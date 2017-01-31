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175 лет назад 2016
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Стивен Колкер
Фото: Reuters
Текст: Марк Бессонов

Любитель сыра из Англии. Что надо знать о новичке «Локо» Колкере

Рассказываем о том, кто такой Стивен Колкер, подписавший контракт с «Локомотивом» и что он может дать «железнодорожникам».
31 января 2017, вторник. 17:35. Футбол
«Твиттер» «Локомотива» устроил интригующую игру, представив будущего новичка команды со спины. Самым популярным вариантом у подписчиков стала фигура мощного английского защитника Стивена Колкера, которого английская пресса усердно отправляла в Россию.




Вскоре информация подтвердилась – Колкер, знакомый, наверное, лишь гикам, помешанным на английском футболе, ближайшие полгода проведёт в аренде в «Локомотиве». Рассказываем, кто такой новичок «железнодорожников».

Кто такой


Колкер – пример классического английского центрального защитника. Высокий (191 см), мощный, любящий подключаться к атакам… и жутко нестабильный. Колкеру 25 лет, несколько из которых он считался одним из самых перспективных английских игроков обороны наравне с Филом Джонсом и Крисом Смоллингом. Когда Стивену стукнуло 15, ему поступили предложения от представителей «Челси», «Рединга», «КПР» и «Тоттенхэма». Молодой защитник сделал выбор в пользу последних, и через два года дебютировал за первый состав «шпор». Однако закрепиться в основе не получилось. Колкер с партнёром Райаном Мэйсоном отправился в аренду в «Йовиль», где провёл мощный сезон, по итогам которого болельщики включили его в команду десятилетия.

Оттуда же Стивен получил вызов в юношескую сборную Англии. После возвращения в «Тоттенхэм» Колкер прошёл ещё две аренды – в боровшемся за сохранение прописки в Чемпионшипе «Бристоле» и открытии сезона 2011/12 «Суонси». Тот сезон стал, наверное, лучшим в его карьере. Стивен, как и вся команда, произвела на всех солидное впечатление. А Брендан Роджерс сумел вселить в молодого защитника уверенность. После того периода о Колкере и заговорили как о потенциальной звезде АПЛ и даже вызвали в первую сборную Англии на товарищеский матч с Шотландией. Правда, для него пока та игра стала последней в составе «трёх львов». Однако в «Тоттенхэме» перспективы защитника не оценили и после неплохого отрезка, проведённого защитником в составе «шпор», продали его за 8 миллионов евро в только вышедший в АПЛ «Кардифф».
В 38 матчах «Кардифф» пропустил 73 мяча, а сам Колкер вляпался в скандал, зачем-то решив стащить 300 грамм сыра из супермаркета.

По итогам сезона валлийцы вылетели, однако Колкер в Премьер-лиге остался, подписав контракт с командой-лифтом «КПР». Сыграл 36 матчей, забивал голы, много ошибался, и по итогам сезона снова отправился в Чемпионшип – в 38 матчах команда пропустила 73 мяча, а сам Колкер вляпался в скандал, зачем-то решив стащить 300 грамм сыра из супермаркета (стоимостью 1,85 фунта стерлинга, при зарплате футболисты 40 тысяч фунтов в неделю). Аренды в «Саутгемптон» и «Ливерпуль» (в составе красных Колкер трижды появлялся на поле и всякий раз – в качестве нападающего) не смогли реанимировать его карьеру – Стивену вновь пришлось с головой окунуться в реалии Чемпионшипа.

Как играет


В этом сезоне Колкер принял участие в 14 матчах, забил два мяча, являясь основным защитником «КПР». Сама команда, правда, выступает неважно – в данный момент она находится на 17-м месте. Вряд ли вылетит в Первую лигу, до 24-го места ещё далеко, но и в АПЛ не пробьется точно. Таким образом, аренда в «Локомотив» может стать для Стивена шансом показать себя в этом сезоне на более высоком уровне.

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Интересно, что, как и Джефферсон Фарфан, Колкер довольно давно не выходил на поле – в октябре он получил травму и с тех пор находился в лазарете. Что касается его игры в этом сезоне, то Стивен проводил его относительно стабильно. Позиционные ошибки преследуют его на протяжении всей карьеры, но когда надо побороться в воздухе и потолкаться в штрафной – в этом Колкер определённо толк знает. К тому же он обладает неплохой для защитника скоростью, потому свои ляпы порой исполняет за счёт прекрасной физической подготовки – не зря в детстве выбирал между футболом и лёгкой атлетикой. Ниже – нарезка действий защитника в матче с «Кардиффом», где он был признан лучшим игроком встречи.



Что касается цифр, то по ним Колкер ни в чём не превосходит имеющихся в составе «Локо» Чорлуки и Пейчиновича. Все трое совершают примерно 1,5 отбора за игру, однако Стивен уступает хорвату и сербу по перехватам (3,1 – Пейчинович, 2,4 у Чорлуки и 1,8 у Колкера). Интересно, что Колкер реже нарушает правила – защитники «Локо» фолят в среднем раз за игру, новичок «железнодорожников» — всего 0,4. Тем не менее, Стивена нельзя назвать ведущим защитником. В любом случае ему нужен опытный партнёр, который будет подсказывать, где и как ему располагаться и постоянно страховать.
По цифрам Колкер ни в чём не превосходит имеющихся в составе «Локо» Чорлуки и Пейчиновича.

Интересен случай, когда в игре с «Арсеналом» Колкер появился на поле, чтобы помочь «Ливерпулю» организовать навал – «канониры» вели 3:2, и Стивен должен был исполнить роль нападающего в паре с Бентеке. Красные счёт сравняли, но Юргену Клоппу пришлось орать чуть ли не минуту, чтобы объяснить рвущемуся в атаку защитнику, что теперь команде нужно сосредоточиться на обороне.

Зачем он «Локомотиву»


У «Локомотива» есть определённые проблемы в обороне, и команде нужен ещё один игрок в центр защиты.

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Колкер может добавить красно-синим атлетизма и мощи, а в случае необходимости исполнить роль нападающего, тоже проблемной позиции в команде. Тем не менее, рассчитывать на то, что Стивен в один момент исправит груду проблем «Локо» в обороне, не стоит. Вся карьера Колкера похожа на трассу в игре для телефонов «Gravity defied», где надо преодолевать препятствия и добраться до финиша. Стабильный и прямой маршрут на высоком уровне Стивену построить не удалось. Возможно, легче пойдёт по железнодорожным рельсам.

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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