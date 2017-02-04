Футбол
РФПЛ ФНЛ - Первый дивизион Лига чемпионов Лига Европы Англия Испания Италия
Германия Кубок России ПФЛ - Второй дивизион Молодёжное первенство Сборная России Чемпионат мира 2018 Кубок конфедераций
Южная Америка Украина Франция Женский футбол Прочие турниры Молодёжные сборные Лига Чемпионат.com
Любители Студенческий футбол Рейтинг УЕФА Рейтинг ФИФА MVP РФПЛ
Хоккей
КХЛ НХЛ МХЛ ВХЛ ЧМ по хоккею 2016 Евротур Кубок мира по хоккею
Чемпионат мира U18-U20 Ночная Лига MVP КХЛ
Биатлон
Кубок мира-2016/17. Мужчины Кубок мира-2016/17. Женщины ЧМ-2017 Рождественская гонка 2016 ЧЕ-2017
Теннис
Кубок Дэвиса WTA ATP Australian Open 2017 Кубок Федерации Кубок Кремля Рио 2016
Авто
Формула-1 Мотогонки Ралли Младшие серии DTM/WTCC/Туринг Дакар/Ралли-рейды Америка/WEC/Формула-Е
Бокс/ММА
Профессионалы Любители Женский бокс ММА
Баскетбол
НБА Евролига Единая лига ВТБ Еврокубок Евробаскет-2017
Волейбол
Суперлига мужчины Суперлига женщины Лига чемпионов Еврокубки Кубок России Пляжный волейбол Сборные
Международный волейбол
Другие
Биатлон Мини-футбол Фигурное катание Водные виды спорта Конькобежный спорт Лёгкая атлетика Лыжный спорт
Пляжный футбол Гандбол Конный спорт Хоккей с мячом Велоспорт Шахматы Прочие виды спорта
Европейские игры 2015 Ride The Planet
Фэнтези
Бизнес
Ставки
Киберспорт
Dota 2 Counter-Strike: Global Offensive FIFA League of Legends
Лента новостей Билеты на спорт Фэнтези футбол Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Футбольные трансферы Допинг Купить билет на Кубок Легенд!
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра
Владимир Колокольцев
Фото: РИА Новости
Текст: «Чемпионат»

МВД спешит «Динамо» на помощь. Главное — в обзоре дня

МВД поможет «Динамо», «Мордовия» выплатила долги, «Зенит» проиграл «Спарте», «Ювентус» ищет замену Аллегри — главные события дня.
4 февраля 2017, суббота. 00:00. Футбол

Первое в 2017 году поражение «Зенит» потерпел в матче со «Спартой»


«Зенит» на сборе в Испании провёл контрольный матч с третьей командой чемпионата Чехии «Спартой» и потерпел первое в 2017 году поражение.

«Спарта», которая является соперником «Ростова» по 1/16 финала Лиги Европы, открыла счёт на 25-й минуте, когда Боржек Дочкал реализовал пенальти, назначенный за фол на россиянине Вячеславе Караваеве. В начале второго тайма «Зенит» мог сравнять счёт, но Доменико Кришито не реализовал пенальти — удар итальянца отразил вратарь. Второй мяч у чешской команды на 65-й минуте забил Лукаш Юлиш. Итоговый результат — 2:0 в пользу «Спарты».

В составе «Зенита» дебютировал сербский защитник Бранислав Иванович, вышедший на поле после перерыва.

Следующий контрольный матч петербургская команда проведёт 5 февраля. Соперником станет «Оденсе» из Дании.
Товарищеские матчи (клубы)
03 февраля 2017, пятница. 20:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
0 : 2
Спарта П
Прага, Чехия
0:1 – Дочкал – 25 (пен), 0:2 – Юлиш – 65

Глава МВД РФ Колокольцев возглавил попечительский совет общества «Динамо»


Сегодня состоялось заседание попечительского совета общества «Динамо», на котором был единогласно избран его новый председатель — министр внутренних дел Российской Федерации Владимир Колокольцев.

