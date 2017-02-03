Обамейянг? Дост? Суарес? Как борются за «Золотую бутсу»

Как видно из таблицы топ-30 бомбардиров, гонку возглавляют сразу три голеадора. Кроме того, большая группа (половина списка!) преследователей находится на расстоянии одного-двух голов. А это означает, что в текущем сезоне идёт бескомпромиссная борьба и предсказывать лауреата приза пока слишком рано. По всей видимости, победителем будет тот футболист, которому удастся прибавить на финише.
Перейдём к спискам бомбардиров отдельно по каждой лиге, представленной в топ-30.
В Германии после зимней паузы было проведено два тура. В прошлом обзоре мы отметили, что лидер бомбардирской гонки Пьер-Эмерик Обамейянг отбыл в распоряжение сборной для участия в Кубке Африки. Однако сборная Габона неудачно выступила в домашнем турнире, сыграв трижды вничью, и не вышла в стадию плей-офф. Обамейянг забил оба гола своей сборной, но в последней игре со сборной Камеруна при счёте 0:0 в конце игры промахнулся из убойной позиции. Фактически Пьер-Эмерик пропустил всего одну игру в Бундеслиге, а после возвращения из сборной в последнем матче дортмундской «Боруссии» против «Майнца» не сумел отличиться.
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Тем временем преследователи габонца в списке лучших бомбардиров Бундеслиги приблизились на расстояние в два мяча (14 против 16). Форвард мюнхенской «Баварии» Роберт Левандовски в двух матчах забил 2 гола, а Антони Модест («Кёльн») – 1.
Стремительно ворвался в топ-30 (и сразу на лидирующие позиции!) форвард лиссабонского «Спортинга» Бас Дост, забивший в 16 играх чемпионата Португалии 16 голов (32 очка). Голландец в 5 последних играх отличился 7 раз, и его голевая серия пока продолжается. Дост не новое лицо в европейском футболе: в сезоне-2014/15 он забил 16 мячей в 21 игре за немецкий «Вольфсбург», а ранее (сезон-2011/12) – 32 гола в 34 матчах в составе голландского «Херенвена». На 4 мяча отстаёт второй бомбардир текущего сезона Примейры Андре Силва («Порту»).
Впервые в этом розыгрыше в числе лидеров мы видим представителей испанской Примеры. Это дуэт из «Барселоны» в лице двукратного и действующего обладателя «Золотой бутсы» Луиса Суареса (16 голов; 32 очка) и трёхкратного лауреата Лионеля Месси (15; 30). Ненамного отстаёт рекордсмен «Золотой бутсы» (4 титула) Криштиану Роналду из мадридского «Реала» — 13 голов (26 очков). В проведённых после последнего обзора 4 матчах уругваец забил 4 гола, а аргентинец и португалец – по 3.
Стремительно ворвался в топ-30 (и сразу на лидирующие позиции!) форвард лиссабонского «Спортинга» Бас Дост, забивший в 16 играх чемпионата Португалии 16 голов.
Продолжает исправно забивать нападающий французского «ПСЖ» Эдинсон Кавани. В 3 играх он отличился трижды, и на его счету уже 21 гол в 20 матчах Лиги 1. Другое дело, что в борьбе за «Золотую бутсу» у уругвайца 30,5 очка, а не 42. Почему у Франции коэффициент к забитым мячам 1,5, а не 2, можете прочесть в прошлых обзорах.
Если ещё несколько туров назад позиции Кавани за звание лучшего бомбардира чемпионата Франции были незыблемы, то на сегодня к нему семимильными шагами приближается форвард «Лиона» Александр Ляказетт. У француза уже 18 голов в 17 матчах, в том числе 7 в последних 5 играх. Правда, 8 из 18 мячей проведены с 11-метровой отметки. Кстати, по количеству голов (не очков в зачёт «Золотой бутсы») Кавани и Ляказетт опережают всех остальных бомбардиров ведущих лиг.
В начале обзора мы отметили, что на сегодня в гонке три лидера. А ведь их могло быть четыре, реализуй форвард лондонского «Челси» Диего Коста пенальти в матче последнего тура с «Ливерпулем». А так за месяц бразилоиспанец сыграл в двух матчах, отличившись однажды. Столько же забитых мячей (15) у Алексиса Санчеса из лондонского «Арсенала». Чилиец в 3 играх пополнил свой личный счёт 2 голами.
На мяч меньше у форварда «Манчестер Юнайтед» Златана Ибрагимовича (1 гол в 3 играх) и на 2 – Гарри Кейна, представляющего лондонский «Тоттенхэм» (3 мяча в 3 матчах). По разу в тех же 3 играх отличились Ромелу Лукаку («Эвертон») и Джермейн Дефо («Сандерленд»). У обоих по 12 голов (24 очка).
В прошлом сезоне Игуаин в составе «Наполи» установил бомбардирский рекорд Серии А, забив 36 голов в 35 матчах.
Сразу три лидера на сегодня в итальянской Серии А. Это аргентинцы Гонсало Игуаин и Мауро Икарди, представляющие соответственно туринский «Ювентус» и миланский «Интер», а также босниец Эдин Джеко («Рома»). У них по 15 забитых мячей (30 очков). Особенно надо отметить Игуаина. В прошлом сезоне он в составе «Наполи» установил бомбардирский рекорд Серии А, забив 36 голов в 35 матчах, перекрыв достижение шведа Гуннара Нордаля (35 мячей за «Милан» в сезоне-1949/50). В борьбе за «Золотую бутсу» Игуаин уступил только Луису Суаресу.
Перейдя в «Ювентус», в стартовых турах Гонсало нередко начинал игру со скамейки запасных. Но в дальнейшем он застолбил за собой место основного форварда и голы, как говорится, пошли. За «отчётные» 4 тура «Пипита» отличился 5 раз, а его голевая серия достигла 6 матчей (8 мячей). В календарном 2017 году Джеко забил 2 гола, а Икарди – 1 (по 4 игры).
На один мяч от лидирующей тройки отстаёт Андреа Белотти из «Торино» (1 гол в 3 играх). 13 мячей забил взявший после ухода Игуаина бразды бомбардира «Наполи» Дрис Мертенс. Бельгиец провёл 2 гола в 4 матчах.
Несколько слов о новых лицах в топ-30 из лиг второго эшелона. Пройдя более чем 10-летнюю суровую школу английской Премьер-лиги и Чемпионшипа, Мэттью Дербишир с нынешнего сезона играет в чемпионате Кипра за «Омонию» из Никосии. Совмещая полезное с приятным, на острове Афродиты англичанин в 20 играх забил 17 голов (25,5 очка).
Лидером бомбардирской гонки чемпионата Турции с 15 голами является нападающий стамбульского «Бешикташа» Дженк Тосун, на 6 (!) мячей опережающий преследователей. Место в топ-30 ему обеспечил хет-трик в ворота «Коньяспора» в матче последнего на сегодня тура.
Встретимся через месяц.