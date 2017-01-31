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С детства за «Тяньцзинь Цюаньцзянь». Всё о клубе Пато и Витселя

Хотя все китайские клубы называются одинаково, между ними есть различия. Рассказываем, зачем следить за «Тяньцзинь Цюаньцзянь».