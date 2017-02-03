Черчесов ближе, чем Бердыев. Как «Ростов» готовится к Лиге Европы

Готовиться в ускоренном режиме ростовчан заставляет именно близость еврокубков. Вероятно, поэтому сегодня тренерский штаб «Ростова» решил провести сразу два матча: сначала ближайший резерв, разбавленный Азмуном, Девичем и Гацканом, сыграл два тайма по 30 минут с македонской «Шкендией», а затем основа провела матч с «Локомотивом» из болгарского города Пловдив.
Первый матч проходил на большом стадионе прямо внутри гостиницы «Ростова», и Курбан Бердыев по традиции сидел на трибуне, оставив на скамейке и Дмитрия Кириченко, и Ивана Данильянца. Что бы ни происходило на поле, Курбан Бекиевич был невозмутим: Девич с двух метров попадает во вратаря, в ворота «Ростова» назначают спорный пенальти — вице-президент клуба в лице не меняется. Единственное, что заставило Бердыева повысить голос, — офсайд Азмуна: «Выйди раньше!» Так Курбан Бекиевич переживает за своего молодого форварда (который, похоже, зимой никуда уходить не собирается).
→ Кириченко: на юбилей тренерский штаб «Ростова» подарил iPhone 7
Основной состав играл на поле поменьше, но Бердыев вновь постарался отдалиться от команды, встав на стойку и немного возвышаясь над полем. Кириченко и Данильянц расположились по флангам — первый управлял командой со скамейки, второй часто подсказывал Терентьеву, который как раз сменил фланг и все 90 минут был на глазах у фактического тренера «Ростова». Первое, что бросилось в глаза, — бешеная подготовка ростовчан. Все игроки старта, за исключением Кудряшова, которого в перерыве заменил Калачёв, 75 минут активно прессинговали соперников и буквально не выпускали их из-за штрафной.
Благодаря высокому прессингу «Ростов» и забил два гола: ещё в первом тайме опорник Препелицэ вошёл в штрафную и замкнул навес Полоза, а в середине второго сам форвард совершил удар в девятку после спринта Терентьева в штрафную болгарских «железнодорожников».
Из-за этого же прессинга команда Бердыева просела в последние 15 минут матча. Сначала ростовчане не успели за игроками «Локомотива» на угловом, а затем пропустили гол с пенальти после фола защитника в штрафной.
За великолепным первым таймом «Ростова» следил главный тренер сборной России Станислав Черчесов, который во время зимней паузы в РФПЛ успевает практически везде. Ещё позавчера он давал интервью «Чемпионату» в Эмиратах на сборах «Спартака», а сегодня уже следит за Кудряшовым, Ерохиным, Полозом, а может, и Гранатом или Бухаровым.
Неудивительно, что в этом списке нет Сослана Джанаева. Он пока не принимает участия в товарищеских матчах, но следит за своим сменщиком Никитой Медведевым с бровки. Оттуда же матч смотрел Саид Эззатолахи, чьё будущее в «Ростове» ещё не до конца понятно.
Как стало известно корреспонденту «Чемпионата», в данный момент агенты игрока только ведут переговоры с клубом о продлении контракта с иранским футболистом. Брат Баштуша Нандинью также не вышел на поле ни в одном из двух сегодняшних матчей, хотя активно разминался на бровке.
→ Калачёв: когда пришёл Луческу, меня сразу попросили уйти из клуба
К Лиге Европы «Ростов» подходит отлично подготовленным. Даже с минимальным усилением в виде Девича, который наверняка не сможет вытеснить из старта кого-то из пары Азмун — Полоз, состав ростовчан выглядит мощно и сбалансированно. Самое главное сейчас не растерять лидеров.