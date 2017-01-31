Футбол
РФПЛ ФНЛ - Первый дивизион Лига чемпионов Лига Европы Англия Испания Италия
Германия Кубок России ПФЛ - Второй дивизион Молодёжное первенство Сборная России Чемпионат мира 2018 Кубок конфедераций
Южная Америка Украина Франция Женский футбол Прочие турниры Молодёжные сборные Лига Чемпионат.com
Любители Студенческий футбол Рейтинг УЕФА Рейтинг ФИФА MVP РФПЛ
Хоккей
КХЛ НХЛ МХЛ ВХЛ ЧМ по хоккею 2016 Евротур Кубок мира по хоккею
Чемпионат мира U18-U20 Ночная Лига MVP КХЛ
Биатлон
Кубок мира-2016/17. Мужчины Кубок мира-2016/17. Женщины ЧМ-2017 Рождественская гонка 2016 ЧЕ-2017
Теннис
Australian Open 2017 WTA ATP Кубок Дэвиса Кубок Федерации Кубок Кремля Рио 2016
Авто
Формула-1 Мотогонки Ралли Младшие серии DTM/WTCC/Туринг Дакар/Ралли-рейды Америка/WEC/Формула-Е
Бокс/ММА
Профессионалы Любители Женский бокс ММА
Баскетбол
НБА Евролига Единая лига ВТБ Еврокубок Евробаскет-2017
Волейбол
Суперлига мужчины Суперлига женщины Лига чемпионов Еврокубки Пляжный волейбол Кубок России Сборные
Международный волейбол
Другие
Биатлон Мини-футбол Фигурное катание Водные виды спорта Конькобежный спорт Лёгкая атлетика Лыжный спорт
Пляжный футбол Гандбол Конный спорт Хоккей с мячом Велоспорт Шахматы Прочие виды спорта
Европейские игры 2015 Ride The Planet
Фэнтези
Бизнес
Ставки
Киберспорт
Dota 2 Counter-Strike: Global Offensive FIFA League of Legends
Лента новостей Билеты на спорт Фэнтези футбол Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Футбольные трансферы Допинг Купить билет на Кубок Легенд!
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра
Бранислав Иванович
Фото: Reuters
Текст: «Чемпионат»

Закрытие трансферного окна в Европе: LIVE

В ночь с 31 января на 1 февраля в футбольной Европе закроется трансферное окно. Все состоявшиеся переходы и слухи – в нашем онлайне.
31 января 2017, вторник. 13:00. Футбол
Указанное в трансляции время – московское

14:55. Тем временем испанское издание El Comercio сообщает подробности возможного трансфера Траоре в «Спортинг». Полугодичная аренда обойдётся клубу в один млн евро.

14:50. Полузащитник «Лацио» Равел Моррисон возвращается в Англию. Он будет играть за «КПР». Как сообщает итальянский инсайдер Джанлука Ди Марцо, сделка уже завершена.

14:45. Так, Адебайор уже закончил упражнения на кардиотренажёре, и с него сняли все проводки: медосмотр пройдён успешно. «Башакшехир» уже представил форварда в форме клуба. Не знаете, что это за замысловатый жест?



14:40. Британская Mirror угрожает трансфером Стивена Колкера в Россию. Названием конкретного клуба, в который может перейти защитник, не сообщается. Ну, это Mirror.

14:35. Спортивный директор ЦСКА Олег Яровинский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Иваном Ковалёвом сказал, что пока говорить о трансфере Траоре рано. «У вас есть информация, что он переходит в „Спортинг“? У меня — что он переходит в мадридский „Реал“.

14:30. Экс-капитан «Интера» и экс-трансферная цель «Зенита» Андреа Раноккия отправился в аренду в «Халл». Игрока представили всего несколько минут назад.



14:25. «Майнц» усиливается. Немецкий клуб за 2,5 млн евро приобрёл «десятку» «Палермо» Робина Кайсона. Швед в 11 матчах забил четыре гола. Выглядит не особенно впечатляюще, но итальянские СМИ писали об интересе к игроку со стороны «Ювентуса».



14:17. Димитри Пайет комментирует свой переход в «Марсель» из «Вест Хэма». Он непримирим. «Я не должен объяснять свои поступки. Мы с Биличем много говорили, и знаем, что было сказано. Это останется между нами. Может, я расскажу об этом, но позже. А пока я хочу насладиться моментом».

14:13. Бам! Как стало известно «Чемпионату», Ласина Траоре вторую часть сезона проведёт в хихонском «Спортинге». Ждём подтверждения!

14:10. «Челси» нацеливается на «Селтик». Именно так, кажется, «синие» готовы закупаться в Глазго оптом. Кроме вратаря Крэйга Гордона, они, по информации ESPN хотят переманить вингера Муссу Дембеле.

14:03. Чуба Акпом — тот редкий молодой форвард, который не смог получить игровое время у Арсена Венгера. Он не сыграл ни одного матча в АПЛ, и отправляется в аренду в «Брайтон». Клуб лидирует в Чемпионшипе. Кажется, Чуба рад:



14:00. В аренде не только Акпом. В Британии футбольные журналисты шутят над скучным трансферным окном: «Я отправил два многообещающих куриных яйца в аренду в микроволновку. Буду следить за их развитием».

