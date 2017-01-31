Любитель сыра из Англии. Что надо знать о новичке «Локо» Колкере

Кто такой

В 38 матчах «Кардифф» пропустил 73 мяча, а сам Колкер вляпался в скандал, зачем-то решив стащить 300 грамм сыра из супермаркета.

Как играет

По цифрам Колкер ни в чём не превосходит имеющихся в составе «Локо» Чорлуки и Пейчиновича.

Зачем он «Локомотиву»

«Твиттер» «Локомотива» устроил интригующую игру, представив будущего новичка команды со спины. Самым популярным вариантом у подписчиков стала фигура мощного английского защитника, которого английская пресса усердно отправляла в Россию.Вскоре информация подтвердилась – Колкер, знакомый, наверное, лишь гикам, помешанным на английском футболе, ближайшие полгода проведёт в аренде в «Локомотиве». Рассказываем, кто такой новичок «железнодорожников».Колкер – пример классического английского центрального защитника. Высокий (191 см), мощный, любящий подключаться к атакам… и жутко нестабильный. Колкеру 25 лет, несколько из которых он считался одним из самых перспективных английских игроков обороны наравне с. Когда Стивену стукнуло 15, ему поступили предложения от представителей «Челси», «Рединга», «КПР» и «Тоттенхэма». Молодой защитник сделал выбор в пользу последних, и через два года дебютировал за первый состав «шпор». Однако закрепиться в основе не получилось. Колкер с партнёромотправился в аренду в «Йовиль», где провёл мощный сезон, по итогам которого болельщики включили его в команду десятилетия.Оттуда же Стивен получил вызов в юношескую сборную Англии. После возвращения в «Тоттенхэм» Колкер прошёл ещё две аренды – в боровшемся за сохранение прописки в Чемпионшипе «Бристоле» и открытии сезона 2011/12 «Суонси». Тот сезон стал, наверное, лучшим в его карьере. Стивен, как и вся команда, произвела на всех солидное впечатление. Асумел вселить в молодого защитника уверенность. После того периода о Колкере и заговорили как о потенциальной звезде АПЛ и даже вызвали в первую сборную Англии на товарищеский матч с Шотландией. Правда, для него пока та игра стала последней в составе «трёх львов». Однако в «Тоттенхэме» перспективы защитника не оценили и после неплохого отрезка, проведённого защитником в составе «шпор», продали его за 8 миллионов евро в только вышедший в АПЛ «Кардифф».По итогам сезона валлийцы вылетели, однако Колкер в Премьер-лиге остался, подписав контракт с командой-лифтом «КПР». Сыграл 36 матчей, забивал голы, много ошибался, и по итогам сезона снова отправился в Чемпионшип – в 38 матчах команда пропустила 73 мяча, а сам Колкер вляпался в скандал, зачем-то решив стащить 300 грамм сыра из супермаркета (стоимостью 1,85 фунта стерлинга, при зарплате футболисты 40 тысяч фунтов в неделю). Аренды в «Саутгемптон» и «Ливерпуль» (в составе красных Колкер трижды появлялся на поле и всякий раз – в качестве нападающего) не смогли реанимировать его карьеру – Стивену вновь пришлось с головой окунуться в реалии Чемпионшипа.В этом сезоне Колкер принял участие в 14 матчах, забил два мяча, являясь основным защитником «КПР». Сама команда, правда, выступает неважно – в данный момент она находится на 17-м месте. Вряд ли вылетит в Первую лигу, до 24-го места ещё далеко, но и в АПЛ не пробьется точно. Таким образом, аренда в «Локомотив» может стать для Стивена шансом показать себя в этом сезоне на более высоком уровне.Интересно, что, как и, Колкер довольно давно не выходил на поле – в октябре он получил травму и с тех пор находился в лазарете. Что касается его игры в этом сезоне, то Стивен проводил его относительно стабильно. Позиционные ошибки преследуют его на протяжении всей карьеры, но когда надо побороться в воздухе и потолкаться в штрафной – в этом Колкер определённо толк знает. К тому же он обладает неплохой для защитника скоростью, потому свои ляпы порой исполняет за счёт прекрасной физической подготовки – не зря в детстве выбирал между футболом и лёгкой атлетикой. Ниже – нарезка действий защитника в матче с «Кардиффом», где он был признан лучшим игроком встречи.Что касается цифр, то по ним Колкер ни в чём не превосходит имеющихся в составе «Локо». Все трое совершают примерно 1,5 отбора за игру, однако Стивен уступает хорвату и сербу по перехватам (3,1 – Пейчинович, 2,4 у Чорлуки и 1,8 у Колкера). Интересно, что Колкер реже нарушает правила – защитники «Локо» фолят в среднем раз за игру, новичок «железнодорожников» — всего 0,4. Тем не менее, Стивена нельзя назвать ведущим защитником. В любом случае ему нужен опытный партнёр, который будет подсказывать, где и как ему располагаться и постоянно страховать.Интересен случай, когда в игре с «Арсеналом» Колкер появился на поле, чтобы помочь «Ливерпулю» организовать навал – «канониры» вели 3:2, и Стивен должен был исполнить роль нападающего в паре с. Красные счёт сравняли, нопришлось орать чуть ли не минуту, чтобы объяснить рвущемуся в атаку защитнику, что теперь команде нужно сосредоточиться на обороне.У «Локомотива» есть определённые проблемы в обороне, и команде нужен ещё один игрок в центр защиты.Колкер может добавить красно-синим атлетизма и мощи, а в случае необходимости исполнить роль нападающего, тоже проблемной позиции в команде. Тем не менее, рассчитывать на то, что Стивен в один момент исправит груду проблем «Локо» в обороне, не стоит. Вся карьера Колкера похожа на трассу в игре для телефонов «Gravity defied», где надо преодолевать препятствия и добраться до финиша. Стабильный и прямой маршрут на высоком уровне Стивену построить не удалось. Возможно, легче пойдёт по железнодорожным рельсам.