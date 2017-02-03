Вопрос дня. Дзюба — капитан «Зенита»: не ждали?

Наше мнение

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Главный тренер «Зенита», мягко говоря, удивил питерских болельщиков, назначив капитаном воспитанника «Спартака».до перехода в стан сине-бело-голубых повторял, что является спартаковцем в душе, но судьба не позволила форварду засидеться на месте. В «Зените» Дзюба зарекомендовал себя как один из лидеров на поле и в раздевалке, и неудивительно, что тренер обратил на него внимание. Но как к этому назначению отнесутся болельщики, для которых преданность одному клубу – дело чести?— Ничего плохого в капитанстве Дзюбы не вижу. Самое главное, чтобы он был капитаном не только на поле, но и в раздевалке, автобусе и даже в быту. Он человек опытный, игрок сборной. Думаю, у него всё получится.— Я не понимаю эти вещи — “любить Дзюбу” или ”не любить Дзюбу”… Футболисты все профессиональные люди, они меняют место работы, и это нормальная история. Мне не очень нравятся именно нарочитые и показательные выступления: сначала человек целует ромбик, кричит “я навеки спартаковец”, а потом вдруг берёт и переходит в другой клуб. Это не может не вызывать раздражения у болельщиков.— Меня это решение удивило. Может быть, это подхлестнёт игрока, заставит его поменьше болтать и побольше делать. Это шаг скорее в сфере дипломатии. Когда Дзюба пришёл в команду, Луческу в ней не было, и он не в курсе дела, какими словами его называл «вираж». Как отнесутся спартаковские болельщики? А Дзюбе, по-моему, вообще по барабану. По-настоящему, по духу чтобы был капитан, таких игроков тренер не найдёт: такими рождаются, они либо есть, либо их нет.— Странно, что такому человеку, как Дзюба, удалось добиться авторитета. … Дзюба, на мой взгляд, не очень порядочный человек. Я точно знаю, что на борту самолёта «Спартака» он позволял себе шутить в адрес своих бывших товарищей, которые проиграли «Зениту». Я считаю, что это подлость, непорядочность, глупость и наглость.— Дзюба доказывает, что капитанскую повязку заслужил. А как отнесутся болельщики? А как они относятся к тому, что в команде нет питерцев? Если их нет, значит, надо выбирать кого-то другого. Наверное, он понимает, какая это ответственность: если бы не горел желанием, то отказался бы.— Это выражение огромного уважения к футболисту как к личности и лидеру команды. А что, вы хотели бы, чтобы капитаном назначили иностранного футболиста? Я счастлив, что наш ведущий футболист, лучший центральный форвард в чемпионате будет капитаном команды – это здорово!Дзюба – талантливый футболист, которого в “Спартаке” не ценили, не ставили в основной состав, сдавали в аренду. Человек потерял несколько лет из-за того, что его заслуги не оценили. Наконец-то он себя нашёл в “Зените”. И вдруг мы вспомнили: “оказывается, Дзюба – великий российский футболист, чем же ещё его отметить? Давайте сделаем его опять спартаковцем!” Он и так душой и телом спартаковец, он любит этот клуб, потому что он просто вырос в “Спартаке”. Дзюба сейчас в “Зените” играет и становится капитаном – это ещё одна пощёчина спартаковскому руководству, которое от него избавилось.– Дзюба – капитан «Зенита». Для самого Дзюбы тут нет проблемы. Для команды – тоже, скорее всего. Есть недовольство болельщиков, которые неоднозначно встретили спартаковского воспитанника. Кстати, раньше в «Зените» повязка находилась у Кобелева – человека, который вырос в «Динамо». Был капитаном и Широков, к которому фанаты относились неоднозначно. Вся эта история о том, должна ли капитана принимать команда или болельщики. Пока ответ очевиден. Я не знаю ни одного футбольного клуба, где капитана выбирают фанатским голосованием. А кстати, неплохая идея…— Странно, что в «Зените» нет других кандидатов на эту должность. Останься Дзюба в «Спартаке», к примеру, капитаном он вряд ли бы стал.— Крайне непонятное решение. Хотелось бы узнать — это выбор игроков команды или его назначили сверху. Но однозначно ему рано в капитаны. Не за хохмы же выбирают.— Ничего против Артёма не имею, он всегда борется, отдаётся игре, достаточно результативен, общается как с русскими, так и иностранцами, потенциально — лидер. Но как по мне, это плевок в сторону болельщиков, фанатов. Воспитанник «Спартака», да и в команде-то всего полтора года. Как мне кажется, есть гораздо более очевидная кандидатура из тех, кто имеет железное место в составе, — и это Кришито.— Луческу назначит капитаном Ивановича, когда тот освоится и болельщики к нему привыкнут. Это самый титулованный, опытный и один из самых возрастных игроков в команде. Прекрасно говорит и по-русски, и по-английски. Настоящий авторитет.— Мне вот подумалось, что в связи с этим у Артёма может открыться второе дыхание. Ведь эта повязка для него — гарантия того, что ему безмерно доверяет тренер, что для Дзюбы, как мы знаем, очень важно. Что ж, будем смотреть.