«Избрание министра внутренних дел России на эту должность является продолжением традиции, заложенной 3 июля 2001 года, момента, когда был создан попечительский совет общества «Динамо». Этот координирующий орган, в состав которого входят руководители министерств и ведомств органов безопасности и правопорядка, наделён широкими полномочиями и прежде всего представляет интересы общества «Динамо» в органах государственной власти на федеральном и региональном уровнях.

Председатель общества «Динамо» Владимир Стржалковский пожелал успехов Владимиру Колокольцеву и отметил, что избрание на эту почётную должность действующего министра ещё раз подтверждает значимость «Динамо» для нашей великой страны», — говорится на сайте ВФСО «Динамо».

Баку и Мадрид подали заявку на проведение финала Лиги чемпионов 2019 года


Финал Лиги чемпионов 2019 года может пройти в Мадриде или в Баку. Как сообщает Associated Press, оба города подали заявку на проведение финального матча самого престижного европейского клубного турнира.

«Олимпийский стадион» в Баку в 2020 году примет матчи чемпионата Европы. Что касается Мадрида, то финал может принять новая арена «Атлетико», которая будет носить название «Метрополитано». Открытие стадиона планируется в этом году.

Отметим, что в Мадриде хотели принять финал Лиги чемпионов 2018 года, но в УЕФА решили отдать это право Киеву. Финал ЛЧ 2018 года пройдёт на НСК «Олимпийский».

Порфененко: «Мордовия» погасила задолженности по зарплатам


Директор «Мордовии» Алексей Порфененко сообщил, что руководство погасило задолженности по зарплатам перед футболистами и персоналом клуба.

«Мордовия» погасила задолженности по зарплатам футболистам и персоналу клуба за четыре месяца — с сентября по декабрь, чтобы ничего не мешало им полноценно готовиться ко второй части чемпионата.

С Черышевым ведём переговоры, чтобы найти компромисс и оперативно решить вопрос с выплатой компенсации», — сказал Порфененко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Алиной Матинян.

Сборная России весной примет в Москве команду Аргентины


Как стало известно «Чемпионату», сборная России весной проведёт товарищеский матч в Москве с командой Аргентины. Встреча состоится в начале 20-х чисел марта.

В последний раз в истории команды встречались в августе 2009 года. Матч проходил на стадионе «Локомотив» и завершился волевой победой гостей со счётом 3:2. За сборную России, которую тогда возглавлял Гус Хиддинк, отличились Игорь Семшов и Роман Павлюченко.

Сборная Аргентины возглавляет рейтинг ФИФА, а российская команда располагается на 56-й позиции.

«Ювентус» начал переговоры с главным тренером «Фиорентины» Паулу Соузой


Руководство «Ювентуса» начало вести переговоры с главным тренером «Фиорентины» Паулу Соузой, утверждает Football Italia со ссылкой на газету Quotidiano Sportivo.

Согласно информации источника, туринский клуб летом намерен расстаться с нынешним наставником команды Массимилиано Аллегри. Решение об этом было принято после поражения в Суперкубке Италии от «Милана» (1:1, 3:4 по пенальти). Соуза называется основным претендентом на пост главного тренера бьянконери.

После 17 туров «Ювентус» лидирует в чемпионате Италии, «Фиорентина» идёт на седьмом месте в таблице.

«Нью-Йорк Ред Буллз» пошутил над завершившим карьеру Лэмпардом


«Нью-Йорк Ред Буллз» пошутил над полузащитником Фрэнком Лэмпардом, который накануне объявил о завершении игровой карьеры. Англичанин выступал в MLS за принципиального соперника «Ред Буллз» — «Нью-Йорк Сити».

