно. Хм, мы уже и забыли, что Янг всё ещё в «МЮ».
13:20. Пока не происходит ничего особенного. Оасим Буй, когда-то переходивший в «Ювентус» в качестве молодого таланта из «Аякса», отправляется в пятую аренду за четыре года. Поздравляем его, но хочется чего-то поинтереснее.
13:12. Крис Мавинга покинул «Рубин». Некогда перспективный французский защитник после трёх лет в Казани (большую часть времени, впрочем, он провёл в арендах), перебирается в «Торонто».
13:07. Продолжаем. Эммануэль Адебайор через полгода после того, как стал свободным агентом, нашёл себе новый клуб. Это стамбульский «Башакшехир», который сенсационно идёт на втором месте в чемпионате Турции. У клуба отличная защита, но лучший бомбардир забил всего шесть голов в 19 турах. Очевидно, Адебайор должен будет заполнить этот пробел. Думаете, ему это удастся?
А вот и фото с подтверждением:
Отметим, что у Адебайора подписчиков в 50 раз больше, чем у его нового клуба: 750 000 против 15 000.
13:00. Добрый день, уважаемые любители футбола! Последний день зимнего трансферного окна зачастую насыщен яркими, интересными переходами. Владельцы клубов пытаются по максимально выгодным ценам продать или купить игроков. Ленты информационных ресурсов традиционно пестрят разнообразными слухами накануне окончания сделок. Мы предлагаем совместно последить за футбольными новостями начала 2017 года. Станут ли громкими трансферы зимы?
→ Пайет – в Марселе, а Руни летит в Китай? Трансферы и слухи недели
Если трансферное окно в Европе закрывается поздней ночью вторника, то клубы российской Премьер-Лиги могут подписывать футболистов вплоть до конца февраля. Не исключено, что некоторые команды воспользуются таким правом для усиления состава после окончания европейских страстей.
Коротко напомним о самых громких переходах, которые уже состоялись в зимний период. Полузащитник «Вест Хэм Юнайтед» Димитри Пайет официально стал игроком «Марселя». 29-летний футболист подписал с французским клубом контракт на 4,5 года, сообщается на официальном сайте «Марселя».
Полузащитник «Эмполи» Риккардо Сапонара продолжит карьеру в «Фиорентине». «Фиалки» арендовали 25-летнего футболиста с обязательством последующего выкупа, информирует официальный сайт «Фиорентины». Другие детали сделки не уточняются.
Фото: om.net
Димитри Пайет перешёл в «Марсель»
Много разговоров вокруг возможного перехода Бранислава Ивановича из «Челси» в «Зенит», также сине-бело-голубые заинтересованы в полузащитнике ПСВ Дэви Проппере.
Сердар Таски может сменить «Спартак» на «Саутгемптон», Сердар Азмун — «Ростов» на «Вильярреал». ЦСКА объявил о возвращении нигерийского форварда Аарона Оланаре, а перуанский нападающий Джефферсон Фарфан стал футболистом «Локомотива». Скорее всего, уйдёт из «армейского» клуба Ласина Траоре.
Фото: fclm.ru
Джефферсон Фарфан стал футболистом «Локомотива»