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175 лет назад 2016
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Вячеслав Караваев
Фото: Алёна Сахарова, «Чемпионат»
Текст: Олег Лысенко

Каравай, кого хочешь – выбирай! «Спартак»? ЦСКА? «Спарта»?

Не сумев сманить из ЦСКА Марио Фернандеса, «Спартак» переключил внимание на бывшего «армейца» — Вячеслава Караваева.
31 января 2017, вторник. 14:30. Футбол
В футболе так бывает: ещё вчера тебе не находится места в резерве родного клуба, а сегодня ты позарез нужен не одному – целой паре кандидатов в чемпионы, притом разных стран. История Вячеслава Караваева – из этой серии.

>>> Караваев: я встал на стул и спел песню про коня!

В начале 2017 года 21-летний воспитанник ЦСКА встал перед тяжёлым жизненным выбором: предпринять ещё одну попытку заиграть на родине (с гарантированным повышением статуса, оклада и, возможно, перспектив в сборной) или продолжить европейское приключение. Каждый вариант по-своему привлекателен. Каждый подразумевает риски. Но теперь ни один из них невозможен без согласия игрока. На этой карьерной развилке, в отличие от предыдущих, последнее слово будет за ним. Есть о чём поразмыслить.

Зачем Караваев «Спарте»


На первый взгляд, у Караваева нет резонов что-либо менять. Вот решительно никаких. Карьера российского бека развивается планомерно и очень успешно.
За два сезона в «Дукле» и «Яблонеце» Вячеслав снискал репутацию одного из перспективнейших защитников чешской лиги и предсказуемо пошёл на повышение – в самый титулованный клуб страны.

В «Спарте» прогресс Караваева продолжился. На его позициях отставка Зденека Щасны совершенно не сказалась. Что в национальной, что в европейской лиге Вячеслав неизменно выходил в стартовом составе – и тренерское доверие оправдывал. Во втором полугодии 2016-го Караваев развил феноменальную наступательную активность и выбился в лучшие ассистенты клуба (6 результативных передач по версии официального сайта чемпионата, 7 – согласно transfermarkt.de). Вдобавок дважды поразил чужие ворота самостоятельно. 8-9 результативных действий в 13 матчах и нападающему сделают честь. В профиле правого защитника они вызывают смесь удивления с восхищением.

Пражскому клубу в любом случае не улыбалось расставаться с одним из лучших игроков сезона. Теперь же он будет держаться за Караваева двумя руками. Во-первых, на носу встречи Лиги Европы с «Ростовом». Во-вторых, заменить Вячеслава здесь и сейчас пражанам просто некем: дублёр россиянина Загустел поломался и загрустил. Уже два этих обстоятельства затрудняют гипотетические переговоры о трансфере Караваева. Но есть и третье, не менее, а возможно, более важное – желание самого игрока расти и развиваться в Европе. Из Чехии до условной Германию во всех отношениях ближе, чем из России. А Вячеслав не скрывает стремления попробовать себя в Бундеслиге. Ну, или другом турнире сопоставимого уровня. Например, в АПЛ.

Зачем Караваев «Спартаку»


При всей своей бурной активности на зимнем рынке одну проблемную позицию в составе лидер РФПЛ до сих пор не закрыл. Встречать весну с одним профильным правым защитником, которому через полторы недели стукнет 33 года, Массимо Каррере не улыбается – ведь от этой весны зависят его собственные руководящие перспективы. Желание Мистера начать вторую часть сезона во всеоружии нашло понимание у первого лица клуба и вылилось в ряд отнюдь не копеечных покупок. По нашим данным, Леонид Федун готов потратиться ещё на одного исполнителя. С высокой степенью вероятности это будет «латераль».
Леонид Федун готов потратиться ещё на одного исполнителя.

По занятному стечению обстоятельств, в поле зрения «Спартака» оказалось сразу два игрока, ассоциирующихся у болельщика клуба с самой нелюбимой цветовой гаммой – красно-синей. По Марио Фернандесу «Спартак» даже предложение «армейцам» вроде бы сформулировал, и предложение серьёзное – 18 миллионов в евровалюте. Для понимания: это почти вдвое больше того, что ЦСКА в своё время отдал за бразильца и на три миллиона выше его рыночной стоимости по transfermarkt.de. Внушительные деньги по нынешним временам, но даже они не заставили Евгения Гинера поступиться принципами. Предложение «Спартака» ЦСКА отверг. Марио в этом вопросе проявил солидарность с клубом.

Караваев стоит дешевле и договориться с ним, наверное, легче. Сумма отступных в контракте игрока (3 миллиона) «Спартак» точно не остановит. И ЦСКА – вроде бы! – не собирается пользоваться правом первоочередного выкупа своего воспитанника, лишь бы только досадить соседу-неприятелю. Но ситуация может резко измениться…

Зачем Караваев ЦСКА


… если «армейцы» вздумают-таки продать Фернандеса. Не «Спартаку» — любому другому платёжеспособному клубу. При таком раскладе Караваев автоматически станет первым кандидатом на замену Марио. Ибо: а) свой, б) недорогой (относительно Фернандеса), в) максимально близок по формату к Марио. Возможно, для ЦСКА в непростой финансовой ситуации это была бы идеальная операция. Но слишком уж много условий должно совпасть для её осуществления. И желания игроков здесь – не последний фактор.

На моей памяти ни Фернандес не обозначал желания уйти, ни Караваев – вернуться. Это, пожалуй, главные преграды, препятствующие громкому двойному трансферу. Я уже молчу о том, что зимой на рынке не так много желающих расстаться с 15-18 миллионами евро ради защитника – даже такого классного, как Фернандес.
По Марио Фернандесу «Спартак» даже предложение «армейцам» вроде бы сформулировал – 18 миллионов в евровалюте.

И ещё один нюанс: продажа Марио на Запад может рикошетом ударить по сборной. Не факт, что в условной Испании Фернандес будет так же мотивирован играть за триколор, как сейчас. Даже из этих соображений его, наверное, стоило бы задержать в России до ЧМ-2018 – иначе натурализация может банально обессмыслиться. Уедет – и поминай как звали…

У красно-белых и денег, и шансов стать чемпионами в этом сезоне больше, чем у ЦСКА и «Спарты». Серьёзный аргумент для Караваева, очень. Неотразимый ли?

Слово Вячеславу.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
ПФК ЦСКА Спарта ФК Спартак Вячеслав Караваев Марио Фернандес
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