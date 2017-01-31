Вопрос дня. Иванович в «Зените» — играть или доигрывать?

→ Опрос: поможет ли Бранислав Иванович «Зениту» в борьбе за золото РФПЛ?
Алексей Сафонов, футбольный агент:
— Года три-четыре Бранислав Иванович ещё поиграет на высоком уровне. Это у нас привыкли 32-летних игроков называть пенсионерами, а в Европе в этом возрасте ещё вовсю играют. В лучшем своём состоянии Иванович – усиление для «Зенита», однозначно. Его выступления в «Челси» это доказывают. В Англии он успел выиграть всё, что можно. А в последнем матче выступил отлично: гол плюс пас – для защитника отличный результат.
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Сергей Базанов, футбольный агент:
— Давайте начнём с того, что Иванович едет из основного состава «Челси», который на данный момент является лидером в турнирной таблице АПЛ. В 36 лет успешно играет Джон Терри. Да, сейчас он сидит на лавке, потому что команда на ходу. Однако Терри понимает всю ситуацию и не ропщет, спокойно ждёт своего шанса. Да, Иванович и Терри могут быть в разном статусе футболистов, но если Бранислав хочет продолжить карьеру в «Зените», то почему нет?
Шандор Варга, футбольный агент:
— Иванович может заменить в «Зените» Ломбертса. Как по мне, Бранислав сильнее бельгийца. Мне нравится, как Иванович играет в центре защиты, но он может играть и на фланге. Думаю, что Луческу найдёт ему оптимальное место на поле.
Анатолий Бышовец, бывший главный тренер «Зенита» и «Локомотива»:
— У меня остались самые приятные воспоминания об Ивановиче как об игроке и как о человеке. Его целеустремлённость и игра на пределе своих возможностей вызывают уважение. Те успехи «Локомотива» были достигнуты во многом благодаря ему. Понимаю, что конкуренция в «Челси» высока, постоянно бороться там за место в составе трудно, но «Зенит» Бранислав определённо усилит, думаю, его уровень будет эквивалентен уровню Гарая. С уверенностью можно сказать, что худшим защитником РФПЛ он не будет.
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Юрий Желудков, бывший нападающий и полузащитник «Зенита»:
— Надо брать молодых ребят, чтобы играли и доказывали. А чем способен помочь 32-летний защитник? Ивановича возьмут на один-два сезона, он ещё денег заработает, и на этом всё закончится. Это неправильная политика клуба. Я против такого трансфера.
Руслан Нигматуллин, бывший вратарь «Локомотива», «Спартака» и ЦСКА:
— Над теми, кто осуждает возможный переход Ивановича, громко смеётся Сергей Игнашевич. Учитывая, что возрастные отметки в современном футболе сдвинулись, — покупка 32-летнего Самедова за большие деньги как свежий пример – игрок класса Ивановича – это усиление. Тем более человек прекрасно знаком с российским менталитетом и жизнью здесь. Можно только поздравить «Зенит», если трансфер Ивановича состоится.
Наше мнение
Марк Бессонов, автор «Чемпионата»:
— Иванович – безусловное усиление для «Зенита». В последних матчах, когда Конте доверял ему место на поле, Бранислав старательно отрабатывал на своём правом фланге. Тем не менее сам серб уже понимает, что лучшие годы его карьеры уже позади. Здесь и сейчас он «Зенит» усилит, однако немного удручает тенденция, что российские клубы берут всё меньше игроков на перспективу, сосредотачиваясь на возрастных исполнителях, которых можно взять по уценке или вовсе бесплатно. В обороне «Зенита» хватает опытных футболистов, и если вводить в состав свежую кровь, то именно сейчас.
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Мнения читателей
a221161:
— Лишним не будет — это точно. Для Англии, конечно, уже не те кондиции, но для условий России должен стать заметной фигурой.
as777:
— Отличное приобретение. Если ещё и бесплатно, как говорится в новости, то «Зениту» респект. Мои поздравления болелам.
mengele1986:
— Ломбертсу, наверное, можно паковать чемоданы…
dimytch:
— Встречайте дедулю!!! Статистика: 13 матчей в этом сезоне, в среднем 45 минут в матче… 6 полных с 1-го по 6-й тур, потом прочно на лавке, с 1 октября 2016 года сыграл в сумме 42 минуты. Браво!