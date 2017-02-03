Деньги или любовь? Что «Локомотив» хочет от Миранчука

«Ты меня не уважаешь? Нет, ты нас всех тут не уважаешь. Что тише? Где твои жёлтые карточки? Ты ничего не понимаешь…»
У тренера венгерского «Видеотона» были причины ругать женщин. Во-первых, кто, как не они, виноваты в том, что смешанный состав его команды моментами выглядел смешным. Во-вторых, именно Беатриз Торрес наказывала нервных защитников опасными штрафными и пенальти в пользу «Локо». Исполнял стандарты и забивал с них Алексей Миранчук, что выглядело действительно странно.
Фото: facebook.com/beatriz.torrescorral
За два дня до этого контрольного матча мы обсуждали ситуацию в «Локомотиве» с президентом клуба Ильёй Геркусом. Разговор происходил во время прогулки от тренировочных полей к отелю. Дорога так круто поднималась в гору, растягивая время общения, что к её концу мы добрались до главного: Алексей Миранчук не хочет и не будет играть в «Локомотиве».
Фото: "Чемпионат"
«Мы ведём переговоры только по предложениям от других клубов». После этой фразы показалось, что молодой полузащитник за «железнодорожников» больше не сыграет. Нет, у него, конечно, остаётся действующий до ноября контракт, но мы помним, как жёстко Юрий Сёмин отставил договаривавшегося со «Спартаком» Самедова.
Но в истории с Миранчуком всё до сих пор не так однозначно, да и сам «Локомотив» не выглядит безнадёжно и просто. Здесь можно зацепиться сразу за несколько фактов.
1. Вечером после заявления Геркуса Миранчук провёл прямой эфир в «Инстаграме», где так и не подтвердил желание сменить клуб. Хотя прямой вопрос задал даже Дмитрий Тарасов.
2. Отношение к Миранчуку на тренировках по-прежнему внимательное, а подсказ – перспективный, на будущее. Алексей тоже ведёт себя совсем не так, будто ему безразличен клуб.
3. Несмотря на необходимость наигрывать состав, уходящий игрок попадает в основу «Локомотива» на матч с «Видеотоном». Сюрреализм ситуации ярче всего проявляется в эпизоде, когда на стадионе в Марбелье включают музыку из фильма «Околофутбола», а Миранчук забивает гол под слова: «Что ты скажешь им, что ты скажешь нам»?
4. Миранчук полтора тайма играет на важнейшей позиции для команды. Сложно оценивать рисунок, когда он набит лишь контуром, но матч с «Видеоотоном» показывает, что Сёмин делает ставку на проникающие диагонали из центра в зоны, заполняемые центрфорвардом и вингером. Первым на прострелах, сбросах и отскоках должен быть именно Миранчук, от которого зависит результат.
5. Именно Миранчук исполняет ключевые стандарты: штрафные с радиуса и пенальти. Зачем доверять эти эпизоды человеку, который уходит? Чтобы подарить последний гол за «Локомотив»? Возможно, но почему именно Алексей подаёт угловые?
6. После замены Миранчука благодарит Сёмин. Опять же, разница с позицией по Самедову очевидна.
7. По ходу всего матча заметно принуждение Миранчука к лидерству. Но зачем это «Локомотиву»?! Версии у меня две.
Первая – деньги. Голы и активность даже в товарищеских матчах может показать покупателям, что парень не только важен клубу, но продолжает прогрессировать. Представим, что предложение «Рубина» не единственное, и получаем правильное продвижение лота на аукционе.
Вторая – любовь. Есть информация, что при предыдущем руководстве Миранчук играл совсем уж за скромные деньги, при этом ему заблокировали пару предложений из зарубежных клубов. Возможно, именно это могло стать отправной точкой нежелания заключать новый контракт. Но в тот момент, когда ситуация обострена, трансферное окно закрывается, а одобренного предложения от клубов нет, «Локомотив» пытается показать футболисту доверие, уважение и намекает на особый статус в случае изменения решения.
Алексей Миранчук
Фото: Александр Сафонов, "Чемпионат"
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Вне зависимости от итогов подобная тактика руководства «железнодорожников» почти беспроигрышная. Как сказал Роман Широков, «не давать футболисту проявить себя на сборах могут только очень странные люди».
Помимо гипотетического сохранении Миранчука «Локомотив» уже сейчас получает ряд новых бонусов.
1. Скоро будет подписан контракт с Игорем Денисовым.
2. Вдвое быстрее, чем предполагалось, от третьего разрыва крестов восстанавливается Дмитрий Тарасов. Он уже делает резкие упражнения с мячом, участвует в двухсторонках и больше всех забивает на тренировках.
3. К общей группе подключается Фарфан, приобретаются новый центральный и фланговый защитники, ведутся переговоры по форварду, хотя на эту позицию уже есть Майкон и выздоровевший Портнягин.
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4. И, учитывая самый яркий комментарий дня, с таким составом у «Локо» столько же шансов провалиться в ФНЛ, сколько у Ласина Траоре заиграть, например, в «Челси». Хотя всё ведь возможно…