13:56. «Лас -Пальмас» разместил нинформацию о переходе Хесе а официальном сайте. И снова он в форме «ПСЖ». Сфотографируйте его уже!

13:54. Вингер «Интера» Жонатан Людовик Биабиани отказался переходить в аренду в «Челси», сообщает итальянский инсайдер Джанлука Ди Марцо. Странная новость. Якобы Биабиани не хочет менять команду всего на полгода и ищет постоянный клуб. То есть, перспектива стать чемпионом Англии его не интересует? Кстати, в «Интере» он не появляется на поле с начала сезона.

13:47. ВВС рассуждает о перспективах Мамаду Сако. Француз опоздал на тренировку, поссорился с Юргеном Клоппом и ищет себе новый клуб. Проблема в том, что пока «Саутгемптон» готов взять его в аренду до конца сезона, а «Ливерпуль» хочет продать.

13:42. Между тем, Бранислав Иванович отправился в Испанию, где проводит сборы «Зенит». Возможно, он подпишет трёхлетний контракт.

13:38. Хесе в «Лас-Пальмасе»! Испанский форвард не нашёл в «ПСЖ» общий язык ни с Эмери, ни с партнёрами по команде. А в «Лас-Пальмасе» тренер Кике Сетьен, которого не смутить самым тяжёлым характером. Примеры – Марко Ливая и Кевин-Принс Боатенг. «Твиттер» испанского клуба подтверждает трансфер, хотя Хесе у них на фоото всё ещё в форме «ПСЖ».



13:32. Локальная лестерская газета сообщает, что «Лестер» сделал предложение «Миддлсбро» по Гастону Рамиресу. Странно, что Раньери ищет атакующего игрока. Неужели оборона его устраивает?

13:25. Журналист BBC Sport Саймон Стоун сообщает, что Эшли Янг не покинет «Манчестер Юнайтед» в это трансферное окно. Хм, мы уже и забыли, что Янг всё ещё в «МЮ».

13:20. Пока не происходит ничего особенного. Оасим Буй, когда-то переходивший в «Ювентус» в качестве молодого таланта из «Аякса», отправляется в пятую аренду за четыре года. Поздравляем его, но хочется чего-то поинтереснее.


13:12. Крис Мавинга покинул «Рубин». Некогда перспективный французский защитник после трёх лет в Казани (большую часть времени, впрочем, он провёл в арендах), перебирается в «Торонто».

13:07. Продолжаем. Эммануэль Адебайор через полгода после того, как стал свободным агентом, нашёл себе новый клуб. Это стамбульский «Башакшехир», который сенсационно идёт на втором месте в чемпионате Турции. У клуба отличная защита, но лучший бомбардир забил всего шесть голов в 19 турах. Очевидно, Адебайор должен будет заполнить этот пробел. Думаете, ему это удастся?
А вот и фото с подтверждением:


Отметим, что у Адебайора подписчиков в 50 раз больше, чем у его нового клуба: 750 000 против 15 000.

13:00. Добрый день, уважаемые любители футбола! Последний день зимнего трансферного окна зачастую насыщен яркими, интересными переходами. Владельцы клубов пытаются по максимально выгодным ценам продать или купить игроков. Ленты информационных ресурсов традиционно пестрят разнообразными слухами накануне окончания сделок. Мы предлагаем совместно последить за футбольными новостями начала 2017 года. Станут ли громкими трансферы зимы?

→ Пайет – в Марселе, а Руни летит в Китай? Трансферы и слухи недели

Если трансферное окно в Европе закрывается поздней ночью вторника, то клубы российской Премьер-Лиги могут подписывать футболистов вплоть до конца февраля. Не исключено, что некоторые команды воспользуются таким правом для усиления состава после окончания европейских страстей.

Коротко напомним о самых громких переходах, которые уже состоялись в зимний период. Полузащитник «Вест Хэм Юнайтед» Димитри Пайет официально стал игроком «Марселя». 29-летний футболист подписал с французским клубом контракт на 4,5 года, сообщается на официальном сайте «Марселя».
Димитри Пайет перешёл в «Марсель»
Фото: om.net

Димитри Пайет перешёл в «Марсель»

Полузащитник «Эмполи» Риккардо Сапонара продолжит карьеру в «Фиорентине». «Фиалки» арендовали 25-летнего футболиста с обязательством последующего выкупа, информирует официальный сайт «Фиорентины». Другие детали сделки не уточняются.

Много разговоров вокруг возможного перехода Бранислава Ивановича из «Челси» в «Зенит», также сине-бело-голубые заинтересованы в полузащитнике ПСВ Дэви Проппере.

