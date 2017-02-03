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175 лет назад 2016
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Как Виктор Гончаренко омолаживает московский ЦСКА
Фото: Олег Лысенко, «Чемпионат»
Текст: Олег Лысенко

Красно-синий – самый… перспективный?! Как молодеет ЦСКА

Если «армейская» молодёжь продолжит так же настойчиво стучать в двери основы, у ЦСКА есть уникальный шанс создать российский костяк на годы.
3 февраля 2017, пятница. 15:00. Футбол
По подсчётам экспертов известного немецкого портала, средний возраст действующих чемпионов России (основной обоймы) составляет 28,2 года. Это шестой показатель по лиге (старше только «Зенит», «Краснодар», «Локомотив», «Оренбург» да «Арсенал»). Возраст не то чтобы критический, даже не предпенсионный. Скажем так, заставляющий задуматься – если не о завтрашнем, так о послезавтрашнем дне. В ЦСКА решили не дожидаться одряхления командного организма и приступили к планомерному омоложению.

Уже к возобновлению сезона красно-синие должны «сбросить» год-другой и заметно посвежеть обличьем. Произойдёт это не за счёт выпроваживания на покой заслуженных ветеранов (эти «супердедушки» ещё повоюют!), а в результате вливания в коллективные артерии изрядной порции свежей крови. Процесс пошёл и, кажется, принял необратимый характер. По-моему, это даже лучшее известие для красно-синего сообщества, чем успешное освоение новой тактической схемы, подтверждённое четырьмя спаррингами на ноль в Испании.

Леонида Слуцкого под конец «службы» в ЦСКА уже не столько результатами в Европе попрекали, сколько дефицитом доморощенных кадров. Красно-синий народ ждал и требовал перемен; тренер не готов был в полной мере этот запрос удовлетворить. Лишь в последний год командирства Леонид Викторович подтянул «на передовую» нескольких мальчишек из дубля – Головина, Гордюшенко, Чалова. Но действительно широкими полномочиями наделил только первого – и самого старшего – из них. Двое других исполняли эпизодические роли, тогда как прочие дублёры даже в «массовку» не попадали. Притом что свою европейскую лигу, юношескую, завершили с отличием – в отличие от старших одноклубников…

Домашний матч с «Байером» не результатом воодушевил поклонников ЦСКА. Как раз счёт – очередная ничья – мало кого тронул. Одновременный выход на поле четверых воспитанников клуба – Акинфеева, Щенникова, Головина и Чалова – вот что взволнованно обсуждали люди на трибунах и в «интернетах». В Лиге чемпионов такое знаменательное для «армейской» школы событие произошло впервые. Многие усмотрели в нём предвестие назревших перемен.
Скептик заметит: сама жизнь вынудила хозяина «армейцев» сместить акценты в кадровой политике.

И они последовали. Но уже без Слуцкого.

Скептик заметит: сама жизнь вынудила хозяина «армейцев» сместить акценты в кадровой политике. И будет по-своему прав. Трудности в бизнесе, расходы на стадион и общая экономическая ситуация в стране – не могли не сказаться на состоянии (по крайней мере финансовом) Евгения Гинера, а стало быть, и всего клуба. Другое дело – как выходить из положения.

Кто-то разгоняет пришлых звёзд и нанимает на их места других гастролёров, поплоше в игре да попроще в запросах. Кто-то просто избавляется от дорогостоящей обузы. Гинеру метания из крайности в крайность в принципе чужды. Он, как всегда, пошёл своим путём – и лидеров нашёл возможность сохранить, и новую концепцию развития команды разработал. Ну, или скорректировал прежнюю, не суть важно.

Виктор Гончаренко для реализации этой программы подходил, возможно, идеально. Молодой, амбициозный и в то же время опытный специалист, он готов был ввязаться в бой без кардинального усиления извне. Александр Гришин, раскрывший целую плеяду талантливых пацанов в дубле, тоже был не прочь попробовать. Единственное, стажем работы на взрослом уровне не располагал – это обстоятельство и решило исход конкурса на замещение освобождённого Слуцким поста.

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Следуя новому, пускай пока негласному, курсу, Гончаренко созвал на первый сбор в году толпу «честолюбивых дублёров». В принципе – обычное дело. Каждый второй тренер так поступает, проводя – или имитируя – в начале предсезонки широкий смотр резервов. Другое дело, что по мере приближения официальных стартов процент «молодых-перспективных» в коллективе чаще всего снижается, и порой капитально. У современного ЦСКА этот показатель держится на стабильно высоком уровне – притом что подготовка ко второй части сезона перевалила за экватор.
Если у тренера хватит решимости, у президента терпения, а у мальчишек – спортивной наглости, ЦСКА имеет уникальный шанс создать российский костяк на годы.

На втором сборе «армейцев» в Кампоаморе работает 9 человек в возрастном диапазоне 18-21 лет. Из них только трое – упомянутые выше Головин, Чалов и Гордюшенко – осенью числились в основной обойме. С натяжкой в эту категорию можно отнести и третьего вратаря Помазуна. Остальные пять «гришинцев» впервые в жизни проходят сборы с главной командой. И ничего, не теряются.


Голкипер Помазун на ноль отыграл два контрольных матча. Хавбеки Гордюшенко и Кучаев не пропустили ни одного из четырёх спаррингов. Универсал Олейников показал, что ради блага команды готов выполнять самые разнообразные тактические поручения. Форварды Чалов и Жамалетдинов – главные ударники москвичей в лиге УЕФА – и тут идут вровень, забив по два гола. Глядишь, и Хосонов себя покажет – на первом сборе ему это физически невозможно было сделать ввиду отсутствия в Кампоаморе.



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Среди резервистов нет ни одного номинального защитника – сплошь хавбеки, нападающие и вратари, которым объективно сложно рассчитывать на первые роли. Это не означает, что износ обороны тренера совершенно не смущает. В противном случае не примерял бы он к краям обороны Миланова, Олейникова и даже Жамалетдинова. Поиск идёт, и весьма интенсивный. В центре – да, найти альтернативу Березуцким, Игнашевичу и Васину сейчас объективно затруднительно. Впрочем, как раз на этом рубеже тренеру и нужны взрослые, проверенные мужики. А молодняк пущай себе там, впереди, резвится!

Четвёрка наступления у ЦСКА вся такая молодая-резвая. Витиньо в свои 23 – самый старший. Оланаре – 22 года, Жамалетдинову – 19, Чалову – 18. Но глядя, с каким усердием Тимур с Фёдором тренировались и играли на первом сборе, совершенно не удивлюсь появлению кого-то из них в старте против «Зенита». А может, и двух сразу. Удивлять так удивлять!

Я вот что думаю: если у тренера хватит решимости, у президента терпения, а у мальчишек спортивной наглости, ЦСКА имеет уникальный шанс создать российский костяк на годы. Получилось же когда-то у Газзаева – почему у Гончаренко не должно получиться?
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
ПФК ЦСКА Александр Головин Астемир Гордюшенко Виктор Гончаренко Евгений Гинер Леонид Слуцкий Фёдор Чалов
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