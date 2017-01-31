Спиной к мячу. Как «Спартак» потренировался на «Копенгагене»

Первый сбор «Спартака» закончился товарищеским матчем с «Копенгагеном». В отличие от игры с «Жилиной», на этот раз фанатов пустили на стадион без проблем. Для них ворота открылись за 30 минут до игры. Из 25 фанатов большинство были за «Спартак». Кто-то принёс российский флаг, кто-то – спартаковский.Если едешь в отпуск отдохнуть, то почему заодно не прийти на стадион? Тем более тут есть свои преимущества, хотя стадион «Заед Сити» уступает «Открытие Арене» практически во всём. Зато на трибуны фанатов пускают бесплатно. Наверное, печать билетов обошлась бы дороже, чем можно было заработать на зрителях.Преимущество таких встреч ещё и в том, что слышны все подсказки футболистов и тренеров. Больше всего подсказывал: «Зоба, без рук, не фоли. Хорош, Джикия!» Артём делился наблюдениями практически каждую минуту. Это без преувеличений. Первые аплодисменты на стадионе прозвучали на 15-й минуте после удараиз-за пределов штрафной. Мимо. Ещё через пару минут он же исполняет штрафной. Удар пришёлся в руки вратарю.На 30-й минуте мяч попал в руку защитнику «Копенгагена», и судья назначил пенальти. Исполнять пошёл. Вратарь упал в одну сторону, а бразилец послал мяч низом – в другую. Самое забавное, что всё это время Ребров смотрел совсем в другую сторону. Только после того как раздались аплодисменты, голкипер повернулся со словами: «Давайте, продолжаем, продолжаем».О том, как Ребров относится к суевериям, он рассказал в большом интервью «Чемпионату».Схему «Спартака» можно ообозначить как 4-2-3-1, но она выглядела немного асимметрично. Из двух опорниковнаходился глубже, а Глушаков – выше.на этот раз с самого начала вышел на правый фланг. На левом краю играл, который иногда уходил в центр, оставляя пространство для прорыва. Посмотрите, как в одном из эпизодов именно он, а не Зобнин оказался в штрафной площади, чтобы пробить с лёта. Потом рванул обратно в оборону.За две минуты до конца первого тайма «Спартак» пропустил-таки. В не самой очевидной ситуации судья усмотрел нарушение правил в штрафной красно-белых. Комбаров получил жёлтую, исравнял счёт.не отгадал, в какую сторону нужно прыгать.Во втором тайме у «Спартака» было несколько подходов, но забить с игры никак не удавалось. Хотя казалось, что если добавить немножко скорости, то наверняка удалось бы вывести Адриано на ударную позицию. «Копенгаген» успевал в обороне везде, где ему нужно. Датчане и должны были выглядеть собраннее, поскольку у них ближайший официальный матч через две недели. Не проходя оборону насквозь,пробил издали, но получилось сильно выше ворот.Уверенно выглядел– был надёжен в обороне и мощно поддерживал атаку. Немного не успевал, которому приходилось фолить. В какой-то момент ему и самому досталось. После этого защитник продолжил игру, хромая.Победный гол «Спартак» забил довольно забавно. Это случилось за три минуты до конца матча.отдал, а тот прострелил в защитника «Копенгагена». От него мяч и влетел в ворота – 2:1. «Спартак» вырвал победу в самом конце матча. Знакомая история.