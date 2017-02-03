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175 лет назад 2016
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Бранислав Иванович
Фото: http://fc-zenit.ru/
Текст: Григорий Телингатер

Иванович дебютировал, а Караваев наказал «Зенит»

Потенциальный новичок «Спартака» проявил себя в игре против «Зенита», а у Бранислава Ивановича произошла путаница с номерами.
3 февраля 2017, пятница. 22:30. Футбол
Сегодня у «Зенита» день ярких высказываний. Сначала красноречиво выразился Ломбертс.

→ Ломбертс: «Зенит» пообещал, что летом я могу уйти в любую команду

Звучит, будто футболиста держат в клубе насильно. Ломбертс не единственный, вокруг кого возникают
подобные разговоры. Что-то подобное происходило и с Халком, и с Витселем. Такое ощущение, словно футболисты подписывали контракт и не знали, на какой срок он рассчитан.

Это ещё ладно. Тут выяснилось, что Дзюба стал капитаном «Зенита», и количество ярких высказываний начало зашкаливать. Бывший игрок «Зенита» Сергей Веденеев предположил: «Теперь Дзюба будет меньше болтать».

Актёр Сергей Белоголовцев удивился, как Дзюба вообще добился авторитета.

Чтобы понять, как народ относится к капитанству Дзюбы, мы опросили совершенно разных людей. Подробнее тут:

→ Дзюба — капитан «Зенита»: не ждали?

От слов – к делу. Вечером «Зенит» проводил очередной матч. Кстати, это уже 10-я игра питерцев в этом году. Для сравнения: у «Спартака» пока было только две товарищеских встречи, одну из которых вообще в последний момент организовали. Колоссальная разница в организации подготовки двух команд. Даже учитывая, что «Зениту» надо раньше возобновлять сезон.
Состав «Зенит» пустил максимально близкий к основе, по крайней мере, по сравнению с предыдущей встречей с норвежским «Оддом». С первых минут не появился новичок «Зенита» Бранислав Иванович, пришедший из «Челси». Его берегут — всё-таки главный трансфер команды этой зимой. Ивановичу (как Цаллагову и Эрнанани) нашлось место в заявке на Лигу Европы, в отличие от Молло и Лунева.

Уже на второй минуте матча бессменный комментатор «Зенита» Геннадий Орлов объяснил, почему капитаном был назначен именно Дзюба: «Конечно, все задаются вопросом: бывший спартаковец – капитан «Зенита»? Мне вот абсолютно понятно, почему его назначили капитаном. Он неравнодушен!» – пояснил Орлов. Сразу вспомнился жест нападающего в Краснодаре, когда он ладонью похлопал кулак. Действительно неравнодушный футболист. С этим не поспоришь.

В матче «Зенит» – «Спарта» хотелось присмотреться к защитнику Караваеву. Если кто не в курсе, это воспитанник ЦСКА, который выступает за чешскую «Спарту». Караваев недавно был в редакции «Чемпионата» и подробно рассказал о своей карьере.

→ Караваев: я встал на стул и спел песню про коня!

Сейчас за 21-летним футболистом активно следит московский «Спартак». Правда, у ЦСКА остаётся первоочередное право выкупа футболиста, что кажется бессмысленным при живом Марио Фернандесе с российским паспортом.

На 24-й минуте как раз Караваев вошёл в штрафную «Зенита» и заработал пенальти, заставив сфолить Шатова. Одиннадцатиметровый был реализован без особых вариантов: Лодыгин прыгнул в одну сторону, а мяч пошёл в другую. Жаль, что не дали пробить россиянину, который заработал этот пенальти.

Второй тайм начался с ещё одного пенальти — такого же необязательного, как и первый. Только на этот раз он был в пользу «Зенита». Кокорин заработал одиннадцатиметровый, но пошёл исполнять не он, а Кришито. Итальянец исполнил неплохо, но голкипер достал мяч из-под штанги. Во втором тайме появился Иванович. Многие думали, что он призван укрепить центр защиты, однако серб в дебютной игре за «Зенит» вышел на правый фланг.

Странно, что он внесён в заявку «Зенита» под 60-м номером, но появился на поле с цифрой 5 на спине. Иванович много подключался к атакам и на 64-й минуте создал великолепный момент для Кокорина, который не воспользовался возможностью. А уже через минуту «Зенит» пропустил второй мяч. Причём сначала Лодыгину удался великолепный сейв – вратарь вытащил мяч из «девятки». Однако на подборе дважды не успели зенитовцы, и мяч оказался в воротах.
Товарищеские матчи (клубы)
03 февраля 2017, пятница. 20:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
0 : 2
Спарта П
Прага, Чехия
0:1 – Дочкал – 25 (пен), 0:2 – Юлиш – 65
Итоги товарищеского матча сводятся к трём пунктам:

1. Иванович был хорош, несмотря на поражение «Зенита»

2. Результат матча, по большому счёту, не показывает ничего, поскольку это 10-я игра «Зенита» за 22 дня.

3. Матчи между «Ростовом» и «Спартой» в 1/16 Лиги Европы станут той еще зарубой.

→ Новичок «Зенита» Иванович: я скучал по России!
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Всего голосов: 22
Теги
Спарта ФК Зенит Бранислав Иванович Вячеслав Караваев
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