Сердар Таски может сменить «Спартак» на «Саутгемптон», Сердар Азмун — «Ростов» на «Вильярреал». ЦСКА объявил о возвращении нигерийского форварда Аарона Оланаре, а перуанский нападающий Джефферсон Фарфан стал футболистом «Локомотива». Скорее всего, уйдёт из «армейского» клуба Ласина Траоре.
Джефферсон Фарфан стал футболистом «Локомотива»
Фото: fclm.ru

Джефферсон Фарфан стал футболистом «Локомотива»

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Всего голосов: 43
Теги
ПФК ЦСКА ФК Зенит ФК Локомотив ФК Ростов ФК Спартак Аарон Оланаре Бранислав Иванович Джефферсон Фарфан Димитри Пайет Ласина Траоре Сердар Азмун Сердар Таски Трансферы
Новости. Футбол
31 января 2017, вторник
14:43 Аренда Траоре обойдётся хихонскому «Спортингу» в € 1 млн
14:41 Хавбек «Анжи» Обертан продолжит карьеру в «Уигане»
14:38 «Истанбул ББ» объявил о переходе Адебайора
14:29 В Испании намерены с 2018 года внедрить во время матчей технологию видеоповторов
14:26 Раноккия, которым интересовался «Зенит», перешёл в «Халл Сити»
14:25 Терри: надеюсь, в этом сезоне АПЛ мне больше не придётся играть
14:10 Отец Симеоне: думаю, сын в 50-55 лет возглавит аргентинскую сборную
14:08 Защитник «КПР» Колкер может продолжить карьеру в России
14:07 Варга: Иванович может заменить в «Зените» Ломбертса, он сильнее бельгийца
14:07 Нападающий ЦСКА Траоре проведёт вторую часть сезона в хихонском «Спортинге»
14:04 Ферлайно: для выигрыша скудетто «Наполи» не хватает трёх-четырёх чемпионов
13:50 «Лас-Пальмас» официально объявил о переходе Хесе из «ПСЖ» на правах аренды
13:44 «Ростов» ведёт переговоры с «Зенитом» по переходу Могилевца
13:41 «Оренбург» в контрольном матче обыграл «Зарю»
13:32 Биабиани отклонил предложение «Челси»
13:23 «Вест Бромвич» не хочет продавать Рондона в Китай
13:22 Ромарио объяснил свою худобу на фотографиях, вызвавших полемику
13:20 Иванович отправится на сбор «Зенита» в Испанию для завершения перехода
13:07 Агент: надеемся, что Луческу сдержит своё слово и отпустит Ломбертса
13:02 1 февраля стартует отбор первого этапа турнира «Будущее зависит от тебя»
12:54 Бонуччи: не так-то просто отказать «Барселоне» или «Манчестер Сити»
12:53 На «Екатеринбург-Арене» запустили новую трансформаторную подстанцию
12:51 Моратти пригласил бы из «Ювентуса» в «Интер» Дибалу и Игуаина
12:43 Бауса опроверг слухи, что Месси не позволяет ему приглашать Икарди в сборную
12:31 «Лилль» объявил о переходе форварда «Аякса» Эль-Гази
12:27 Экс-игрок «Локомотива» и «Рубина» задержан за дачу взятки
12:24 Защитник «Рубина» Мавинга подписал контракт с «Торонто»
12:03 Порфененко: передо мной поставлена задача сохранить «Мордовию»
11:59 Роналдиньо предпочитает своё трио в «Барселоне» тройке Месси — Неймар — Суарес
11:46 «Байер» заключил контракт с 19-летним ямайским полузащитником
11:45 Сересо: сейчас у нас одна из лучших или лучшая команда в истории «Атлетико»
11:24 «Севилья» объявила о продлении контракта с Н’Зонзи
11:15 Адебайор подписал контракт с турецким клубом «Истанбул Башакшехир»
11:12 «Енисей» расторг контракт с нападающим Нивалдо
11:03 Экс-наставник «Шальке-04» не понимает, почему клуб сделал ставку на Бадштубера
10:53 Джонсон, осуждённый на шесть лет за педофилию, второй раз подал апелляцию
10:51 Спортивный директор «Интера» не исключает возвращение Коутиньо
10:32 Защитник «Милана» Эли арендован «Алавесом»
10:31 Моуринью: я икона, меня не волнует, что думают другие люди
10:10 Каталонские СМИ требуют внедрения видеотехнологий для фиксации голов
10:10 «Бавария» и «Боруссия» Д не боятся китайских клубов и приводят в пример Роналду
10:01 Учебно-тренировочный комплекс «Сокол» станет базой арбитров ЧМ-2018
09:55 «ПСЖ» может отдать Сиригу в аренду «Осасуне»
09:51 Фидлер: у Тарханова все упражнения игровые, так легче справляться с нагрузками
09:37 «Зенит» показал реакцию игроков на победу Федерера на Australian Open
Все новости RSS
Какой из клубов РФПЛ провернёт самый громкий трансфер 31 января?
Архив →
Конфиденциальность Использование информации Контакты Реклама Вакансии | Виджеты Мобильная версия
© championat.com, 2000–2017
RAMBLER&Co
Возрастное ограничение 18+