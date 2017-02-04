МВД спешит «Динамо» на помощь. Главное — в обзоре дня

«Зенит» на сборе в Испании провёл контрольный матч с третьей командой чемпионата Чехии «Спартой» и потерпел первое в 2017 году поражение.«Спарта», которая является соперником «Ростова» по 1/16 финала Лиги Европы, открыла счёт на 25-й минуте, когдареализовал пенальти, назначенный за фол на россиянине Вячеславе Караваеве. В начале второго тайма «Зенит» мог сравнять счёт, ноне реализовал пенальти — удар итальянца отразил вратарь. Второй мяч у чешской команды на 65-й минуте забил. Итоговый результат — 2:0 в пользу «Спарты».В составе «Зенита» дебютировал сербский защитник Бранислав Иванович, вышедший на поле после перерыва.Следующий контрольный матч петербургская команда проведёт 5 февраля. Соперником станет «Оденсе» из Дании.Сегодня состоялось заседание попечительского совета общества «Динамо», на котором был единогласно избран его новый председатель — министр внутренних дел Российской Федерации«Избрание министра внутренних дел России на эту должность является продолжением традиции, заложенной 3 июля 2001 года, момента, когда был создан попечительский совет общества «Динамо». Этот координирующий орган, в состав которого входят руководители министерств и ведомств органов безопасности и правопорядка, наделён широкими полномочиями и прежде всего представляет интересы общества «Динамо» в органах государственной власти на федеральном и региональном уровнях.Председатель общества «Динамо»пожелал успехов Владимиру Колокольцеву и отметил, что избрание на эту почётную должность действующего министра ещё раз подтверждает значимость «Динамо» для нашей великой страны», — говорится на сайте ВФСО «Динамо».Финал Лиги чемпионов 2019 года может пройти в Мадриде или в Баку. Как сообщает Associated Press, оба города подали заявку на проведение финального матча самого престижного европейского клубного турнира.«Олимпийский стадион» в Баку в 2020 году примет матчи чемпионата Европы. Что касается Мадрида, то финал может принять новая арена «Атлетико», которая будет носить название «Метрополитано». Открытие стадиона планируется в этом году.Отметим, что в Мадриде хотели принять финал Лиги чемпионов 2018 года, но в УЕФА решили отдать это право Киеву. Финал ЛЧ 2018 года пройдёт на НСК «Олимпийский».Директор «Мордовии»сообщил, что руководство погасило задолженности по зарплатам перед футболистами и персоналом клуба.«Мордовия» погасила задолженности по зарплатам футболистам и персоналу клуба за четыре месяца — с сентября по декабрь, чтобы ничего не мешало им полноценно готовиться ко второй части чемпионата.С Черышевым ведём переговоры, чтобы найти компромисс и оперативно решить вопрос с выплатой компенсации», — сказал Порфененко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Алиной Матинян.Как стало известно «Чемпионату», сборная России весной проведёт товарищеский матч в Москве с командой Аргентины. Встреча состоится в начале 20-х чисел марта.В последний раз в истории команды встречались в августе 2009 года. Матч проходил на стадионе «Локомотив» и завершился волевой победой гостей со счётом 3:2. За сборную России, которую тогда возглавлял, отличилисьСборная Аргентины возглавляет рейтинг ФИФА, а российская команда располагается на 56-й позиции.Руководство «Ювентуса» начало вести переговоры с главным тренером «Фиорентины», утверждает Football Italia со ссылкой на газету Quotidiano Sportivo.Согласно информации источника, туринский клуб летом намерен расстаться с нынешним наставником команды. Решение об этом было принято после поражения в Суперкубке Италии от «Милана» (1:1, 3:4 по пенальти). Соуза называется основным претендентом на пост главного тренера бьянконери.После 17 туров «Ювентус» лидирует в чемпионате Италии, «Фиорентина» идёт на седьмом месте в таблице.«Нью-Йорк Ред Буллз» пошутил над полузащитником, который накануне объявил о завершении игровой карьеры. Англичанин выступал в MLS за принципиального соперника «Ред Буллз» — «Нью-Йорк Сити».Официальный «твиттер» «Ред Буллз» опубликовал видео, на котором их футболист Майк Грелла прокидывает Лэмпарду мяч между ног. Пост был сопровождён словом «пока» и хэштегом #NYisRED («Нью-Йорк – красный»).