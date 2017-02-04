«Челси» – «Арсенал» и ещё 6 матчей, которые нужно посмотреть

АПЛ. «Челси» – «Арсенал»
Когда: 4 февраля, 15:30 мск
Прогноз: 2:0
В сентябре защита «Челси» горела, как в песне «Стигматы» 2007-го, «Арсенал» её разрывал, сделал 3:0 к перерыву. И это был, пожалуй, ключевой момент сезона. В перерыве того матча Антонио Конте впервые попробовал 3-4-3, схема не провалилась, постепенно стала основной, Бранислав Иванович сделал шаг от состава «Челси» к Санкт-Петербургу, Джону Терри напомнили про его возраст, Виктору Мозесу – что он умеет не только бегать взад-вперёд. Тактика стала универсальным ответом «Челси» на множество накопившихся вопросов и трендом – уже после Конте её практиковали и «Тоттенхэм», и «Ювентус», и «Реал».
А теперь вопрос: что было бы без того погрома, который учинили Месут Озил и Алексис Санчес?
Хорошо, один ответ мы знаем точно: «Арсенал» остался бы самим собой. Обыгрывать «Челси», давать бой грандам, чтобы потом проигрывать дома «Уотфорду» и думать в духе «попасть бы в Лигу чемпионов…» – вот типичный «Арсенал». Ничего необычного. В лондонском дерби у Арсена Венгера будет новый шанс доказать, что он сильнее Конте как тренер, и разнести его схему 3-4-3. Но даже если это случится, вы, наверное, знаете, что будет с «канонирами» потом.
Примера. «Барселона» – «Атлетик»
Когда: 4 февраля, 18:15 мск
Прогноз: 2:1
Вы не подумайте, что «Барселона» так легко забьёт баскам охапку мячей – в последнее время сине-гранатовым очень сложно играть с «Атлетиком». Эрнесто Вальверде каждый раз сковывает ребят Луиса Энрике по всем фронтам, и даже в январской поездке на «Камп Ноу», где Оскар Де Маркос не играл вообще, а Ариц Адурис, который переживёт всех нас, вышел лишь на тайм, «Атлетик» мощно сопротивлялся. Трио MSN Вальверде уже научился закрывать, а слухи, что Андрес Иньеста ещё не готов играть, добавляют «Барсе» грусти перед таким матчем – как быть динамичнее такой команды, когда у тебя в старте Андре Гомеш? Так что лёгкой прогулки не будет.
Отдельно последите за защитником «Атлетика» Ераем Альваресом. Мне он очень понравился в стартовой части сезона, но рак яичек обнулил все успехи центрального защитника – борьба за жизнь стала важнее. После операции Ерай вернулся к тренировкам, в предыдущем матче разминался на бровке, а на «Барселону» газета Marca отряжает его с первых минут. Это уже одна маленькая победа в матче, где может никто не выиграть.
Лига 1. «Монако» – «Ницца»
Когда: 4 февраля, 19:00 мск
Прогноз: 3:1
Если на Лазурном берегу не было чего-то похожего на дерби, то «Монако» и «Ницца» готовы организовать: две лучшие команды Франции как-никак. Монегаски забивают больше всех в Европе, легко съедают план чемпиона в очной встрече, заставляют Хосепа Гвардиолу нервничать и ездить просматривать «Монако» лично – эта команда очень близка к образцу-2004 в своей самобытности. Во взлёте «Ниццы» было больше случайности, но если кто-то может его объяснить, то это Люсьен Фавр. Полтора года назад он сгорал от депрессии в Германии, а сейчас найдите-ка на его лице признаки депрессии.
Это будет любопытная тренерская дуэль – в противовес Фавру работает Леонарду Жардим, умудрившийся превратить «Монако» из сдержанно-оборонительного в ярко-атакующий. Оба тренера лишь по случайности работают не в топ-клубе, оба сумели вдохнуть новую жизнь в своих нападающих: в Фалькао надо было вселить веру в себя, Балотелли приструнить и тоже вдохновить. Если в вашей голове до сих пор стереотип, что французская Лига 1 – это чемпионат, где нужно бегать, бороться и играть на 1:0, две лучших команды и два ярких снайпера турнира поспешат его развеять.
Бундеслига. «Боруссия» Д – «РБ Лейпциг»
Когда: 4 февраля, 20:30 мск
Прогноз: 1:1
Как мы знаем со слов Юлиана Нагельсманна, между ним, Хазенхюттлем и Тухелем зародился спор, кто возглавит «Баварию» в следующем сезоне, а кто будет помощником. Неделю назад тренер «Лейпцига» занял место фаворита в гонке, став первым с мая, кто обыграл «Хоффенхайм». А к Дортмунду Хазенхюттль находил ключик ещё на старте сезона: тогда «красные быки» победили 1:0, гол забил (тогда ещё) никому не известный Наби Кейта, многие поспешили списать это на счастливый случай, но не знали, что «Лейпциг» можно обыграть лишь под накачкой допингом из баварских сосисок.
