Красота дня. Девушка, затмившая трансферы. Дилетта Леотта

Многие любители футбола в Италии смотрели трансляцию последних часов трансферного окна по телеканалу Sky Sports, ожидая громких переходов игроков. Нападающий “Ниццы” Марио Балотелли также следил за новостями и честно признался: красавицы-телеведущие интереснее самих новостей. Об этом футболист написал своём в «твиттере».
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Дилетта Леотта – одна из самых обсуждаемых “девушек Sky Sports”. Телезрители считают её одной из самых привлекательных телеведущих Италии, а пользователи Интернета обсуждают утечку её интимных фотографий. Оценить трансферные события вам помогут материалы “Чемпионата”, а телеведущую Sky Sports – наша подборка фотографий.
Дилетта Леотта родилась на жарком острове Сицилия 16 августа 1991 года.С детства у телеведущей любовь к морским прогулкам. Ну и к футболу – с юных лет она стала заядлой болельщицей.А ещё Дилетта отличалась особым усердием в учёбе, и в 2015 году она получила диплом о высшем образовании по специальности «юриспруденция».Она уже несколько лет работает телеведущей на канале Sky Sports.В первую очередь она известна итальянским болельщикам как ведущая программы о Serie B.Помимо телевидения и футбола у Дилетты есть ещё одна любовь – собаки.В сентябре 2016 года хакеры взломали её WhatsUp, и в Сети оказались её личные фотографии. Подписчики Дилетты до сих пор обсуждают утечку её интимных снимков.После того как фотографии увидели свет, популярность Дилетты только возросла.