Официальный «твиттер» «Ред Буллз» опубликовал видео, на котором их футболист Майк Грелла прокидывает Лэмпарду мяч между ног. Пост был сопровождён словом «пока» и хэштегом #NYisRED («Нью-Йорк – красный»).
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Всего голосов: 3
Теги
ФК Динамо Москва ФК Зенит ФК Мордовия Обзор главных событий дня
Новости. Футбол
5 февраля 2017, воскресенье
20:51 «Нанси» победил «Нант», Черник отыграл на ноль
20:50 «Манчестер Юнайтед» на выезде разгромил «Лестер»
20:46 Клемент: «Ман Сити» разыграл штрафной перед победным голом не по правилам
20:31 Габриэл Жезус: думал, что в «Манчестер Сити» мне будет труднее
20:24 Гол Павлюченко спас «Урал» от поражения в матче с «Радом»
20:20 Шандау останется в «Анжи» как минимум до конца сезона
20:11 «Зенит» объявил стартовый состав на контрольный матч с «Оденсе»
20:09 Неймар в день рождения рассказал о желании выиграть ЧМ-2018 в России
20:09 Ласина Траоре забил 1-й гол за «Спортинг» спустя 13 минут после выхода на поле
20:07 Агент Обамейянга: «Реал» мог бы купить Пьера-Эмерика, но всё дело в Зидане
19:53 «Янг Бойз» выиграл у «Сьона», Митрюшкин пропустил три мяча
19:52 Гвардиола: я в восторге от игры Габриэла Жезуса
19:50 Гол Гранквиста не помог «Краснодару» уйти от поражения «Славии»
19:34 Видео: Фернандеш даёт интервью на русском языке
19:28 «Терек» проиграл 11-й команде чемпионата Чехии в товарищеском матче
19:25 Гол Бобадильи на 94-й минуте принёс «Аугсбургу» победу над «Вердером»
19:18 Кирьяков: в дебютном матче Расич почти выпал из игры, а сегодня сильно прибавил
19:18 «Локомотив» уступил «Сёнан Бельмаре» в товарищеском матче
19:14 «Анжи» проиграл македонскому «Вардару»
19:02 Тульский «Арсенал» обыграл «Радник» в товарищеском матче
18:59 Монтелла: «Милану» нужно решить проблему с последним пасом и улучшить реализацию
18:54 Покер Пароло помог «Лацио» разгромить «Пескару», команды забили 8 голов
18:50 «Тулуза» разгромила «Анже», прервав серию из четырёх поражений в Лиге 1
18:33 Стали известны имена соперников «Спартака» на сборе в Испании
18:32 На товарищеском матче «Локомотива» присутствует персональный фанат Фарфана
18:28 Черевченко возглавит «Балтику», в клуб также придёт Котов
18:23 Тарасов не сыграет за «Локомотив» на втором сборе
18:23 «Манчестер Сити» вырвал победу у «Суонси», Габриэл Жезус оформил дубль
18:17 Черчесов присутствует на матче тульского «Арсенала» и «Радника»
18:16 Канунников: подстёгивает, что тренеры сборной России побывали на матче «Рубина»
18:13 Ходдл: чем важнее матч, тем лучше играет Азар, а у Озила всё наоборот
18:00 Фернандеш: «Спартак» заслуженно лидирует — думаю, дело в итальянском тренере
17:57 «Локомотив» объявил о подписании полноценного контракта с И. Денисовым
17:52 Касильяс стал рекордсменом по количеству матчей среди всех испанских вратарей
17:48 Алонсо: сочувствую Бельерину, но не думаю, что я фолил при первом голе «Челси»
17:43 Петраков: жалко, что болельщики «Томи» не увидят первый домашний матч в году
17:34 Бадштубер: меня заменили в матче с «Баварией», потому что не хотели рисковать
17:33 Р. Мартинес: Азар очень напоминает мне Месси
17:31 Комличенко, Окриашвили и Лаборде – в атаке «Краснодара» на матч со «Славией»
17:21 Грасия: «Рубин» воплотил преимущество в результат в матче с «Сёнан Бельмаре»
17:18 Фернандеш: в «Локо» впервые увидел, как фанаты не приходят из-за руководства
17:05 Боккетти и Зе Луиш вернулись в общую группу «Спартака»
16:44 Фарфан выйдет в стартовом составе «Локомотива» в матче с «Сёнан Бельмаре»
16:39 Потенциальный новичок «Локомотива» Колкер оштрафован за пьяный дебош в Лондоне
16:31 «Милан» дома уступил «Сампдории», потерпев третье подряд поражение в Серии A
Все новости RSS
Какое место займёт «Локомотив» в этом сезоне?
Архив →
Конфиденциальность Использование информации Контакты Реклама Вакансии | Виджеты Мобильная версия
© championat.com, 2000–2017
RAMBLER&Co
Возрастное ограничение 18+