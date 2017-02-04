«Челси» – «Арсенал» и ещё 6 матчей, которые нужно посмотреть

АПЛ. «Челси» – «Арсенал»

Примера. «Барселона» – «Атлетик»

Лига 1. «Монако» – «Ницца»

Бундеслига. «Боруссия» Д – «РБ Лейпциг»

Примера. «Севилья» – «Вильярреал»

Финал Кубка Африки. Египет – Камерун

Серия А. «Ювентус» – «Интер»

В сентябре защита «Челси» горела, как в песне «Стигматы» 2007-го, «Арсенал» её разрывал, сделал 3:0 к перерыву. И это был, пожалуй, ключевой момент сезона. В перерыве того матчавпервые попробовал 3-4-3, схема не провалилась, постепенно стала основной,сделал шаг отсостава «Челси» к Санкт-Петербургу,напомнили про его возраст,– что он умеет не только бегать взад-вперёд. Тактика стала универсальным ответом «Челси» на множество накопившихся вопросов и трендом – уже после Конте её практиковали и «Тоттенхэм», и «Ювентус», и «Реал».А теперь вопрос: что было бы без того погрома, который учинилиХорошо, один ответ мы знаем точно: «Арсенал» остался бы самим собой. Обыгрывать «Челси», давать бой грандам, чтобы потом проигрывать дома «Уотфорду» и думать в духе «попасть бы в Лигу чемпионов…» – вот типичный «Арсенал». Ничего необычного. В лондонском дерби убудет новый шанс доказать, что он сильнее Конте как тренер, и разнести его схему 3-4-3. Но даже если это случится, вы, наверное, знаете, что будет с «канонирами» потом.Вы не подумайте, что «Барселона» так легко забьёт баскам охапку мячей – в последнее время сине-гранатовым очень сложно играть с «Атлетиком».каждый раз сковывает ребятпо всем фронтам, и даже в январской поездке на «Камп Ноу», где Оскар Де Маркос не играл вообще, а, который переживёт всех нас, вышел лишь на тайм, «Атлетик» мощно сопротивлялся. Трио MSN Вальверде уже научился закрывать, а слухи, чтоещё не готов играть, добавляют «Барсе» грусти перед таким матчем – как быть динамичнее такой команды, когда у тебя в старте? Так что лёгкой прогулки не будет.Отдельно последите за защитником «Атлетика». Мне он очень понравился в стартовой части сезона, но рак яичек обнулил все успехи центрального защитника – борьба за жизнь стала важнее. После операции Ерай вернулся к тренировкам, в предыдущем матче разминался на бровке, а на «Барселону» газета Marca отряжает его с первых минут. Это уже одна маленькая победа в матче, где может никто не выиграть.Если на Лазурном берегу не было чего-то похожего на дерби, то «Монако» и «Ницца» готовы организовать: две лучшие команды Франции как-никак. Монегаски забивают больше всех в Европе, легко съедают план чемпиона в очной встрече, заставляютнервничать и ездить просматривать «Монако» лично – эта команда очень близка к образцу-2004 в своей самобытности. Во взлёте «Ниццы» было больше случайности, но если кто-то может его объяснить, то это. Полтора года назад он сгорал от депрессии в Германии, а сейчас найдите-ка на его лице признаки депрессии.Это будет любопытная тренерская дуэль – в противовес Фавру работает, умудрившийся превратить «Монако» из сдержанно-оборонительного в ярко-атакующий. Оба тренера лишь по случайности работают не в топ-клубе, оба сумели вдохнуть новую жизнь в своих нападающих: в Фалькао надо было вселить веру в себя, Балотелли приструнить и тоже вдохновить. Если в вашей голове до сих пор стереотип, что французская Лига 1 – это чемпионат, где нужно бегать, бороться и играть на 1:0, две лучших команды и два ярких снайпера турнира поспешат его развеять.