Красно-синий – самый… перспективный?! Как молодеет ЦСКА

Уже к возобновлению сезона красно-синие должны «сбросить» год-другой и заметно посвежеть обличьем. Произойдёт это не за счёт выпроваживания на покой заслуженных ветеранов (эти «супердедушки» ещё повоюют!), а в результате вливания в коллективные артерии изрядной порции свежей крови. Процесс пошёл и, кажется, принял необратимый характер. По-моему, это даже лучшее известие для красно-синего сообщества, чем успешное освоение новой тактической схемы, подтверждённое четырьмя спаррингами на ноль в Испании.
Леонида Слуцкого под конец «службы» в ЦСКА уже не столько результатами в Европе попрекали, сколько дефицитом доморощенных кадров. Красно-синий народ ждал и требовал перемен; тренер не готов был в полной мере этот запрос удовлетворить. Лишь в последний год командирства Леонид Викторович подтянул «на передовую» нескольких мальчишек из дубля – Головина, Гордюшенко, Чалова. Но действительно широкими полномочиями наделил только первого – и самого старшего – из них. Двое других исполняли эпизодические роли, тогда как прочие дублёры даже в «массовку» не попадали. Притом что свою европейскую лигу, юношескую, завершили с отличием – в отличие от старших одноклубников…
Домашний матч с «Байером» не результатом воодушевил поклонников ЦСКА. Как раз счёт – очередная ничья – мало кого тронул. Одновременный выход на поле четверых воспитанников клуба – Акинфеева, Щенникова, Головина и Чалова – вот что взволнованно обсуждали люди на трибунах и в «интернетах». В Лиге чемпионов такое знаменательное для «армейской» школы событие произошло впервые. Многие усмотрели в нём предвестие назревших перемен.
Скептик заметит: сама жизнь вынудила хозяина «армейцев» сместить акценты в кадровой политике.
И они последовали. Но уже без Слуцкого.
Скептик заметит: сама жизнь вынудила хозяина «армейцев» сместить акценты в кадровой политике. И будет по-своему прав. Трудности в бизнесе, расходы на стадион и общая экономическая ситуация в стране – не могли не сказаться на состоянии (по крайней мере финансовом) Евгения Гинера, а стало быть, и всего клуба. Другое дело – как выходить из положения.
Кто-то разгоняет пришлых звёзд и нанимает на их места других гастролёров, поплоше в игре да попроще в запросах. Кто-то просто избавляется от дорогостоящей обузы. Гинеру метания из крайности в крайность в принципе чужды. Он, как всегда, пошёл своим путём – и лидеров нашёл возможность сохранить, и новую концепцию развития команды разработал. Ну, или скорректировал прежнюю, не суть важно.
Виктор Гончаренко для реализации этой программы подходил, возможно, идеально. Молодой, амбициозный и в то же время опытный специалист, он готов был ввязаться в бой без кардинального усиления извне. Александр Гришин, раскрывший целую плеяду талантливых пацанов в дубле, тоже был не прочь попробовать. Единственное, стажем работы на взрослом уровне не располагал – это обстоятельство и решило исход конкурса на замещение освобождённого Слуцким поста.
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Следуя новому, пускай пока негласному, курсу, Гончаренко созвал на первый сбор в году толпу «честолюбивых дублёров». В принципе – обычное дело. Каждый второй тренер так поступает, проводя – или имитируя – в начале предсезонки широкий смотр резервов. Другое дело, что по мере приближения официальных стартов процент «молодых-перспективных» в коллективе чаще всего снижается, и порой капитально. У современного ЦСКА этот показатель держится на стабильно высоком уровне – притом что подготовка ко второй части сезона перевалила за экватор.
Если у тренера хватит решимости, у президента терпения, а у мальчишек – спортивной наглости, ЦСКА имеет уникальный шанс создать российский костяк на годы.
На втором сборе «армейцев» в Кампоаморе работает 9 человек в возрастном диапазоне 18-21 лет. Из них только трое – упомянутые выше Головин, Чалов и Гордюшенко – осенью числились в основной обойме. С натяжкой в эту категорию можно отнести и третьего вратаря Помазуна. Остальные пять «гришинцев» впервые в жизни проходят сборы с главной командой. И ничего, не теряются.
Голкипер Помазун на ноль отыграл два контрольных матча. Хавбеки Гордюшенко и Кучаев не пропустили ни одного из четырёх спаррингов. Универсал Олейников показал, что ради блага команды готов выполнять самые разнообразные тактические поручения. Форварды Чалов и Жамалетдинов – главные ударники москвичей в лиге УЕФА – и тут идут вровень, забив по два гола. Глядишь, и Хосонов себя покажет – на первом сборе ему это физически невозможно было сделать ввиду отсутствия в Кампоаморе.
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Среди резервистов нет ни одного номинального защитника – сплошь хавбеки, нападающие и вратари, которым объективно сложно рассчитывать на первые роли. Это не означает, что износ обороны тренера совершенно не смущает. В противном случае не примерял бы он к краям обороны Миланова, Олейникова и даже Жамалетдинова. Поиск идёт, и весьма интенсивный. В центре – да, найти альтернативу Березуцким, Игнашевичу и Васину сейчас объективно затруднительно. Впрочем, как раз на этом рубеже тренеру и нужны взрослые, проверенные мужики. А молодняк пущай себе там, впереди, резвится!
Четвёрка наступления у ЦСКА вся такая молодая-резвая. Витиньо в свои 23 – самый старший. Оланаре – 22 года, Жамалетдинову – 19, Чалову – 18. Но глядя, с каким усердием Тимур с Фёдором тренировались и играли на первом сборе, совершенно не удивлюсь появлению кого-то из них в старте против «Зенита». А может, и двух сразу. Удивлять так удивлять!
Я вот что думаю: если у тренера хватит решимости, у президента терпения, а у мальчишек спортивной наглости, ЦСКА имеет уникальный шанс создать российский костяк на годы. Получилось же когда-то у Газзаева – почему у Гончаренко не должно получиться?