Энергетик идёт в таблице выше «Боруссии», своего идейного врага – как-никак самая ненавидимая команда Германии будет играть против самой обожаемой (согласитесь, Дортмунд симпатичен почти всем, но при этом умудряется не катиться в мейнстрим). Томас Тухель хочет строить чемпионскую команду и навязывать свою волю «Баварии», а у него забирают лидеров, подсовывают Моров и Исаков, над которыми ещё надо пыхтеть. На неделе дал огня и Обамейянг – прямым текстом сказал, что летом хочет покинуть Дортмунд. Обычно после таких слов либо тухнут, либо выполняют свою работу ещё качественнее, как Роберт Левандовски три года назад. Как будет с Обамейянгом?
Примера. «Севилья» – «Вильярреал»
Когда: 5 февраля, 14:00 мск
Прогноз: 2:1
Специальное лекарство для больных вирусом заблуждений: говорите, испанская Примера осталась чемпионатом двух-трёх команд? Тогда получите. «Севилья» и «Вильярреал» – главные кандидаты на выборы новой местной власти: истинный капиталист Рамон Мончи находит игроков задёшево, продаёт задорого, идёт на непопулярные ходы, вроде приглашения Хорхе Сампаоли, и добивается успеха в неочевидных ситуациях, а у «Вильярреала» есть чёткая система, где нет места громким словам о тотальном футболе, есть только дело и прагматизм. Дебаты будут жаркими, а если провозгласят победу «Севильи», Сампаоли включит режим Жириновского – громче в Примере победы не празднует никто.
Финал Кубка Африки. Египет – Камерун
Когда: 5 февраля, 22:00 мск
Прогноз: 1:0
Старик Эктор Купер никогда не ладил с финалами. В 2000-м он вывел в решающий матч Лиги чемпионов «Валенсию», когда посреди сезона ему кричали «Убирайся!» за скучный футбол. В 2001-м – повторил. Оба раза Купер проиграл, а на второй раз Сантьяго Каньисарес ревел навзрыд. Может, он понимал, что такого шанса у него не будет. Аргентинский фанат 1:0 может наконец-то выиграть свой решающий матч спустя годы. Его сборная Египта получилась типично куперовской, играющей не по-арабски прагматично и хладнокровно. Эктор попал в довольно скучный по вывеске финал, со слабейшим Камеруном в XXI веке, и вероятно, для Купера это будет последняя попытка в тренерской карьере выиграть решающий матч. Спешите видеть.
Серия А. «Ювентус» – «Интер»
Когда: 5 февраля, 22:45 мск
Прогноз: 1:0
Немецкие журналисты вели «таблицу Нагельсманна», когда его «Хоффенхайм» нёсся на нитро-ускорителях, итальянцам впору вводить «таблицу Пиоли». Его приглашение в «Интер» было унизительным, руководители клуба в один день общались с ним и с Марселино Торалем, причём испанца котировали выше, а в Мадриде засиделся ещё и Диего Симеоне – даже собака наспех назначенного тренера знала, что Пиоли идёт временщиком. Теперь у Стефано есть свой аргумент — турнирная таблица с момента его назначения в «Интере». Пиоли выиграл девять матчей подряд, чего с нерадзурри не случалось четыре года, разобрался с составом и, боже, умудрился взять под контроль неуправляемую раздевалку.
На неделе Пиоли проиграл кубковый матч «Лацио», и Симоне Индзаги – человек, заменивший Пиоли в Риме на тех же правах временщика – похвалил бывшего учителя: «Мы обыграли лучшую команду Италии на данный момент». В Турине, конечно, могут посмеяться над словами Индзаги, там такие лучшие команды умеют цинично и спокойно перемалывать, закатывая всю атаку в цемент. Но правильнее вспомнить сентябрьскую игру, где «Интер» прессингом раздавил «Ювентус» – такого давления «старая синьора» в нынешнем сезоне больше не испытывала ни разу. Не сказать, чтобы Пиоли отступил от прессинг-философии Франка де Бура, бесславно отработавшего в «Интере» меньше 100 дней, так что Буффону и Ко впору быть осторожнее. Нерадзурри сейчас и правда хороши.
Собери команду из главных звёзд предстоящих матчей и выиграй призы!