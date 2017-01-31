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175 лет назад 2016
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Алина Чусалина
Фото: instagram.com/chusalina/
Текст: Никита Кузин

Красота дня. Алина Чусалина, поддержавшая родную «Кубань»

В рубрике «Красота дня» — Алина Чусалина, «Мисс РФПЛ»-2011, которая поддержала «Кубань» в акции #КубаньЖиви.
31 января 2017, вторник. 16:00. Футбол
Известная среди болельщиков Алина Чусалина, которая первой выиграла титул «Мисс РФПЛ» в 2011 году, решила привлечь внимание к своему любимому клубу «Кубань». Она поучаствовала в акции #ЖивиКубань. Акция должна привлечь внимание должностных лиц к тяжёлому финансовому положению клуба. Краснодарский клуб испытывает серьёзные проблемы, у него большие долги. Именно «Кубань» дала Алине дорогу в большой футбол и на телеэкран, поэтому девушка не могла пройти мимо проблем родной команды.



В 2011 году Алина Чусалина, которая теперь более известна под псевдонимом Алина Чусь, стала первой «Мисс РФПЛ». Девушка, которая родилась и живёт в Краснодаре, представляла свою любимую команду «Кубань».

Фото: vk.com/chusalina


Краснодарский клуб выбрал нашу героиню как свою представительницу и не прогадал. Девушка получила всё – корону, славу, признание и популярность. Алину сразу заметили и стали приглашать на телевидение.



Алина любит футбол и специально посетила игру «Барселоны», когда была в Испании.



Наша героиня ведёт активный образ жизни и постоянно занимается спортом. В том числе ей очень нравится йога.



Алина вела передачу о футболе вместе с Георгием Черданцевым и постоянно появлялась в программе «Удар головой». Вскоре девушка поняла, что сделала для футбола всё, что можно, и немного ушла в тень.



Наша героиня долгое время встречалась со знаменитым нападающим «Кубани» и «Марселя» Джибрилем Сиссе. Она не любит распространяться о тех отношениях из-за непростого разрыва.



Также многие болельщики запомнили Алину по участию в шоу «Холостяк» на канале ТНТ, где она боролась за сердце Тимура Батрутдинова. Забавно, что именно с Батрутдиновым девушка рассталась ради Сиссе, а после разрыва с футболистом участвовала в шоу.

Фото: vk.com/chusalina


Теперь Алина решила отплатить любимой команде, которая дала ей «путёвку в жизнь», добром за добро. Чусалина старается привлечь внимание к проблеме клуба через свою социальную сеть, в которой у неё больше полумиллиона подписчиков.



Помимо Алины в акции #ЖивиКубань уже поучаствовали бывшие главные тренеры «Кубани» Сергей Овчинников, Дмитрий Хохлов и Виктор Гончаренко. Также к ним присоединился наставник «Локомотива» Юрий Сёмин.

Фото: fckuban.ru


Тяжёлая ситуация в клубе волнует не только их. Ветераны «Кубани» уже обратились с открытым письмом к губернатору Краснодарского края Вениамину Кондратьеву с просьбой спасти клуб.



Будем надеяться, что «Кубань» спасут. И простая болельщица Алина не останется без любимой команды.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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31 января 2017, вторник
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