Как мы знаем со слов, между ним, Хазенхюттлем и Тухелем зародился спор, кто возглавит «Баварию» в следующем сезоне, а кто будет помощником. Неделю назад тренер «Лейпцига» занял место фаворита в гонке, став первым с мая, кто обыграл «Хоффенхайм». А к Дортмунду Хазенхюттль находил ключик ещё на старте сезона: тогда «красные быки» победили 1:0, гол забил (тогда ещё) никому не известный, многие поспешили списать это на счастливый случай, но не знали, что «Лейпциг» можно обыграть лишь под накачкой допингом из баварских сосисок.Энергетик идёт в таблице выше «Боруссии», своего идейного врага – как-никак самая ненавидимая команда Германии будет играть против самой обожаемой (согласитесь, Дортмунд симпатичен почти всем, но при этом умудряется не катиться в мейнстрим). Томас Тухель хочет строить чемпионскую команду и навязывать свою волю «Баварии», а у него забирают лидеров, подсовывают Моров и Исаков, над которыми ещё надо пыхтеть. На неделе дал огня и Обамейянг – прямым текстом сказал, что летом хочет покинуть Дортмунд. Обычно после таких слов либо тухнут, либо выполняют свою работу ещё качественнее, как Роберт Левандовски три года назад. Как будет с Обамейянгом?Специальное лекарство для больных вирусом заблуждений: говорите, испанская Примера осталась чемпионатом двух-трёх команд? Тогда получите. «Севилья» и «Вильярреал» – главные кандидаты на выборы новой местной власти: истинный капиталистнаходит игроков задёшево, продаёт задорого, идёт на непопулярные ходы, вроде приглашения, и добивается успеха в неочевидных ситуациях, а у «Вильярреала» есть чёткая система, где нет места громким словам о тотальном футболе, есть только дело и прагматизм. Дебаты будут жаркими, а если провозгласят победу «Севильи», Сампаоли включит режим Жириновского – громче в Примере победы не празднует никто.Старикникогда не ладил с финалами. В 2000-м он вывел в решающий матч Лиги чемпионов «Валенсию», когда посреди сезона ему кричали «Убирайся!» за скучный футбол. В 2001-м – повторил. Оба раза Купер проиграл, а на второй раз Сантьяго Каньисарес ревел навзрыд. Может, он понимал, что такого шанса у него не будет. Аргентинский фанат 1:0 может наконец-то выиграть свой решающий матч спустя годы. Его сборная Египта получилась типично куперовской, играющей не по-арабски прагматично и хладнокровно. Эктор попал в довольно скучный по вывеске финал, со слабейшим Камеруном в XXI веке, и вероятно, для Купера это будет последняя попытка в тренерской карьере выиграть решающий матч. Спешите видеть.Немецкие журналисты вели «таблицу Нагельсманна», когда его «Хоффенхайм» нёсся на нитро-ускорителях, итальянцам впору вводить «таблицу Пиоли». Его приглашение в «Интер» было унизительным, руководители клуба в один день общались с ним и с, причём испанца котировали выше, а в Мадриде засиделся ещё и– даже собака наспех назначенного тренера знала, что Пиоли идёт временщиком. Теперь у Стефано есть свой аргумент — турнирная таблица с момента его назначения в «Интере». Пиоли выиграл девять матчей подряд, чего с нерадзурри не случалось четыре года, разобрался с составом и, боже, умудрился взять под контроль неуправляемую раздевалку.На неделе Пиоли проиграл кубковый матч «Лацио», и– человек, заменивший Пиоли в Риме на тех же правах временщика – похвалил бывшего учителя: «Мы обыграли лучшую команду Италии на данный момент». В Турине, конечно, могут посмеяться над словами Индзаги, там такие лучшие команды умеют цинично и спокойно перемалывать, закатывая всю атаку в цемент. Но правильнее вспомнить сентябрьскую игру, где «Интер» прессингом раздавил «Ювентус» – такого давления «старая синьора» в нынешнем сезоне больше не испытывала ни разу. Не сказать, чтобы Пиоли отступил от прессинг-философии Франка де Бура, бесславно отработавшего в «Интере» меньше 100 дней, так что Буффону и Ко впору быть осторожнее. Нерадзурри сейчас и правда хороши.