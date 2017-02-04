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175 лет назад 2016
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Дилетта Леотта
Фото: instagram.com/dilettaleotta/
Текст: Руслан Дергалов

Красота дня. Девушка, затмившая трансферы. Дилетта Леотта

В рубрике “Красота дня” – итальянская телеведущая Дилетта Леотта, которую оценил Марио Балотелли.
4 февраля 2017, суббота. 09:00. Футбол
Многие любители футбола в Италии смотрели трансляцию последних часов трансферного окна по телеканалу Sky Sports, ожидая громких переходов игроков. Нападающий “Ниццы” Марио Балотелли также следил за новостями и честно признался: красавицы-телеведущие интереснее самих новостей. Об этом футболист написал своём в «твиттере».

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Дилетта Леотта – одна из самых обсуждаемых “девушек Sky Sports”. Телезрители считают её одной из самых привлекательных телеведущих Италии, а пользователи Интернета обсуждают утечку её интимных фотографий. Оценить трансферные события вам помогут материалы “Чемпионата”, а телеведущую Sky Sports – наша подборка фотографий.

Дилетта Леотта родилась на жарком острове Сицилия 16 августа 1991 года.С детства у телеведущей любовь к морским прогулкам. Ну и к футболу – с юных лет она стала заядлой болельщицей.А ещё Дилетта отличалась особым усердием в учёбе, и в 2015 году она получила диплом о высшем образовании по специальности «юриспруденция».Она уже несколько лет работает телеведущей на канале Sky Sports.В первую очередь она известна итальянским болельщикам как ведущая программы о Serie B.Помимо телевидения и футбола у Дилетты есть ещё одна любовь – собаки.В сентябре 2016 года хакеры взломали её WhatsUp, и в Сети оказались её личные фотографии. Подписчики Дилетты до сих пор обсуждают утечку её интимных снимков.После того как фотографии увидели свет, популярность Дилетты только возросла.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Марио Балотелли Красота дня Фото
Новости. Футбол
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