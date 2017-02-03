Иванович дебютировал, а Караваев наказал «Зенит»

Сегодня у «Зенита» день ярких высказываний. Сначала красноречиво выразился Ломбертс.Звучит, будто футболиста держат в клубе насильно. Ломбертс не единственный, вокруг кого возникаютподобные разговоры. Что-то подобное происходило и с Халком, и с Витселем. Такое ощущение, словно футболисты подписывали контракт и не знали, на какой срок он рассчитан.Это ещё ладно. Тут выяснилось, что Дзюба стал капитаном «Зенита», и количество ярких высказываний начало зашкаливать. Бывший игрок «Зенита»: «Теперь Дзюба будет меньше болтать»., как Дзюба вообще добился авторитета.Чтобы понять, как народ относится к капитанству Дзюбы, мы опросили совершенно разных людей. Подробнее тут:От слов – к делу. Вечером «Зенит» проводил очередной матч. Кстати, это уже 10-я игра питерцев в этом году. Для сравнения: у «Спартака» пока было только две товарищеских встречи, одну из которых вообще в последний момент организовали. Колоссальная разница в организации подготовки двух команд. Даже учитывая, что «Зениту» надо раньше возобновлять сезон.Состав «Зенит» пустил максимально близкий к основе, по крайней мере, по сравнению с предыдущей встречей с норвежским «Оддом». С первых минут не появился новичок «Зенита», пришедший из «Челси». Его берегут — всё-таки главный трансфер команды этой зимой. Ивановичу (как) нашлось место в заявке на Лигу Европы, в отличие отУже на второй минуте матча бессменный комментатор «Зенита»объяснил, почему капитаном был назначен именно Дзюба: «Конечно, все задаются вопросом: бывший спартаковец – капитан «Зенита»? Мне вот абсолютно понятно, почему его назначили капитаном. Он неравнодушен!» – пояснил Орлов. Сразу вспомнился жест нападающего в Краснодаре, когда он ладонью похлопал кулак. Действительно неравнодушный футболист. С этим не поспоришь.В матче «Зенит» – «Спарта» хотелось присмотреться к защитнику Караваеву. Если кто не в курсе, это воспитанник ЦСКА, который выступает за чешскую «Спарту». Караваев недавно был в редакции «Чемпионата» и подробно рассказал о своей карьере.Сейчас за 21-летним футболистом активно следит московский «Спартак». Правда, у ЦСКА остаётся первоочередное право выкупа футболиста, что кажется бессмысленным при живомс российским паспортом.На 24-й минуте как раз Караваев вошёл в штрафную «Зенита» и заработал пенальти, заставив сфолить Шатова. Одиннадцатиметровый был реализован без особых вариантов: Лодыгин прыгнул в одну сторону, а мяч пошёл в другую. Жаль, что не дали пробить россиянину, который заработал этот пенальти.Второй тайм начался с ещё одного пенальти — такого же необязательного, как и первый. Только на этот раз он был в пользу «Зенита».заработал одиннадцатиметровый, но пошёл исполнять не он, а. Итальянец исполнил неплохо, но голкипер достал мяч из-под штанги. Во втором тайме появился Иванович. Многие думали, что он призван укрепить центр защиты, однако серб в дебютной игре за «Зенит» вышел на правый фланг.Странно, что он внесён в заявку «Зенита» под 60-м номером, но появился на поле с цифрой 5 на спине. Иванович много подключался к атакам и на 64-й минуте создал великолепный момент для Кокорина, который не воспользовался возможностью. А уже через минуту «Зенит» пропустил второй мяч. Причём сначала Лодыгину удался великолепный сейв – вратарь вытащил мяч из «девятки». Однако на подборе дважды не успели зенитовцы, и мяч оказался в воротах.Итоги товарищеского матча сводятся к трём пунктам:Иванович был хорош, несмотря на поражение «Зенита»Результат матча, по большому счёту, не показывает ничего, поскольку это 10-я игра «Зенита» за 22 дня.Матчи между «Ростовом» и «Спартой» в 1/16 Лиги Европы станут той еще зарубой.