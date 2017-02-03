Черчесов ближе, чем Бердыев. Как «Ростов» готовится к Лиге Европы

В отличие от большинства российских клубов, «Ростов» проводит за границей всего два сбора. Сначала ростовчане отправились в ОАЭ, а сейчас остановились в турецком Белеке. Через три дня команда Бердыева вернётся в Ростов, где продолжит готовиться к первому матчу 1/16 Лиги Европы против пражской «Спарты», который состоится на «Олимпе-2» 16 февраля.Готовиться в ускоренном режиме ростовчан заставляет именно близость еврокубков. Вероятно, поэтому сегодня тренерский штаб «Ростова» решил провести сразу два матча: сначала ближайший резерв, разбавленный, сыграл два тайма по 30 минут с македонской «Шкендией», а затем основа провела матч с «Локомотивом» из болгарского города Пловдив.Первый матч проходил на большом стадионе прямо внутри гостиницы «Ростова», ипо традиции сидел на трибуне, оставив на скамейке и, и. Что бы ни происходило на поле, Курбан Бекиевич был невозмутим: Девич с двух метров попадает во вратаря, в ворота «Ростова» назначают спорный пенальти — вице-президент клуба в лице не меняется. Единственное, что заставило Бердыева повысить голос, — офсайд Азмуна: «Выйди раньше!» Так Курбан Бекиевич переживает за своего молодого форварда (который, похоже, зимой никуда уходить не собирается).Основной состав играл на поле поменьше, но Бердыев вновь постарался отдалиться от команды, встав на стойку и немного возвышаясь над полем. Кириченко и Данильянц расположились по флангам — первыйуправлял командой со скамейки, второй часто подсказывал Терентьеву, который как раз сменил фланг и все 90 минут был на глазах у фактического тренера «Ростова». Первое, что бросилось в глаза, — бешеная подготовка ростовчан. Все игроки старта, за исключением Кудряшова, которого в перерыве заменил Калачёв, 75 минут активно прессинговали соперников и буквально не выпускали их из-за штрафной.Благодаря высокому прессингу «Ростов» и забил два гола: ещё в первом тайме опорник Препелицэ вошёл в штрафную и замкнул навес Полоза, а в середине второго сам форвард совершил удар в девятку после спринта Терентьева в штрафную болгарских «железнодорожников».Из-за этого же прессинга команда Бердыева просела в последние 15 минут матча. Сначала ростовчане не успели за игроками «Локомотива» на угловом, а затем пропустили гол с пенальти после фола защитника в штрафной.За великолепным первым таймом «Ростова» следил главный тренер сборной России, который во время зимней паузы в РФПЛ успевает практически везде. Ещё позавчера онв Эмиратах на сборах «Спартака», а сегодня уже следит за Кудряшовым, Ерохиным, Полозом, а может, и Гранатом или Бухаровым.Неудивительно, что в этом списке нет. Он пока не принимает участия в товарищеских матчах, но следит за своим сменщикомс бровки. Оттуда же матч смотрел, чьё будущее в «Ростове» ещё не до конца понятно.Как стало известно корреспонденту «Чемпионата», в данный момент агенты игрока только ведут переговоры с клубом о продлении контракта с иранским футболистом. Брат Баштуша Нандинью также не вышел на поле ни в одном из двух сегодняшних матчей, хотя активно разминался на бровке.К Лиге Европы «Ростов» подходит отлично подготовленным. Даже с минимальным усилением в виде Девича, который наверняка не сможет вытеснить из старта кого-то из пары Азмун — Полоз, состав ростовчан выглядит мощно и сбалансированно. Самое главное сейчас не растерять лидеров.